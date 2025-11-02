0,4 mln. eurų gavęs „Ryklių“ dalyvis tikisi, kad apie jį žinos visas pasaulis: „Augame trigubai“

Pirmajame „Rykliai. Lietuva“ sezone prieš 9 mėnesius išgarsėjęs Vitalijus tuo metu laidoje pristatė savo sukurtą produktą „Pulsetto“, klajoklio nervo stimuliatorių, kuris numalšina stresą, nervus, padeda užmigti.
„Tai – kol kas nuostabiausia, ką mačiau per visą projektą“, – tuo metu laidoje sakė „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas ir iškart pripažino norintis šį prietaisą įsigyti.
„Tai – tikra sėkmės istorija, kaip svajonė gali virsti pasaulinio dydžio projektu“, – pridūrė „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila.
Artėjant antram „Rykliai. Lietuva“ sezonui naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kaip „Pulsetto“ verslui sekasi dabar bei ką investuotojų širdis (ir pinigines) užkariavęs Vitalijus Majorovas pataria būsimiems laidos dalyviams.
„Rykliai“ – išsipildžiusi paauglystės svajonė
Paklaustas, kaip nusprendė sudalyvauti laidoje, Vitalijus nurodė, kad jam reikėjo investicijų, tačiau buvo ir asmeninė pusė.
„Užaugau žiūrėdamas amerikietiškus „Ryklius“, esu peržiūrėjęs visus sezonus ir visą laiką save įsivaizduodavau toje rolėje. Ir, kai tik sužinojau, kad „Rykliai“ turi licenciją startuoti Lietuvoje, iškart tokia paauglystės svajonė įsižiebė“, – pasakoja Vitalijus.
Jis primena, kad į „Rykliai. Lietuva“ atėjo su prekės ženklu „Pulsetto“, t. y. prietaisas, dedamas ant kaklo, kur yra labai didelis kiekis nervo klajoklio skaidulų.
Prietaisas išleidžia specifinį elektros impulsą, kuris maždaug per 4–5 min. aktyvuoja tą nervą, tad pas žmogų įsijungia „poilsio ir virškinimo“ rėžimas.
„Tai labai padeda su streso valdymu, ypač – chroniniu stresu, nerimo atakomis, nemiga. Labai daug mūsų vartotojų prieš miegą naudoja, kad atsipalaiduotų, pabėgtų nuo stresinių dalykų.
Nuo streso šiaip nelabai gali pabėgti, bet gali jį kontroliuoti. Tai mes ir esame vienas iš įrankių, kuris padeda kontroliuoti stresą“, – pasakojo prietaiso kūrėjas.
Jis nurodė, kad šis prietaisas dabar kainuoja 230 eurų.
Tikisi, kad ateityje „Pulsetto“ turės kiekvienas
Vitalijus neslepia, kad verslas auga beprotiškai greitai: „Tris metus iš eilės kasmet augame trigubai ir sveikatingumo srityje vienareikšmiškai esame didžiausias prekės ženklas ne tik Lietuvoje, bet visoje centrinėje Rytų Europoje.
Augimo tempas jau tokį pasaulinį lygį visiškai turi ir dalyvavimas laidoje mums labai padėjo, nes esame toks retas „Ryklių“ dalyvis, kuris gavo investiciją iš visų ryklių.“
Pašnekovo teigimu, kiekvienas iš investuotojų su savo specifika labai prisideda prie prekės ženklo.
Pvz., multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock turi labai daug kontaktų ir ryšių Amerikoje, o Vitalijaus verslo pagrindas kaip tik ten ir yra: 70 proc. pajamų „Pulsetto“ gauna iš Amerikos, tuo metu iš Lietuvos – vos 2 proc.
„T. Burgaila yra idėjinis žmogus. Dovilė Burgienė (advokatų bendrijos „Walless“ vadovė – aut. past.) mums labai daug padeda dėl teisinių dalykų.
Robertas Dargis („Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas – aut. past.) irgi su G. Kvietkausku prisideda tiek idėjomis, tiek kontaktais ir pan. Labai faina turėti visą penketą, kuris prisideda tikrai stipriai“, – džiaugėsi Vitalijus.
Jis pripažįsta, kad, nepaisant didelio augimo, šis produktas vis tiek yra nišinis. Tačiau įkūrėjas tikisi, kad „Pulsetto“ taps top globaliu prekės ženklu pasaulyje.
„Mes norime būti kiekviename namų ūkyje, nes tikrai manome, kad kiekviena ar bent kas antra šeima susiduria su streso problemomis, miego ir nerimo sutrikimais. Mes norime tapti gerai atpažįstamu pasauliniu brendu (prekės ženklu – aut. past.). Pvz., daug kas net neįsivaizduoja, kad „Oura Ring“ yra suomių įmonė.
Ar „Redbull“ – kieno tai įmonė? Austrijos. Bet jie tapo tokiais pasauliniais brendais, kad niekas jų nesieja su Suomija ar Austrija. Tai mes einame lygiai tuo pačiu keliu. Norime būti globalus brendas, kurį galėsi rasti kiekvieno namuose“, – ambicingais siekiais dalijasi „Pulsetto“ kūrėjas.
Kreipiasi į būsimus „Rykliai. Lietuva“ dalyvius
Vitalijus pataria į laidą ateiti ne tik su idėja – ji turi būti kažkiek išbandyta rinkoje, turėti pirmų klientų, kažkokias pajamas.
„Nes daug norinčių bus, daug idėjų, daug rykliai ir matę visko yra, turbūt nemažai ir nesėkmingų investicijų patyrė. Tai tas atsirinkimas bus didesnis. Dėl to reikia ateiti ne tik su idėja, bet jau su kažkokiu verslo modeliu.
Mes, kai atėjome į „Ryklius“, jau buvome gana stabilūs, augome. Laida mums tiesiog padėjo tą augimą dar sparčiau daryti“, – kalbėjo laidos dalyvis.
Antras svarbus patarimas ateities dalyviams – turėti ambiciją, pvz., taikant į didesnę, o ne tik Lietuvos rinką.
„Bent jau mūsų atveju iškart pradėjome galvoti apie pasaulinę globalią rinką. Juk iš esmės nesvarbu, kur kursi verslą – Lietuvoje ar Amerikoje – tam reikia tų pačių fundamentalių dalykų: svetainės, marketingo strategijos, klientų aptarnavimo.
Taigi reikia tų pačių dalykų, tik kad rinka gali būti žymiai didesnė. Tai dėl to reikėtų nepamesti tos ambicijos. Ir dar reikia žinoti savo skaičius: ką darai, už ką darai, kiek parduoti, kokia kaina, kokie klientai.
Tokių klausimų gali būti ir, jei tu nežinosi tokių bazinių dalykų, rykliams įspūdžio nepadarysi“, – patarimais dalijosi Vitalijus Majorovas.
„Rykliai. Lietuva“ grįžta su nauju sezonu
„Rykliai“ yra projektas, kuris pelno apdovanojimus ir kritikų plojimus, geriau nei bet koks serialas užvaldo milijonus žiūrovų, kuriame sukertama rankomis dėl šimtus tūkstančių siekiančių investicijų ir kuris yra kuriamas kiekviename žemyne.
„Rykliai. Lietuva“ yra vienintelis projektas, kuris primena, kad verslas – tai žaidimas, kuriame vienintelė taisyklė yra ta, kad tokių čia nėra, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasiilgote? Geros naujienos – jie grįžta. Didžiausia žiniasklaidos grupė TV3 ir vėl žiūrovams suteiks neįtikėtiną progą sekti šį pasaulinį verslumo šou ir Lietuvoje. Antrasis sezonas – jau nuo lapkričio 3 d. Ir vėl – geriausiu laiku.
Be minėtų teisėjų antrame sezone ryklių gretas papildys vienos kiečiausių moterų verslo pasaulyje: Toma Sabaliauskienė ir Viktorija Čijunskytė.
Daugiau nei 400 norinčių dalyvauti, 38 skirtingos laidose pristatytos verslo idėjos ir net 17 investicijų – taip atrodė pirmasis projekto sezonas.
Ir visai nesvarbu, jei jūsų verslo idėja nėra seksuali, neįtikėtinai šmaikšti ar čia ir dabar keičianti pasaulį. Svarbiausia, kad ji spręstų realias problemas, turėtų potencialo augti ir būtų unikali. Pageidautina, ne tik jums.
„Rykliai. Lietuva“ – jau nuo lapkričio 3-iosios, kiekvieną pirmadienį, 19.30 val. tik per TV3!