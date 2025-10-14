Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje per išgertuves peiliu sužalota moteris

2025-10-14 07:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 07:58

Klaipėdoje per išgertuves bute peiliu sužalota moteris.

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Klaipėdoje per išgertuves bute peiliu sužalota moteris.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas pirmadienio vakarą, apie 17.30 val., Liubeko gatvėje.

Bute per išgertuves, kilus konfliktui, neblaivus (3,01 prom.) vyras (gim. 1988 m.) peiliu sužalojo neblaivią (2,67 prom.) moterį (gim. 1972 m.).

Suteikus medicinos pagalbą, nukentėjusioji gydoma ambulatoriškai. 

Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.

Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

