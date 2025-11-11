Lėktuvo keleiviai pakraupo pamatę chaosą į Kauną nukreiptame lėktuve: vyšnia ant torto – pabėgusi porelė

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ pasakoja E. Gedutė, šiąnakt ji su šeima parskrido iš Tenerifės į Lietuvą. Visgi lėktuvas, kuris apie antrą valandą nakties turėjo nusileisti Vilniuje, būdamas jau visai prie žemės, netikėtai vėl pakilo į orą.
„Antrą valandą nakties, vaikų juoku ir atostogų nuovargiu alsuojantis lėktuvas iš Tenerifės, leidosi į Vilnių. Kai atrodė, kad žemė jau čia pat, sausakimšas orlaivis staigiu judesiu vėl pašoka aukštyn“, – dalinasi E. Gedutė.
Pasak E. Gedutės, iš pradžių stiuardesė keleiviams pranešė, kad nusileidimas nepavyko dėl tiršto rūko. Tačiau, lėktuvui apsukus ratą, keleiviai išgirdo, jog antro bandymo leistis sostinės oro uoste nebebus – dėl kontrabandinių balionų Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, o lėktuvas nukreiptas į Kauną.
Atskridus į Kauną, keleiviai negalėjo išlipti iš lėktuvo
„Išalkę ir išvargę nusileidžiame Kaune. Aplink – tamsu ir tylu. Galėčiau sakyti, kad ore tvyrojo įtampa, bet ir to oro lėktuve jau nebuvo daug“, – šios nakties skrydį atsimena E. Gedutė.
Visgi, nusileidus laikinojoje sostinėje, keleiviai susidūrė su dar didesniais nemalonumais. E. Gedutės teigimu, po nusileidimo atėjusi pilotė staiga pranešė, kad Kauno oro uostas praktiškai yra uždarytas, o visi oro uosto darbuotojai išvykę namo. Dėl to tiek keleiviai, tiek įgula negali išlipti iš orlaivio.
Galiausiai, pasak komunikacijos specialistės, pavyko rasti 2 darbuotojus, kurie pasirūpino metaliniais laiptais, skirtais išlaipinimui. Visgi tuomet pasirodė, kad keleiviai vis tiek negali būti išlaipinti iš orlaivio.
„Laiptais gali naudotis tik ankstesnė įgula, skridusi iš Vilniaus į Tenerifę. Jie keliauja ilsėtis, o mes – su savo pilote ir stiuardais – liekame toliau laukti“, – rašo E. Gedutė.
Du keleiviai pabėgo
E. Gedutės teigimu, išgirdus šias naujienas, du keleiviai nusprendė pasprukti iš lėktuvo.
„Kol įgula komandiškai ieško pagalbos, viena besikeikianti porelė sprunka pro atidarytas lėktuvo duris ir, kaukšėdama tais pačiais metaliniais laiptais, išnyksta lyg ežiukai rūke“, – prisimena E. Gedutė.
O po kelių minučių pilotė keleiviams pranešė, kad visgi išsilaipinti Kaune nepavyks, tačiau, kadangi pavyko gauti kuro, lėktuvas gali parskristi atgal į Vilnių. Visgi jau netrukus buvo pridurta, kad lėktuvas negali išskristi dėl 2 pabėgusių keleivių, kurių ieškojo policija.
„Taip mes, 200 žmonių, kurių ateitis dabar priklausė nuo dviejų „random“ pabėgėlių, likom toliau kalėti. Naktis tęsėsi“, – dalinosi E. Gedutė.
Komunikacijos specialistė taip pat gyrė ir lėktuve buvusios įgulos bei pilotės darbą, kurie, pasak jos, visą laiką mandagiai ir aiškiai bendravo su lėktuve įstrigusiais keleiviais.
„Visą šį laiką – įgula su mumis. Pilotė kalba, ramina, paaiškina viską, ką gali. Be dirbtinio mandagumo, be tuščių frazių. Stiuardesės dalina paskutinius tris buteliukus vandens. Jų akyse nuovargis ir tas pats situacijos absurdiškumas“, – pasakojo ji.
Galiausiai, praėjus kelioms valandoms, laukiant lėktuve, pranešta, kad keleiviams duotas leidimas išlipti iš lėktuvo.
„Kas randa taksi, važiuoja namo. Kiti - lieka oro uoste gulėti ant grindų ir iki ryto laukti bagažo. Mes su vaikais grįžtame į Vilnių“, – pasakoja E. Gedutė.
„Man šis skrydis buvo įsimintinas ne dėl įmantraus pakilimo ar eilinio balionų šou. O dėl to, kad iš labai arti galėjau stebėti aukščiausio pilotažo krizinę komunikaciją – tiesiogiai, gyvai.
Daugiau nei 10 valandų praleidę lėktuve, įgulą palikome su plojimais ir dėkingumu. Tikiu, kad šįkart nebus nė vieno skundo. Nes krizes įveikia ne komunikacijos taisyklės iš paruoštuko, o žmonės, mokantys kalbėti laiku ir iš širdies.
Jei mūsų politikai dažniau skraidytų su tokiomis įgulomis, gal ir jie išmoktų tokio bendravimo meno. O Vilnius ir Kaunas pagaliau susitartų, kaip priimti vienas kito keleivius, kai debesys nusileidžia žemiau. Nes jei nesusikalba du oro uostai, kaip turėtų susikalbėti valstybės? Todėl pas mus skraido balionai“, – feisbuke rašė E. Gedutė.
Paveikti trys skrydžiai
Lietuvos oro uostai praneša, kad šiąnakt skirtingais laikais buvo įvesti laikini oro eismo ribojimai tik atvykstantiems skrydžiams į Vilniaus oro uostą. Paveikti trys atvykstantys skrydžiai: BT960 Amsterdamas-Vilnius (nukreiptas į Rygą), dar du nukreipti į Kauną - RE3312 Madeira-Vilnius ir X98002 Tenerifė-Vilnius.
Viso paveikta 470 keleivių. Nukreiptų į Kauno oro uostą skrydžių keleiviai pasiekė savo kelionės tikslą autobusais, nukreipto į Rygos oro uostą skrydžio keleiviai orlaiviu vėliau grįžo į Vilniaus oro uostą.
Galiausiai tarnybos pranešė, kad fiksuotos 34 radiolokacinės atžymos, VSAT aptiko 6 krovinius.
