Nausėdos patarėjas: sienos uždarymas su Baltarusija veikia – režimas akivaizdžiai susierzinęs

„Aš manyčiau, kad jos veikia. Išties, turbūt matote, kad kitoje pusėje yra didelis susierzinimas“, – žurnalistams Prezidentūroje pirmadienį sakė šalies vadovo patarėjas.
„Sienos punktų uždarymas yra tikrai rimtas smūgis, turint omenyje, kad (...) likę yra Lenkijoje du postai, Latvijoje vienas. Ir šiuo atveju mes galime ir toliau kalbėtis su lenkais ir latviais dėl kitų žingsnių. Solidarumas iš mūsų partnerių yra“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad Vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė mėnesiui – iki lapkričio 30-osios – uždaryti sieną su Baltarusija. Visiškai uždarytas pasienio punktas Šalčininkai–Benekainys, o eismas per punktą Medininkai–Kamenyj Log yra apribotas – per jį galima vykti tik su išimtimis.
Sprendimą lėmė pastaruoju metu iš Baltarusijos leidžiami meteorologiniai balionai su kontrabandiniais rūkalais – dėl to spalio pabaigoje kelis kartus buvo uždaryti oro uostai. Dėl to buvo paveikta per 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.
Premjerė Inga Ruginienė praėjusią savaitę sakė vizito Rygoje metu išgirdusi „tvirtą Latvijos vadovų pasiryžimą solidarizuotis“, tuo metu Lenkija atidėjo planus atverti du savo pasienio punktus su Baltarusija.
Baltarusijos žiniasklaidos duomenimis, kaip atsaką į šiuos priimtus sprendimus, šalies autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Apribojimai įvesti laikotarpiui iki 2027 metų pabaigos.
Prezidento patarėjas pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia išlaikyti tvirtą poziciją.
„Aš manau, kad svarbiausia – tvirtumas. Dabar tokie laikai, kai bandymas kalbėtis kartais neduoda rezultatų, reikia parodyti tvirtą poziciją“, – teigė D. Matulionis.
Tiek prezidento patarėjas, tiek kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas akcentavo, kad nereikėtų pasiduoti ir viešojoje erdvėje matomoms Baltarusijos provokacijoms.
„Šiai dienai priimti sprendimai yra logiški. Matome, kad Baltarusijos režimui skauda, kitaip tokios retorikos nebūtų. Tikėkimės, anksčiau ar vėliau jie supras, kad tik sustabdę kontrabandos siuntimą iš savo teritorijos pasieks teigiamą rezultatą“, – kalbėjo R. Kaunas.
Prireikus, anot D. Matulionio, bus imtasi griežtesnių priemonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!