Deividas Matulionis: artimiausiais mėnesiais tikimės platesnių įgaliojimų NATO oro policijai

„Yra diskusija dėl to, kad oro policijos misija galėtų būti transformuota į oro policijos ir oro gynybos misiją, tie patys lėktuvai turėtų platesnius įgaliojimus ne tik lydėti, bet ir esant grėsmei imtis kinetinių veiksmų prieš priešiškus lėktuvus“, – Žinių radijui antradienį kalbėjo D. Matulionis.
„NATO nesidaro sprendimai labai greitai, bet aš tikiuosi, kad tai yra mėnesių klausimas. Aktualumas yra akivaizdus“, – pridūrė jis.
Anot patarėjo, „išties nelogiška“, kad dabartinėmis geopolitinėmis aplinkybėmis, NATO oro policija neturi platesnių įgaliojimų.
„Tai priešininkas irgi gerai žino, (...) tai atitinkamai ir provokuoja. Būtent tokios misijos buvimas apsaugotų mus labiau nuo tų praktiškai reguliarių įsiveržimų, įskridimų į mūsų teritoriją“, – sakė D. Matulionis.
Kaip rašė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).
