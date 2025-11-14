 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jurgita skraido su tokiomis garsenybėmis kaip Ronaldo ar Deppas: 1 iš jų elgesys ypač nustebino

2025-11-14 15:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 15:25

„Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėjai Elena Karalienė ir Saulius Baniulis kalbino buvusią žurnalistę, dabar jau privačių skrydžių vadybininkę Jurgitą, kuri aviacijoje dirba jau 17 metų.

Skrydžių vadybininkės patirtis (Nuotr. 123rf.com, SCANPIX)

„Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėjai Elena Karalienė ir Saulius Baniulis kalbino buvusią žurnalistę, dabar jau privačių skrydžių vadybininkę Jurgitą, kuri aviacijoje dirba jau 17 metų.

REKLAMA
0

Moteris turi priimti užsakytą maitinimą, paruošti lėktuvą, sužiūrėti, kad lėktuvas būtų švarus, tvarkingas, padengti stalus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jurgita taip pat svarstė, kad privačių lėktuvų keliautojai yra labiau reiklūs nei priekabūs. Priekabiais ji įvardijo paprastus žmones, kurie skrenda, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Dubliną ar iš Vilniaus į Londoną: „Čia patys priekabiausi, kuriuos prisimenu, kai dirbau komercinėse avialinijose.“

REKLAMA
REKLAMA

Visą pokalbį galite išgirsti „Spotify“ – čia. 

Griežtos taisyklės

Nors eiliniam keleiviui pakanka atvykti į oro uostą likus porai valandų iki skrydžio, aviacijos darbuotojų atžvilgiu taikomos visiškai kitokios, griežtesnės taisyklės. O dirbant privačioje aviacijoje, net vienos minutės vėlavimas gali virsti rimtu karjeros iššūkiu.

REKLAMA

Kaip pasakojo laidos pašnekovė, būna, kad atvyksta ir likus 5 valandoms iki skrydžio. Riba – 1.30 val. 

„1.30 val. jau yra ta riba, kada gali vėliausiai būti. Jeigu būni vėliau, tai galima sakyti, kad jau nespėjai pasiruošti“, – pasakojo ji.

Nors privatūs skrydžiai pasižymi lankstumu, kalbant apie įgulos punktualumą, čia kompromisų beveik nėra.

REKLAMA
REKLAMA

„Kadangi aš dirbu privačiuose lėktuvuose, tai susitariam su įgula.

Yra tokių kapitonų, jeigu pasakyta, kad taksi bus tuo ir tuo metu, tai turi būti bent 15 min. prieš taksi. O jeigu atvyksti bent minute vėliau, tikėtina, kad bus toks kapitonas, kuris tavęs nelauks.

Čia kartais būna principų reikalas“, – kalbėjo moteris.

Jurgita sakė, kad yra kompanijų, kuriose prieš skrydį reikia pasirodyti ofise, jog galėtų pažymėti, ar darbuotojas atvyko laiku, kitaip laukia griežtos pasekmės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu sistemoje matys, kad tu atvykai mažiau nei 1.30 val. prieš, tai bus papeikimas.

Tie papeikimai vėliau skaičiuojasi, pavyzdžiui, būna krizės, tai pagal tai atleidžia žmones“, – neslėpė Jurgita

Taip pat privačiuose skrydžiuose jos vadinamos ne stiuardesėmis, o skrydžių vadybininkėmis. 

Perėjo į privatų sektorių

Kaip buvusi žurnalistė atsidūrė aviacijos pasaulyje, o vėliau persikėlė į prabangių privačių skrydžių nišą? Jurgita atvirauja, kad tai nutiko atsitiktinai, tačiau pripažįsta, jog norint patekti į privačią aviaciją, be patirties komercinėse avialinijose – niekaip.

REKLAMA

„Visai atsitiktinai.

Anksčiau buvau žurnalistė. Sugalvojau, kad noriu truputį pailsint protą ir padaryti pertrauką.

Dirbau 4 metus komercinėse linijose ir pagalvojau, kad viskas, aš išeinu.

Gyvenau Rygoj, grįžau į Vilnių. Galvojau, kad sugrįšiu į žurnalistiką, bet netikėtai gavau pasiūlymą“, – atviravo ji.

Visgi, moteris pabrėžė, kad norint patekti į privatų sektorių, privalo padirbti ir komercinėse linijose: „Norint čia patekti, žmogus privalo sukaupti patirtį įprastose avialinijose. Reikia žinoti viską apie saugumą, žinoti taisykles, kad būtų patyręs.“

REKLAMA

Skraidina įžymybes

Jurgita yra dirbusi su aukščiausio lygio įžymybėmis. Nuo futbolo legendos Cristiano Ronaldo, aktoriaus Johnny Deppo iki kovotojo Conoro McGregoro, Rihannos, Robbie Williams'o.

Moteris pasakojo, kad dažnai tenka skristi ir su supermodeliu Naomi Campbell, kuriai svarbi speciali priežiūra: „Jeigu viskas išvalyta, ji vis tiek išsitrauks dezinfekcinį ir išsivalys kėdę, atlošą. Visada skrenda su kauke.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bet kuris iš jų paliko didžiausią įspūdį?

„Man labiausiai įsiminė Ronaldo, Smithas, Deppas. Jie labai žemiški, paprasti, bendrauja kaip šeimos nariai. 

Deppas pats pasikvietė mane ir rodė per telefoną nuotraukas, klausė, ką galvoju, klausė, ar pavalgius“, – šypsojosi pašnekovė.

Atlyginimų skirtumas

Mėnesį dirbi, mėnesį laisva. Skamba kaip svajonių darbo grafikas, tačiau kiek už jį mokama? Jurgita palygino atlyginimus Lietuvos ir užsienio įmonėse, atskleisdama, kad skirtumas gali siekti tūkstančius, o bazinis atlyginimas gali būti tik minimalus.

REKLAMA

„Pinigai geresni nei ant žemės. Priklauso, kokioje įmonėje dirbi, bet būna įvairiai.

Lietuviškos įmonės moka tą patį minimumą. Tavo bazė, tarkime, bus 1 tūkst. eurų ir priedai už skraidymus, tai gausi apie 2 tūkst. eurų. 

Užsienyje yra panašiai nuo 2 tūkst. eurų, bet tu gali uždirbti ir 20 tūkst. eurų per mėnesį“, – teigė Jurgita.

Moteris sakė, jog vis dar nepaleidžia rašymo ir saugo jį kaip išėjimo variantą.

Visą pokalbį galite išgirsti „Spotify“ – čia. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų