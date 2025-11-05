Avulis siūlo 5 tūkst. algą, bet jokio panašaus skelbimo nėra – kodėl?

Antradienį nekilnojamojo turto projektų bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ tikino, kad statybos projektų vadovui siūlo 5 tūkst. eurų atlyginimą „į rankas“.
„Prisiminiau, kaip daugiau nei prieš 10 metų, kai litai buvo, sakiau, kad siūlome 5 tūkst. litų atlyginimą, norinčių (už tiek dirbti – aut. past.) nebuvo tiek, kad būtų patenkinama.
Tai šiandien profesionaliam, gerai išmanančiam statybą, žinančiam, kaip viską suorganizuoti ir suplanuoti, statybos projektų vadovui siūlome 5 tūkst. eurų į „rankas“. Ir nėra tiek jų daug, kad negalėtume jų priimti. Eilė prie durų nestovi“, – laidoje šnekėjo A. Avulis.
Vis tik jokio bendrovės darbo skelbimo su bent panašia alga nėra – siūlomi atlyginimai svyruoja nuo 1650 iki 3 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„Hanner“ vadovas naujienų portalui tv3.lt paaiškino, kodėl.
Kaip ieško darbuotojų už 5 tūkst. eurų algą?
A. Avulis atkreipė dėmesį, kad žmonės, kurie gauna 5 tūkst. eurų į rankas, darbo skelbimų neskaito.
Anot jo, jie dirba nuo ryto iki vakaro ir juos darbdaviai gali rasti tik specialiai samdydami kitus žmones, kurie ieško tokių darbuotojų, seka rinkoje, kam geriausiai sekasi, ir asmeniškai kalbina.
„Yra toks žargonas „galvų medžioklė“. Taip ieškomi tie aukštesnio lygio specialistai. Tik taip galima surasti tokius žmones. Tokių dirba ir pas mus, ir kitose kompanijose.
Tai yra tiesiog žmonės, kurie dirba savo darbą ir jį gerai išmano, taigi jiems nėra reikalo skaityti darbo skelbimų. Per darbo skelbimus mes ieškome žmonių į paprastesnes pozicijas“, – aiškino „Hanner“ vadovas.
Jis sutiko, kad būtų galima dėti skelbimus, siūlant 5 tūkst. eurų algą, bet tuomet skambina daugybė žmonių, kurie dirbo kokiame sandėlyje ir vis tiek galvoja, kad gali tikti tokiai pozicijai:
„Tai tiesiog mūsų personalas labai apsikrautų darbais, kurie būtų nelabai efektyvūs.“
A. Avulis teigė apie 5 tūkst. eurų algą „į rankas“ užsiminęs todėl, kad supažindintų žmones su tokia galimybe ir motyvuotų juos siekti žinių, dėti daugiau pastangų ir tapti profesionalais.
„Absolučiai didžioji dalis žmonių nori kitokio gyvenimo – lengvo darbo ir, aišku, kad dar būtų pinigų. Bet, jei jau norėtum gauti 5 tūkst. eurų atlyginimą „į rankas“, na, mes čia tokio lengvo darbo negalime pasiūlyti.“
5 tūkst. eurų alga darbuotojų per daug nevilioja
Pasak A. Avulio, net ir tokio aukšto rango darbuotojams, vertiems 5 tūkst. eurų algos po mokesčių, reikia rašyti CV. Tačiau sunkiausia yra juos įkalbėti norėti tą padaryti.
„Kaip sakiau, tai yra aukšto lygio profesionalai, gerai išmanantys, kaip planuoti statybas, organizuoti darbus. Todėl jie jau turi panašiai arba gal šiek tiek prasčiau apmokamą darbą.
Ir tada juos reikia sumotyvuoti, kad jie norėtų keisti tą darbą. Tai čia yra menas – toje „galvų medžioklėje“ dirba atskiros kompanijos, jos randa būdų, kaip tokius specialistus pasikviesti, pvz., iš pradžių išgerti kavos ar arbatos“, – pasakojo bendrovės vadovas.
Jis neslepia, kad tokių specialistų paieškos procesas yra sunkus ir ta paieška nuolat vyksta, kadangi tokių žmonių rinkoje yra labai nedaug, o, ir jų radus, jie didelės motyvacijos keisti darbą neturi.
„Tie, kuriuos mes jau surandame ir pradedame kalbinti, irgi labai daug aplinkybių įsivertina, visas rizikas. Jie visada klausia, kodėl turėtų keisti darbą, jei ir dabar turi gerai apmokamą darbą.
Tai gal kitiems tie 5 tūkst. eurų „į rankas“ taip rėžia akį ar skamba keistokai, bet tai nėra kažkokia labai didelė naujiena – yra žmonių, kurie tiek uždirba“, – apibendrino pašnekovas.
2025 m. rugsėjo mėnesio duomenimis, „Hanner“ vidutiniškai darbuotojams mokėjo 6,1 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Didžiausios siūlomos algos Lietuvoje
„Sodros“ duomenys rodo, kad Lietuvoje yra 17,7 tūkst. žmonių, kurie uždirba virš 8 tūkst. eurų „popieriuje“ (t. y. virš 5 tūkst. eurų „į rankas“) arba daugiau.
Darbo skelbimų portalo „CVbankas.lt“ vadovės Živilės Koncevičienės teigimu, natūralu, kad didžiausius atlyginimus darbdaviai siūlo vadovaujančias pareigas einantiems asmenims.
Pvz., bendrovės vadovui siūlomas atlyginimas nuo 6 292 eurų į rankas.
Atitikties ir rizikos skyriaus vadovui (angl. Head of Compliance & Risk) arba aikštelės vadovui projektams Europoje įmonės siūlo algas nuo 5 tūkst. eurų į rankas.
„Panašų atlyginimą darbui užsienyje siūlo ne vienas darbdavys įvairioms pozicijoms“, – pridūrė Ž. Koncevičienė.
Kelios pozicijos aukštomis algomis yra ir Lietuvos banke – Ekonomikos departamento direktoriui ar Rinkos infrastruktūros departamento direktoriui žadama mokėti nuo 4 840 eurų į rankas.
Panašiai – nuo 4 054 eurų į rankas – siūlo informacinių technologijų (IT) departamento direktoriui.
Portale „CVmarket.lt“ taip pat didžiausios algos siūlomos direktoriams ir vadovams.
Pvz., skaitmeninės rinkodaros ir kanalų direktoriui arba Mašininio mokymosi inžinerijos vadovui (angl. Machine Learning engineering lead) siūlo mokėti nuo 7 tūkst. eurų prieš mokesčius (apie 4 235 eurus po jų) iki 10 000 eurų (apie 6 050 eurų po mokesčių).
Dar didesnė alga – nuo 6 tūkst. ik 12 tūkst. eurų „ant popieriaus“ (iki maždaug 7 260 eurų po mokesčių) – portale „CVonline.lt“ siūloma rinkodaros vadovui.
Minėtame portale algos nuo 4 tūkst. iki 10 tūkst. eurų prieš mokesčius (ar maždaug nuo 2 420 iki 6 050 eurų po jų) siūlomos:
- duomenų mokslo ir analizės vadovui;
- finansų vadovui;
- informacinių technologijų ir skaitmenizacijos vadovui;
- verslo procesų ir strategijos vadovui Baltijos šalyse;
- technologijų direktoriui;
- mašininio mokymosi inžinerijos vadovui;
- ekonomikos departamento direktoriui.