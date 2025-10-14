Klaipėdoje per išgertuves peiliu sužalota moteris

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas pirmadienio vakarą, apie 17.30 val., Liubeko gatvėje.
Bute per išgertuves, kilus konfliktui, neblaivus (3,01 prom.) vyras (gim. 1988 m.) peiliu sužalojo neblaivią (2,67 prom.) moterį (gim. 1972 m.).
Suteikus medicinos pagalbą, nukentėjusioji gydoma ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.
Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
