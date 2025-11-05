Katastrofa JAV: paviešinti vaizdai, matyti galima avarijos priežastis

JAV federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad laiku į Havajus skridęs lėktuvas „McDonnell Douglas MD-11“ sudužo apie 17 val. 15 min. vietos (0 val. 15 min. Lietuvos) laiku ir, įsirėžęs į greta oro uosto esančias įmones, sprogo.
Kentukio gubernatorius Andy Beshearas spaudos konferencijoje sakė manantis, kad žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius didės.
„Pirmoji pagalba jau atvyko į vietą ir stengiasi užgesinti gaisrą bei tęsti tyrimą“, – antradienio vakarą jis parašė socialiniame tinkle „X“.
UPS pranešime teigė, kad lėktuve buvo trys įgulos nariai ir kad „jokių sužeidimų/aukų nebuvo patvirtinta“.
A. Beshearas sakė, kad trijų įgulos narių būklė nežinoma, ir teigė, kad dėl jų „labai nerimauja“.
Katastrofos priežastis tiria FAA ir JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB).
Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo vietinis transliuotojas WLKY, matyti užsidegęs kairysis bandančio pakilti lėktuvo variklis.
Luisvilio Muhammado Ali tarptautinio oro uosto pareigūnai paskelbė, kad atšaukiami visi antradienio vakarą planuoti skrydžiai, o UPS pranešė, kad sustabdė siuntų rūšiavimo operacijas vietoje.
Lėktuvas „nukrito už trijų mylių (4,83 km) į pietus nuo aerodromo“, pakilęs nuo kilimo ir tūpimo tako 17R, sakė oro uosto policijos atstovas Jonathanas Bevinas.
Remiantis bendrovės pateiktais duomenimis, Luisvilio oro uostas yra pagrindinis UPS oro transporto centras JAV.
Ši siuntų įmonė kasdien vykdo beveik 2 tūkst. skrydžių į daugiau nei 200 šalių, naudodama 516 lėktuvų parką. UPS priklauso 294 iš šių lėktuvų, o likusius nuomoja trumpalaikėmis nuomos sutartimis arba užsakomaisiais skrydžiais.
Gubernatorius A. Beshearas teigė, kad lėktuvas „gana tiesiai“ pataikė į naftos perdirbimo gamyklą.
Likus kelioms valandoms iki aviakatastrofos, JAV susisiekimo sekretorius Seanas Duffy įspėjo, kad ilgiausiu šalies istorijoje tapęs vyriausybės uždarymas, jei tęsis dar savaitę, sukels chaosą oro susisiekime, padidins darbuotojų trūkumą, sutrikdys oro linijų bendrovių veiklą ir paskatins uždaryti kai kurias oro erdvės dalis.
„Matysite masinius skrydžių atšaukimus ir galite pamatyti, kaip uždarysime tam tikras oro erdvės dalis, nes tiesiog negalėsime jos kontroliuoti, nes neturime oro eismo kontrolierių“, – sakė jis.
