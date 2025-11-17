Rusijoje lėktuvas pradėjo byrėti ore – įvykdytas avarinis nusileidimas

Lėktuvas SSJ100, skridęs maršrutu Vladivostokas – Blagoveščenskas, skrydžio metu neteko dešiniojo variklio apdailos. Orlaivyje buvo 90 keleivių ir penki įgulos nariai. Lėktuvas sėkmingai atliko avarinį nusileidimą Chabarovske, pranešė vietos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalai šeštadienį, lapkričio 15 d.
Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose matyti lėktuvas su sugadintu varikliu ore. „Telegram“ platformoje „Tolimųjų Rytų transporto prokuratūra“ paskelbė ir lėktuvo variklio nuotrauką su nuplėšta apdaila.
Pasak agentūros, avarinis nusileidimas „buvo atliktas dėl techninio gedimo“ įprasta tvarka. Primorsko transporto prokuratūra įvertins technines paslaugas Vladivostoko oro uoste, kurios buvo teikiamos ruošiant orlaivį skrydžiui.
„Vladivostok1 RU“ praneša, kad Chabarovskio transporto tyrimo skyrius pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamąjį kodeksą dėl galimų oro transporto saugos ir eksploatacijos taisyklių pažeidimų.
Išaugo techninių gedimų skaičius
SVTV News, remiantis „Verstka“, teigia, kad per pastaruosius dvejus karo metus šio modelio lėktuvų techninių problemų skaičius padvigubėjo, o gedimai dažniausiai susiję su variklių veikla.
Po karo Ukrainoje pradžios ir sankcijų įvedimo SSJ gamintojas pažadėjo išleisti naują lėktuvo versiją „Superjet New“ su visiškai importuotomis detalėmis, tačiau to padaryti nepavyko. 2025 m. Rusijos pramonės ir prekybos ministerija sušvelnino „Superjet 100“ lėktuvo sertifikavimo sąlygas. Dabar prioritetas yra SSJ-100 sertifikavimas su „maksimaliai įmanoma“ Rusijos komponentų ir sistemų dalimi.
