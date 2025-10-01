Policija įspėja, kas laukia jūsų keliuose: visą spalį – specialūs patikrinimai

Kaip skelbia policijos atstovai, prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugsėjo mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose.
Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu.
Vardija, kokie reidai keliuose laukia vairuotojų
Policijos atstovai taip pat įvardija, kokios prevencinės priemonės bus atliekamos keliuose:
- Spalio 1–3 d. ir 20–22 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.
- Spalio 6–9 d. – važiavimo per sankryžas, geležinkelių pervažas, šviesoforo signalų paisymo kontrolė.
- Spalio 6–12 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL inicijuota priemonė, vykdoma daugelyje Europos šalių. Policijos pareigūnai kontroliuos ne tik vairuotojų elgesį, ar nesinaudojama mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, neturint laisvų rankų įrangos. Bet ir fiksuos saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimą. Be abejo, neliks nepastebėti ir kitų eismo dalyvių daromi Kelių eismo taisyklių pažeidimai.
- Spalio 16–18 d. ir 26–29 d. – transporto priemonių, tarp jų dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.
- Spalio 14d.– prevencinė socialinė akcija ,,Švilpukas saugo“su UAB „Autoaibė“. Akcijos tikslas – mažinti ir siekti išvengti transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais, kurti saugią aplinką eismo dalyviams, saugoti gyvūnus. Vykdoma atskiruose regionuose (miestuose, miesteliuose).
Taip pat policija atkreipia gyventojų dėmesį, kad apskričių vyriausieji policijos komisariatai, atsižvelgdami į eismo įvykių, Kelių eismo taisyklių pažeidimų analizę, savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas prevencines priemones (reidus).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!