Begalinis girtų vyrų noras išgerti pavertė degtinę „auksine“: štai kiek teks pakloti

Bylos duomenimis, Aurimas vairavo transporto priemonę būdamas girtas. Alkotesteris parodė net 2,41 promilės koncentraciją.
Šis įvykis užfiksuotas 2025 m. rugpjūčio 12 d., apie 2.30 val., Vilniaus rajone. Aurimas sėdo prie sugėrovui priklausančio „Audi A6“ vairo.
Kaltę pripažino
Teisme Aurimas dėl nusikalstamos veikos, kurios padarymu buvo kaltinamas, prisipažino visiškai. Jis teigė, kad tą dieną buvo pas savo draugą:
„Mes kartu vartojome alkoholinius gėrimus. Nusprendėme, kad reikia nuvažiuoti dar nupirkti alkoholio. Atsisėdome į „Audi A6“ ir nuvažiavome.
Iš pradžių už vairo sėdėjo draugas, kuriam priklauso minėtas automobilis, o po to aš paprašiau duoti man pavairuoti. Tada nesuvaldžiau automobilio ir įvažiavome į krūmus bei apgadinome mašiną.“
Aurimas teigė, kad po įvykio labai išsigando, todėl kartu su draugu paliko įvykio vietą ir nuėjo namo, kur ir paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112 bei pranešė apie įvykį.
„Laukiau pas draugą atvykstančių policijos pareigūnų, o jis nuėjo miegoti. Policijos pareigūnai patikrino mano girtumą ir abu kartus įpūčiau virš 2 promilių“, – apgailestaudamas prisiminė Aurimas.
Policija informavo, kad iš budėtojo buvo gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone įvyko eismo įvykis. Buvo rastas nuvažiavęs nuo kelio automobilis „Audi A6“.
Buvo ne tik stipriai apgadintas automobilis, bet ir išlaužyti medžiai. Pareigūnams Aurimas prisipažino vairavęs bei vartojęs alkoholį, taip pat ir tai, kad neturi vairuotojo pažymėjimo ir niekada neturėjo.
Važiavo degtinės
Tik vėliau apklaustas automobilio savininkas pasakojo, kad su draugu tąkart gėrė kelias dienas iš eilės:
„Važiavome nusipirkti degtinės. Kas nusprendė važiuoti, neprisimenu. Kadangi draugas prašė manęs pavairuoti, aš jam leidau. Pats nevažiavau, nes buvau išgėręs.
Manau, kad draugas buvo per daug girtas, dėl to ir nuvažiavo nuo kelio. Kiek žinau, jis teisių neturi. Po nuvažiavimo nuo kelio niekas nenukentėjo.
Po įvykio iš karto nusprendėme grįžti atgal pas mane į namus. Tada paskambinome į policiją ir informavome, kas nutiko.“
Vyras teigė, kad pretenzijų dėl automobilio sugadinimų draugui neturi. Jis pridūrė, kad po to kai pranešė apie įvykį bendrajam pagalbos centrui užmigo, dėl to ir nekėlė telefono, kai su juo bandė susisiekti pareigūnai.
Teismo verdiktas
Teismas nusprendė pripažinti Aurimą kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti 2 tūkst. eurų dydžio baudą.
Jam uždrausta 3 metus naudotis specialiąja teise vairuoti visų rūšių transporto priemones. Taip pat nuspręsta iš Aurimo išieškoti 2 920 eurų – tiek įvertintas jo vairuotas automobilis „Audi“.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!