Deividas Matulionis: oro gynybos priemonėms pinigai iš divizijos finansavimo nebus imami

2025-09-30 08:33 / šaltinis: BNS
2025-09-30 08:33

Oro gynybos stiprinimui skirtos priemonės nebus įsigyjamos iš šiuo metu divizijos vystymui skirto finansavimo, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

Oro gynybos stiprinimui skirtos priemonės nebus įsigyjamos iš šiuo metu divizijos vystymui skirto finansavimo, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

„Labai aiškiai ir tvirtai turime pasakyti, kad iš divizijos pinigų šioms priemonėms pinigai nebus imami. Tai labai tvirta pozicija ir ji patvirtinta yra pačiame aukščiausiam lygyje. Diviziją vystysime kaip vystėme, nelįsime į tą biudžetą, kuris tam skirtas“, – antradienį Žinių radijui sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, kol kas sunku pasakyti, ar dėl to reikės dar labiau didinti gynybai numatytą finansavimą.

„Ar bus daugiau nei 5 procentai nuo BVP dėl oro gynybos sustiprinimo, man šiandien sunku pasakyti. Kaip tik šią savaitę vyks Krašto apsaugos ministerijos ir Finansų ministerijos susitikimas, bus svarstoma, kaip tuos pinigus paskirstyti ir kada galėtų būti mokami tam tikri avansai“, – kalbėjo prezidento patarėjas.

D. Matulionio teigimu, tikimasi, kad oro gynybos stiprinimui skirs ir Europos Sąjunga (ES).

„Mes tikimės subsidijų iš ES pusės, nes vien tiktai paskolomis kliautis mes negalime, nes galiausiai mes iš tikrųjų užtikriname viso NATO, visos ES gynybą tvirtindami mūsų pasienį įvairiomis priemonėmis, todėl mes tikrai toliau aiškiai sakysime, kad ES turėtų daugiau finansuoti iš europinių lėšų“, – sakė jis.

Kaip rašė BNS, pirmadienį Valstybės gynimo taryba sutarė į vieningą Lietuvos oro gynybos sistemą integruoti pasieniečius ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnus.

Dėl tokio integruoto modelio per artimiausias savaites ketina sutarti Krašto apsaugos ministerija su Vidaus reikalų ministerija.

Oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.

Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.

Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).

Praėjusią savaitę Turkija Lietuvoje dislokavo modernų AWACS žvalgybinį orlaivį, o D. Šakalienė teigė, kad per kelis mėnesius Lietuvą pasieks ir kiti resursai.

Be kita ko, Seimui priėmus teisės aktų pataisas, kariuomenė taip pat gali greičiau ir paprasčiau neutralizuoti dronus, keliančius grėsmę Lietuvos oro erdvei.

