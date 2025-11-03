Prabilo vienintelis aviakatastrofą išgyvenęs keleivis: „Aš galvoju tik apie savo brolį“

Indijoje birželio 12 d. keleivinis „Air India“ lėktuvas iš karto po pakilimo nukrito ant pastato. Žuvo 241 žmogus, buvęs lėktuve. Iš viso katastrofa nusinešė daugiau kaip 260 gyvybių.
Išgyveno vienintelis keleivis britas Viswashkumar Ramesh. 40-metis vyras sėdėjo 11A numeriu pažymėtoje sėdynėje. Ji buvo šalia avarinio išėjimo durų. Pro jas jam ir pavyko išlipti.
Jo jaunesnysis brolis Ajaykumar, sėdėjęs kitoje lėktuvo eilėje, žuvo.
Prabilo aviakatastrofą išgyvenęs keleivis
Po kelių mėnesių V. Ramesh išdrįso pasidalinti tos dienos išgyvenimais, tačiau akivaizdu, kad kalbėti apie tai jam yra traumuojanti patirtis.
„Kalbėti apie lėktuvą yra labai skausminga“, – sako jis tyliai.
Paklausus, ar jis gali papasakoti, kas įvyko lėktuve, vyras nutyla.
Iš karto po avarijos, dar gulėdamas ligoninės lovoje, jis pasakojo, kad aplink save matė daug kūnų.
Dabar vyras sako, kad avarija jį paliko „labai sugniuždytą“, jo šeimos nariai jaučiasi panašiai.
Jis sako, kad neina iš namų, sėdi vienas savo miegamajame ir „nieko nedaro“.
„Aš galvoju tik apie savo brolį. Man jis buvo viskas“, – sako jis.
V. Ramesh teigia, kad vis dar negali patikėti, jog jo brolis mirė. Iš vienos pusės, vyras patyrė stebuklą, kad iš viso išgyveno katasatrofą, bet iš kitos pusės, jis gyvena košmare dėl brolio netekties.
Vyras sako, kad šiuo metu kenčia ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai. Jis kenčia nuo kelio, peties ir nugaros skausmų, taip pat nuo nudegimų ant kairės rankos. Jis sako, kad jo žmona turi padėti jam nusiprausti.
Jis su žmona ir ketverių metų sūnumi gyvena Leičesteryje. Anot vyro, sūnui viskas gerai, tačiau jis pats jaučiasi blogai, kad netinkamai bendrauja su sūnumi.
V. Ramesh ir jo brolis panaudojo „visas savo santaupas“, kad Indijoje įkurtų žvejybos verslą, dėl kurio jie dažnai kartu skrisdavo iš Jungtinės Karalystės į Indiją. Skelbiama, kad po avarijos verslas nustojo veikti, o tai reiškia, kad V. Ramesh giminės Jungtinėje Karalystėje ir Indijoje liko be pajamų.
„Air India“ esą pasiūlė V. Ramesh vienkartinę 21 500 svarų sterlingų išmoką.
„Tata Group“, „Air India“ patronuojančios bendrovės, atstovas spaudai „Sky News“ sakė, kad V. Ramesh priėmė išmoką ir ji jam buvo pervesta.
„Air India“ lėktuvas, kuriuo skrido 232 keleiviai ir 10 įgulos narių, 13.17 val. vietos laiku kilo skrydžiui į Londoną. Netrukus lėktuvas nukrito.
Lėktuvu skrido 169 indai, 53 Didžiosios Britanijos piliečiai, 7 portugalai ir vienas Kanados keleivis. Iš Dharpuro netoli Meghaninagaro rajono Ahmedabade buvo matyti tiršti dūmai.
Oro bendrovės „Air India“ lėktuvo katastrofą, nusinešusią daugiau kaip 260 gyvybių, sukėlė degalų kontrolės jungiklių perjungimas varikliuose likus kelioms minutėms iki tragiško įvykio, teigiama šeštadienį paskelbtoje preliminarioje tyrimo ataskaitoje.
