Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Matulionis: bandymas kritikuoti Vyriausybę dėl gynybos biudžeto atrodo veidmainiškai

2025-10-21 18:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 18:50

Prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio teigimu, kritika Vyriausybei dėl ateinančių metų gynybos finansavimo atrodo veidmainiškai. Anot jo, svarbiausia tai, jog krašto apsaugos sistemos finansavimui numatyta valstybės biudžeto dalis siekia 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ir yra didžiausia istorijoje. 

Deividas Matulionis BNS Foto

Prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio teigimu, kritika Vyriausybei dėl ateinančių metų gynybos finansavimo atrodo veidmainiškai. Anot jo, svarbiausia tai, jog krašto apsaugos sistemos finansavimui numatyta valstybės biudžeto dalis siekia 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ir yra didžiausia istorijoje. 

REKLAMA
4

„Truputį atrodo nekorektiškai ir netgi šiek tiek veidmainiškai bandymas kritikuoti dabartinę Vyriausybę už gynybos biudžetą“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„(Veidmainiška – ELTA) kabinėtis prie kažkokių smulkmenų, detalių, kurios esmės nekeičia”, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento patarėjo teigimu, svarbiausia tai, jog ateinančių metų valstybės biudžete numatytas krašto apsaugos finansavimas yra didžiausias istorijoje.

REKLAMA

„Visi tie šalutiniai puldinėjimai „tas negerai, tas negerai“... Esmė juk yra tokia, kad niekada istorijoje mes neturėjome tokio gynybos biudžeto, koks yra dabar pateiktas“, – sakė jis.

„Galiu prisiminti tuos laikus, kai gynybos biudžetas buvo 350 mln., tai kažkur dvylika kartų mažesnis nei dabar yra pateiktas.  (...) Tikrai esame dėkingi šiai Vyriausybei už priimtą sprendimą“, – pridūrė D. Matulionis.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį Seimui pateiktas 2026-ųjų valstybės biudžeto projektas, kuris iki gruodžio bus svarstomas parlamento posėdžių salėje ir komitetuose.

Biudžete planuojama rekordiškai didinti gynybos finansavimą – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų