TV3 pratęs „Ryklius“ antrajam sezonui: tapkite verslumo šou dalyviu jau šiandien!

Pirmasis TV3 žiniasklaidos grupės projekto sezonas tapo didžiule sėkme, todėl abejonių neliko – žiūrovų prašymu, šią sėkmę būtina pakartoti.
Žmonės projektą stebėjo ne tik namuose, bet ir rengdami gražia pirmadienio tradicija tapusius specialius peržiūrų vakarėlius, ar net aptarinėdami laidas mokyklose, kaip pamokų vertą turinį.
O Lietuvos verslo pasaulis ne tik plačiai dalijosi savo idėjomis, stebindamas jų originalumu, bet ir užmezgė naudingų ryšių ateities projektams. Ką jau kalbėti apie tai, kad projektas tapo karščiausia tema socialiniuose tinkluose – įžvalgomis apie „ryklius“, jų pasirinkimus ir savo idėjas pristatančius dalyvius dalijosi visi, neabejingi Lietuvos verslo ateičiai.
Tačiau kokių idėjų žinomiausi šalies verslininkai, projekte vadinami „rykliais“, ieškos šiemet?
Kaip teigia vienas iš „Kilo Health“ įkūrėjų, stambiausias akcininkas bei valdybos pirmininkas Tadas Burgaila, antrojo sezono metu daugiausiai jo dėmesio sulauks tie, kurie stengiasi žiūrėti į platesnius vandenis.
„Šį sezoną ieškosime žmonių, kurie ne tik sugeba sukurti produktą, bet ir turi aiškią viziją, kaip jį parduos. O taip pat tikiuosi ambicijos, kad tai bus gerokai toliau už Lietuvos sienos ribų“, – sako vienas iš „Ryklių“, T. Burgaila.
Jam pritaria ir kitas ryklys, technologijų verslo srityje įsitvirtinęs Einaras Gravrock. Didžiausias Kalifornijoje gyvenančio verslininko tikslas – užmegzti ryšį tarp Lietuvos ir JAV bei skatinti Lietuvos talentų pripažinimą globaliame kontekste.
„Ieškome žmonių, kurie gali panaudoti šiandienos technologijas – ypač AI – tam, kad sukurtų ateities sprendimus didžiausioms pasaulio rinkoms“, – prideda E. Gravrock.
Taip pat projekte kviečiami dalyvauti ir augti norintys smulkūs verslai, inovatoriai ar tiesiog visi tie, kurie tiki, kad jų idėja verta pripažinimo.
Pirmojo sezono dalyviais panoro tapti daugiau nei 400 žmonių. Laidose pasirodė net 38 skirtingų verslų atstovai, iš kurių 17 sulaukė žinomiausių šalies verslininkų susidomėjimo.
Skirtingi buvo ne tik patys „rykliai“ ir jų atstovautos sritys – tokie pat skirtingi buvo ir jų pasirinkimai, į ką investuoti. O Lietuva tikrai rado, kuo nustebinti. Nuo automobilių nuomos platformos iki kursų, kurių metu mokoma vaikščioti su aukštakulniais, nuo vasarai itin tinkančios patobulintos šašlykinės versijos ir neįtikėtino desertų aparato ar aprangos, skirtos pirčiai, sodui, o galbūt net mokslo atradimų bei urnų – tai projektas, kuriame kone kiekviena nuodugniai apgalvota idėja gali surasti savo investuotojų.
