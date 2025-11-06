Lietuvių kelionė į Egiptą virto košmaru: visi keleiviai išskrido be daiktų

Į šią situaciją sureagavo ir Palangos meras, į kurį keleiviai kreipėsi pagalbos aiškinantis situaciją.
Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo skrydžio organizatorių, kaip išvis susiklostė tokia situacija ir kokių kompensacijų keleiviai gali tikėtis.
Prašė pagalbos, nes netilpo į lėktuvą
Palangos meras Šarūnas Vaitkus savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė, kad tai – tikrai nestandartinė situacija: žmonės prašė mero pagalbos, nes netilpo į lėktuvą.
„Mero darbe pasitaiko ir labai nestandartinių situacijų. Tokia buvo pirmadienio vakarą, kai teko rūpintis ne į Palangą atvykusių turistų patogumais ir geru poilsiu, o priešingai – keliautojais iš mūsų regiono, kurie niekaip negalėjo išvykti iš Palangos į Egiptą“, – prisimena Š. Vaitkus.
Anot jo, lapkričio 3 d. Palangos oro uoste įvyko tikras chaosas – skrydis „PQ7375“ į Egiptą, Šarm EL Šeichą, vėlavo beveik 3 valandas. Numatytas išvykimo laikas buvo 19 val., tačiau lėktuvas pakilo tik 21.55 val.
„Keleiviai ne tik buvo nusivylę, bet ir pasimetę dėl įvairių kelionių organizatoriaus ir aviakompanijos techninių bei organizacinių problemų. Tad, nebežinodami, ką daryti, vakare žinutėmis kreipėsi į mane, prašydami, kad išsiaiškinčiau, kas vyksta, ir kiek galėdamas padėčiau žmonėms.
Kai kurie kaltino Palangos oro uostą, nors jis šioje situacijoje atliko savo darbą profesionaliai ir operatyviai bei niekaip negalėjo daryti įtakos skrydžiui pagreitinti“, – patikino meras.
Keleiviams teko išskristi be bagažo
Pasak Š. Vaitkaus, priežastys, dėl kurių skrydis vėlavo, pasirodė tikrai neįprastos – lėktuve kilo techninė problema dėl skrydžiui reikalingo kuro kiekio.
Aviakompanija skaičiavo, kad skristi iš Palangos į Šarm EL Šeichą reikia 14 tonų kuro, tačiau, užpildžius lėktuvą keleiviais ir bagažu, paaiškėjo, kad jis – per sunkus ir pakilti negali.
Taigi pradėta spręsti, kaip sumažinti svorį – arba neimti keliautojų bagažo, arba palikti 30 keleivių, o tai sukėlė sąmyšį ir didelį turistų pasipiktinimą.
„Galiausiai nuspręsta, kad į „Boeing“ orlaivį pateks 181 keleivis, tačiau visas keliautojų bagažas buvo iškrautas ir išvežtas į Varšuvą, kur bus išskraidintas į Egiptą kitu reisu. Deja, net iškrovus bagažą 8 turistams vis tiek teko pasilikti ir važiuoti namo.
Tikiuosi, kad kelionių organizatoriai „Join UP! Baltic“ ir aviakompanija „SkyUp Airlines“ išsamiai aiškinsis ir ras sprendimą, kad tokių atvejų ateityje būtų išvengta“, – socialiniame tinkle rašė Palangos meras.
Jis pridūrė, kad asmeniškai sekė šią situaciją ir džiaugiasi, kad kiek galėdamas prisidėjo prie informacijos sklaidos ir sprendimų kuo greičiau sprendžiant šį atvejį, kad žmonės, prabuvę oro uoste 5 valandas, pagaliau leistųsi į kelionę:
„Be lagaminų, bet su viltimi, kad bagažas Egipte juos susiras. Labai dėkoju už operatyvius ir greitus sprendimus Lietuvos oro uostų vadovui Simonui Bartkui, kuris operatyviai atsiliepė į mano skambutį, sprendė šią problemą ir nuolat informavo apie situaciją.“
Kodėl lėktuvas tapo per sunkus?
Už minimą skrydį atsakingas kelionių organizatorius „Join UP! Baltic“ naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad šiais metais pradėjo plačią skrydžių programą iš Palangos oro uosto į kai kurias populiariausias kelionių kryptis – Egiptą, Turkiją ir Graikiją.
„Dauguma mūsų skrydžių vyksta pagal planą, o klientai – tiek Palangos, tiek aplinkinių regionų ir Vakarų Latvijos gyventojai – džiaugiasi ir palankiai vertina naujas kelionių galimybes iš Palangos oro uosto.
Aviacija yra itin reglamentuota ir sudėtinga sritis, todėl kartais dėl išorinių veiksnių gali pasitaikyti nenumatytų situacijų, turinčių įtakos skrydžių veiklai. Nors tokie atvejai nėra kasdienybė, jie vis dėlto nutinka“, – pripažįsta kelionių organizatorius.
Anot jo, kartais susiklosto aplinkybės, dėl kurių tenka priimti sudėtingus sprendimus, sukėlusius keleiviams nepatogumų, kaip ir šį kartą.
Pašnekovai aiškino, kad dėl oro sąlygų kilimo–tūpimo take įsigaliojo lėktuvo eksploataciniai apribojimai. Tai reiškia, kad didžiausias svoris, kurį orlaivis gali teisėtai ir saugiai turėti prieš kilimą, tapo šio skrydžio ribojančiu veiksniu.
Kokių kompensacijų gali tikėtis keleiviai?
„Join UP! Baltic“ atstovai patikino, kad oro linijos šiuo atveju padarė viską, kad skrydis galėtų įvykti pagal taisykles ir su kuo mažesniais trikdžiais. Dėl to bagažas nebuvo gabenamas tame pačiame skrydyje.
Be to, dėl svorio ribojimų vienas keleivis turėjo likti (neskristi), o kitas keleivis savanoriškai atsisakė skristi. Dar keli keleiviai nusprendė neskrįsti, nes jų bagažas būtų pristatytas vėliau.
„Mes puikiai suprantame, kaip nemaloni ir varginanti ši situacija galėjo būti mūsų klientams. Iš supratimo ir geranoriškumo, siekdami bent iš dalies sušvelninti patirtus nepatogumus, kiekvienam nukentėjusiam keleiviui buvo pasiūlyta 100 eurų kompensacija už kiekvieną lagaminą.
Iki antradienio vakaro visas bagažas buvo pristatytas klientams. Nuoširdžiai atsiprašome keleivių už patirtus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – komentavo „Join UP! Baltic“.
Paklaustas apie kompensacijas tiems, kurie neišskrido, kelionių organizatorius nurodė, kad visada veikia pagal galiojančius teisės aktus, o kiekvienos kelionės sutartyje yra numatyta pretenzijų teikimo tvarka:
„Be abejo, šį atvejį nuodugniai išnagrinėsime kartu su oro linijomis.“