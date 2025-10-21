Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: gynybos biudžetas turi likti toks, kokį pateikė Vyriausybė

2025-10-21 17:06 / šaltinis: BNS
2025-10-21 17:06

Vyriausybei kitų metų gynybos išlaidoms numačius 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad šie skaičiai svarstant Seime turi išlikti tokie patys.

„Gynybos biudžetas yra mums absoliučiai svarbiausias klausimas ir jis turi būti išlaikytas toks, koks yra pateiktas Vyriausybės“, – žurnalistams prezidentūroje kalbėjo D. Matulionis.

„Yra labai aiškus sprendimas – 5,3 proc. BVP gynybos biudžetas, tai yra KAM (Krašto apsaugos ministerijos – BNS) asignavimuose numatyti pinigai ir tai yra klausimas, kuris turi būti ginamas iki pabaigos, ir labai tikimės, kad Seimas būtent tokiam gynybos biudžetui pritars“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, 2026-iesiems numatytas gynybos biudžetas yra rekordinis Lietuvos istorijoje.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas žurnalistams teigė, kad KAM valdys visą kitų metų gynybai numatytą 4,8 mlrd. eurų biudžetą, išskyrus 25 mln. eurų, numatytų slėptuvių įrengimui.

Anot jo, asignavimus ministerija galės panaudoti ir keliams, jei, KAM nuomone, tai bus reikalinga gynybos poreikiams.

Kaip rašė BNS, asignavimai gynybai didinami siekiant Lietuvoje iki 2030 metų pilnai išvystyti kariuomenės diviziją.

Dėl galimybių įgyvendinti šį siekį suabejota po praėjusią savaitę KAM įvykusio susitikimo, kurio metu nuomonės formuotojams dar iki viešai skelbiant biudžeto skaičius buvo pranešta, jog finansavimas nesieks 5 proc. BVP.

Vėliau ministrė Dovilė Šakalienė pareiškė, kad gynybos biudžetas yra toks, su kuriuo galima dirbti.

Gynybos finansavimą sudaro ir 700 mln. eurų, skiriamų per Valstybės gynybos fondą – pernai įteisintą instrumentą, kuriuo siekta konkrečiai krašto apsaugai numatyti lėšas iš pastaruoju metu didintų mokesčių.

Šio fondo sąmatą einamaisiais metais tvirtina Ministrų kabinetas, todėl Vyriausybės kritikai abejoja, ar visas fondas bus paskirstytas pagal tikruosius krašto apsaugos sistemos poreikius.

Jie taip pat įtariai žvelgia į kitų metų valstybės biudžeto projekte esančią formuluotę, kad Krašto apsaugos ministerijai suteikiama teisė iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybių keliams, skirtiems privažiuoti prie karinių objektų.

Reaguodama į abejones premjerė Inga Ruginienė pareiškė reikalausianti, kad išskirtinai gynybos poreikiams kitąmet būtų skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.

