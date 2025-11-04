Matulionis: neturime jokių signalų, kad JAV svarstytų mažinti karių skaičių Lietuvoje

„Sąjungininkų karinio kontingento Europoje ir pasaulyje peržiūros procesas yra prasidėjęs ir šis sprendimas šiek tiek sumažinti pajėgas Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje yra dalis to proceso. Bet (...) Krašto apsaugos ministerija labai aktyviai visais įmanomais lygiais dirba, kad Amerikos kariai toliau būtų dislokuoti Lietuvoje“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Ir kol kas šiandieną noriu patvirtinti, kad mes neturime jokios nerimą keliančios informacijos“, – pridūrė jis.
D. Matulionis taip pat pabrėžė nemanąs, kad siekiui išlaikyti JAV karius kenkia tai, kad Lietuvoje šiuo metu nėra paskirto krašto apsaugos ministro. Jis pabrėžia – šiuo klausimu aktyviai dirba ne tik Krašto apsaugos ministerija (KAM), bet ir Prezidentūra bei Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje dirba ne tik Krašto apsaugos ministerija – lygiai taip pat aktyviai dirba ir Užsienio reikalų ministerija, ir Prezidentūra. Pats prezidentas aktyviai angažuojasi šioje temoje. Todėl nemanau, kad čia būtų kažkokie trukdžiai artimiausiu metu“, – sakė prezidento patarėjas.
„Ir kadangi tai vienas iš svarbiausių prioritetų, mes visi susitelkę dėl to dirbsime. Ir čia aš nematau jokios problemos ir, manau, kad gal ir premjerė irgi įsitrauks į šito klausimo kuravimą lygiai taip pat kaip ir anksčiau buvo“, – akcentavo D. Matulionis.
Po paskelbimo apie karinių pajėgų sumažinimą Rumunijoje, JAV valdžios pareigūnai NATO sąjungininkėms pranešė apie Vašingtono ketinimus taip pat sumažinti dislokuotų karių skaičių Bulgarijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje.
ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.
Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.
Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai.
Balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją.
Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje.
Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.
