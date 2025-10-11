Viktoras prie ežero „aplaistė“ įsigytą „Audi“ – štai kuo baigėsi, kai pripūtė 3,5 promilės

Bylos duomenimis, 2025 m. rugsėjo 14 d., apie 19.59 val., Joniškio rajone, vyras vairavo automobilį „Audi A4 Avant“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Pirmu tikrinimu jam buvo nustatytas 3,47 promilės neblaivumas.
„Laistė“ automobilį prie ežero
Apklaustas teisiamajame posėdyje, Viktoras savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad tą dieną iš pažįstamo nusipirko automobilį „Audi A4“:
„Nuvažiavau prie Skakų tvenkinio nusimaudyti. Ten susitikau draugus ir „aplaisčiau“ nusipirktą automobilį. Vakare sėdau už automobilio vairo ir važiavau namo. Nesitikėjau, kad tiek prigėriau.
Kai prisiparkavau, pamačiau ūkininką, kuris iškvietė policiją. Prisipažinau, kad esu išgėręs. Pareigūnai man nustatė 3,47 promilės girtumą. Labai gailiuosi dėl savo poelgio. Vairuotojo pažymėjimo niekada nesu turėjęs.“
Viktoras teigė, kad automobilį pirko, jog būtų kuo važinėti į darbą. Daugiau teigė nebevairuos ir nusipirks elektrinį paspirtuką. Alkoholiui priklausomybės tikino, kad neturi. Viktoras pridūrė, kad padeda sugyventinei auginti du nepilnamečius vaikus.
Viktoras patikslino, kad su vienu iš draugų apie 14-15 val. prie tvenkinio pradėjo vartoti alkoholį ir gėrė iki maždaug 19-20 val.:
„Per tą laiką dviese išgėrėme dvi pakuotes alaus. Po išgertuvių nesijaučiau stipriai apsvaigęs, todėl nusprendžiau automobilį vairuoti pats. Į namus važiavau vienas. Įvažiavęs į kiemą pamačiau, kad iš paskos į kiemą įvažiavo dar vienas automobilis.“
Vinguriavo po kelią
Girtą vairuotoją pastebėjęs liudytojas pasakojo, kad tą vakarą važiavo Joniškio miesto link, o tada pastebėjo, jog priekyje važiuojantis automobilis „Audi“ išvažiuoja į dešinįjį kelkraštį, sugrįžta atgal, po to, išvažiuoja į priešpriešinio eismo juostą:
„Posūkyje minėtas automobilis vėl išvažiavo į dešinįjį kelkraštį. Pagalvojau, kad vairuotojas gali būti neblaivus, todėl paskambinau bendruoju pagalbos telefonu ir pranešiau automobilio valstybinius numerius.
Kai automobilis „Audi“ pasuko į vieną kaimą, važiavau iš paskos ir mačiau, kad automobilis privažiavęs prie namo sustojo. Priėjęs prie automobilio „Audi“, atidariau vairuotojo pusės dureles ir liepiau vairuotojui atiduoti automobilio užvedimo raktelius.
Už vairo sėdintis vyras atrodė labai neblaivus, automobilyje buvo vienas. Vairuotojas padavė man užvedimo raktelius. Kol atvyko policijos pareigūnai, vairuotoją stebėjau, pastarasis tuo metu alkoholio nevartojo.“
Policijos atstovai pridūrė, kad tąkart gavo budėtojo pranešimą apie tai, jog Joniškio rajone, po kelią vingiuoja, išvažiuoja prieš eismą sidabrinės spalvos automobilis „Audi“.
Nuvykus kieme rastas stovintis automobilis „Audi A4“, kurio vairuotojo vietoje sėdėjo kaltinamasis. Pranešėjas paaiškino, kad važiavo automobiliu nuo Kriukų kaimo link Joniškio ir pastebėjo įtartiną automobilį.
Pirmu pūtimu vairuotojui nustatytas 3,47 promilės, o po 20 minučių jau 3,50 promilės girtumas. Vairuotojas nurodė, kad vairuotojo pažymėjimo neturi ir niekada nebuvo įgijęs.
Teismo verdiktas
Teismas nusprendė Viktorą pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti bausmę – areštą 30 parų.
Tiesa, paskirtos arešto bausmės vykdymą nuspręsta atidėti 6 mėnesiams be intensyvios priežiūros.
Viktoras įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Nuspręsta jam uždrausti naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 4 metams. Taip pat konfiskuotas automobilis „Audi A4 Avant“.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus Joniškyje.
