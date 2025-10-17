Vairuotojo gaudynės prie Marijampolės – lyg veiksmo filme: antrankius uždėjo tik parvertę ant žemės

Vyras ne tik vengė alkotesterio patikrinimo, bet ir ignoravo jam teismo skirtą draudimą apskritai sėsti prie vairo.
Vairuotojas tvirtino, kad iš namų išvažiavo dėl itin skubios priežasties – norėjo padėti sunkiai sergančiai mamai.
Norėjo padėti sergančiai mamai
Bylos duomenimis, apie 20.30 val., Kaune, policijos pareigūnai sustabdė „Audi A4“ automobilį vairavusį R. G. Nuo vyro sklido stiprus alkoholio kvapas, jo kalba buvo nerišli, o judesiai nekoordinuoti.
Maža to, jis atsisakė tikrintis blaivumą. Nustatyta, kad vyras jau anksčiau buvo nubaustas dėl tos pačios priežasties – 2023 m. teismo sprendimu jam buvo uždrausta vairuoti penkerius metus, tačiau šios baudžiamosios priemonės jis nesilaikė ir vėl sėdo prie vairo.
Teisiamojo posėdžio metu girtas prie vairo sulaikytas R. G. pripažino kaltę ir bandė pasiaiškinti, kodėl taip nutiko:
„Iš namų išvažiavau dėl skubios priežasties – norėjo padėti sunkiai sergančiai mamai. Prie vairo sėdau dėl asmeninių priežasčių – iš kaimo važiavau į degalinę mamai nupirkti sauskelnių, nes ji dėl ligos negali atsikelti iš lovos. Prieš kelionę išgėriau vieną buteliuką alaus.
Tą vakarą prie degalinės mane sustabdė policijos pareigūnai. Aš nepastebėjau, kad prieš tai buvau stabdomas, todėl ir nesustojau iš karto. Bandymai pūsti į alkotesterį buvo nesėkmingi – nors tą dariau kelis kartus, tačiau nepavyko.“
R. G. taip pat tvirtino, kad jį esą pargriovė ant žemės, dėl ko nubrozdino veidą, todėl šis ir atsisakė tikrintis blaivumą. Kodėl pareigūnai panaudojo jėgą, jis sakė nežinantis.
„Žinojau apie man galiojantį vairavimo draudimą, tačiau tąkart nusprendžiau sėsti prie vairo pats, nes neturėjau, kas pavairuotų už mane. Kartu važiavo draugas, kuris buvo blaivus, bet jis tik palaikė man kompaniją. Labai gailiuosi dėl savo veiksmų, kuriuos vertinu blogai. Pasižadu, kad tokia situacija daugiau nepasikartos“, – teisme kalbėjo kaunietis.
Nestojo stabdamos policijos pareigūno
Liudytojas A. B. teisme nurodė, kad apie 20.30 val. vykdant policinę priemonę „neblaivių vairuotojų kontrolė“, kolega pastebėjo link jų atvažiuojantį „Audi“ automobilį, kurio vairuotojas nekreipė dėmesio į stabdymo signalus. Transporto priemonę pavyko sustabdyti tik degalinės teritorijoje.
„Iš automobilio išlipęs vyras atrodė akivaizdžiai neblaivus – nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, jis svirduliavo, judesiai buvo nekoordinuoti. Bandant patikrinti blaivumą bekontakčiu alkotesteriu, šis atsisakė pūsti arba tik apsimesdavo, kad pučia. Nepaisant daugybės raginimų, jis kategoriškai vengė atlikti patikrą“, – pasakojo įvykyje dalyvavęs pareigūnas.
Tada vairuotojas tarsi bandė pasišalinti iš įvykio vietos, todėl šie jį sulaikė. Kaip nurodė liudytojas, sulaikomas asmuo priešinosi ir nevykdė teisėtų pareigūnų reikalavimų. Tuomet buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai, jis paguldytas ant žemės ir uždėti antrankiai.
Vairuotojas ne tik priešinosi, bet ir viešoje vietoje garsiai keikėsi necenzūriniais žodžiais. Jam dar kartą buvo pasiūlyta tikrintis blaivumą, paaiškinti atsisakymo pasekmės, tačiau vyras kategoriškai nenorėjo to daryti.
Kaip paaiškėjo vėliau, prie vairo sėdėjo R. G., o šalia jo buvo keleivis. Į vietą buvo iškviestas papildomas policijos ekipažas, vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Visa situacija užfiksuota prie pareigūnų uniformos pritaisyta kūno kamera.
Sulaukė teismo bausmės
Teismas R. G. pripažino kaltu dėl vairavimo išgėrus ir pasipriešinimo policijos pareigūnams. Už šias veikas jam skirta subendrinta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kaunietis pripažintas recidyvistu. Teismas taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudė jam vairuoti kelių transporto priemones 7 metus.
Be to, konfiskuotas kaltinamajam priklausantis automobilis „Audi A4“, kuris buvo naudojamas nusikalstamai veikai padaryti. Transporto priemonė perduodama valstybės nuosavybėn.
Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir teisės vairuoti sustabdymas – paliktos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas per 20 dienų Kauno apygardos teismui.
