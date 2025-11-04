 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: neturime jokių signalų, kad JAV svarstytų mažinti karių skaičių Lietuvoje

2025-11-04 09:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 09:08

Rumunijai pranešus, kad JAV ketina mažinti pajėgas rytiniame NATO flange, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia neturįs jokių signalų, jog Vašingtonas svarstytų sumažinti savo karių buvimą ir Lietuvoje.

D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS)

Rumunijai pranešus, kad JAV ketina mažinti pajėgas rytiniame NATO flange, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigia neturįs jokių signalų, jog Vašingtonas svarstytų sumažinti savo karių buvimą ir Lietuvoje.

REKLAMA
1

„Sąjungininkų karinio kontingento Europoje ir pasaulyje peržiūros procesas yra prasidėjęs ir šis sprendimas šiek tiek sumažinti pajėgas Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje yra dalis to proceso. Bet (...) Krašto apsaugos ministerija labai aktyviai visais įmanomais lygiais dirba, kad Amerikos kariai toliau būtų dislokuoti Lietuvoje“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ir kol kas šiandieną noriu patvirtinti, kad mes neturime jokios nerimą keliančios informacijos“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

D. Matulionis taip pat pabrėžė nemanąs, kad siekiui išlaikyti JAV karius kenkia tai, kad Lietuvoje šiuo metu nėra paskirto krašto apsaugos ministro. Jis pabrėžia – šiuo klausimu aktyviai dirba ne tik Krašto apsaugos ministerija (KAM), bet ir Prezidentūra bei Užsienio reikalų ministerija (URM).

REKLAMA

„Dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje dirba ne tik Krašto apsaugos ministerija – lygiai taip pat aktyviai dirba ir Užsienio reikalų ministerija, ir Prezidentūra. Pats prezidentas aktyviai angažuojasi šioje temoje. Todėl nemanau, kad čia būtų kažkokie trukdžiai artimiausiu metu“, – sakė prezidento patarėjas.

„Ir kadangi tai vienas iš svarbiausių prioritetų, mes visi susitelkę dėl to dirbsime. Ir čia aš nematau jokios problemos ir, manau, kad gal ir premjerė irgi įsitrauks į šito klausimo kuravimą lygiai taip pat kaip ir anksčiau buvo“, – akcentavo D. Matulionis.

REKLAMA
REKLAMA

Po paskelbimo apie karinių pajėgų sumažinimą Rumunijoje, JAV valdžios pareigūnai NATO sąjungininkėms pranešė apie Vašingtono ketinimus taip pat sumažinti dislokuotų karių skaičių Bulgarijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje.

ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.

Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai. 

Balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją. 

Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje. 

Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Atsisveikinimas su Pabradėje žuvusiais JAV kariais BNS Foto
Prezidentūra: dėl JAV karių buvimo Lietuvoje situacija nesikeičia (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Europa bijo, kad jau kariauja, tačiau JAV į tai žiūri pro pirštus (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų