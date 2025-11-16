Nauji šokiruojantys kaltinimai Putinui: meilužė – nepilnametė grožio konkursų dalyvė

Tvirtinama, kad Vladimiras Putinas „reguliariai“ buvo neištikimas savo ilgametei partnerei, olimpinei gimnastei, su nepilnamete grožio konkurso dalyve, pranešė Mirror.
17-metė moksleivė Alisa Charčeva esą buvo slapta vežama į Rusijos lyderio oficialią rezidenciją arba vieną iš jo slėptuvių, kai ritminės gimnastikos atstovė Alina Kabajeva, dabar 42-ejų, būdavo išvykusi.
Nauji šokiruojantys kaltinimai
Stulbinami nauji kaltinimai skelbiami Rusijos tiriamosios žurnalistikos šaltiniuose, atskleidžiant 73-ejų diktatoriaus santykius su Alisa Charčeva – kuri buvo vos 17-os, kai, kaip teigiama, pirmą kartą buvo Putino suviliota, jam tuo metu buvo 58-eri.
Grožio karalienė netgi pozavo pikantiškam kalendoriui, sukurtam Putino gimtadieniui paminėti. Kalendoriaus kūrėjai, jaunimo judėjimas „Naši“, siekė pelnyti tuometinio Rusijos premjero palankumą ir, pasak „Proekt“ žiniasklaidos, merginos, pozavusios tame kalendoriuje, buvo naudojamos kaip masalas.
Teigiama, kad Putinui buvo nusiųstas kalendorius su visų merginų kontaktiniais duomenimis, o jo dėmesį patraukė Alisa, pozavusi kaip „Miss balandis“. Jo susižavėjimas Alisa jau buvo minėtas anksčiau, tačiau ši nauja informacija pateikia dar pikantiškesnių detalių apie jo asmeninį gyvenimą ir „patvirtina ilgalaikius valstybės vadovo ir jaunos moters santykius“.
„Kartu su dovanotu kalendoriaus egzemplioriumi Kremliui buvo pateikti studentų kontaktai“, – teigiama naujoje publikacijoje. Vienas asmuo prisiminė: „Alisos telefonas netrukus suskambo – mažiau nei po mėnesio.“ Balsas ragelyje pasveikino ją ir pasiūlė susitikimą premjero priemiestinėje rezidencijoje, matyt, turėta omenyje Novo-Ogarjovo Maskvos regione. Skambinusysis, tikėtina, buvo Putino padėjėjas, nors kai kurie šaltiniai kartojo tarp „Naši“ narių sklandžiusį gandą, kad pats Putinas, sužavėtas merginos nuotrauka, galėjo jai paskambinti.
Reguliariai lankydavosi
Visi su žurnalistais kalbėję šaltiniai sutaria dėl vieno – tarp Charčevos ir Putino prasidėjo intymūs santykiai.
Apsilankymai buvo derinami su tuo metu Putino neoficialios partnerės Alinos Kabajevos išvykimais. Ritminė gimnastė ir dviejų Putino sūnų – Ivano (10 m.) ir Vladimiro jaunesniojo (6 m.) – motina yra olimpinė čempionė, vadovaujanti aukšto meistriškumo sporto akademijai.
„Mergina reguliariai lankydavosi – šie vizitai, savaime suprantama, sutapdavo su Alinos Kabajevos išvykimu iš rezidencijos, kuri tuo metu jau buvo pagrindinė Putino partnerė“, – rašė „Proekt“. „Jo oficiali žmona Liudmila jau nebegyveno kartu su premjeru.“
Putinas viešai paskelbė, kad jis ir Liudmila po 30 metų santuokos skiriasi, 2013 m. birželį, teigdamas, kad tai – abipusis sprendimas. Teigiama, kad Alisa lankydavosi kartą per dvi savaites.
Dalyvavo grožio konkursuose
Nors jos, kaip Putino meilužės, vaidmuo buvo slepiamas, ji visuomenei nebuvo visiškai nepažįstama – ji rodėsi per televiziją, kalbėdama apie kalendorių, ir buvo skubiai prastumta į „Mis Rusija“ konkurso finalą. „Proekt“ rašė: „Kai ji panoro dalyvauti konkurse „Mis Rusija“, ji iškart atsidūrė finale, kurį transliavo NTV – kanalas, priklausantis valstybei ir Putino draugams.“
„Visa šalis, to nežinodama, stebėjo, kaip premjero meilužė pereina etapą po etapo – žygiuoja su maudymosi kostiumėliu, vakarine suknele, atsakinėja į teisėjų klausimus.“
Jos pasirodymo konkurse įrašai vėl išplaukė į viešumą. Ji nelaimėjo pagrindinio titulo – spėjama, kad pergalė, po tokio spartaus prasibrovimo į finalą, būtų sukėlusi pernelyg daug klausimų, tačiau ji pateko į dešimtuką.
„Naši“ vadovybė bandė pasinaudoti Alisos susitikimais su Putinu, siekdama daryti jam įtaką – kaip rašė „Proekt“, bandė perduoti įvairius prašymus. Jie esą tikėjosi paversti paauglę rusiška Madame de Pompadour versija – Liudviko XV meiluže ir patarėja.
Pranešime teigiama, kad tai buvo „istorija apie tai, kaip grupė jaunuolių iš „Naši“ bandė priartėti prie Vladimiro Putino, naudodami nepilnametę merginą“. Priduriama: „Iš esmės tai buvo bandymas pakartoti Madame Pompadour globėjų legendą Liudviko XV dvare.“ Tačiau šaltiniai teigė: „Mūsų pašnekovai neprisimena nė vienos iniciatyvos, kurią Alisa būtų perdavusi Putino lovai ir kuri būtų buvusi įgyvendinta. Be to, vienas jų mano, kad bandymai pasinaudoti romanu turėjo erzinti Putiną.“
Gavo prabangų butą
Teigiama, kad galiausiai Putinas nustojo kviesti paauglę, tačiau pasirūpino, kad jos sportininkas tėvas gautų darbą. Alisa esą buvo „įdėta“ į elitinį MGIMO universitetą ir gavo prabangų butą Maskvoje, kaip rodo atskleista informacija.
Paklausta apie savo ryšius su Putinu ir ar jis padėjo gauti butą, Alisa šių įtarimų nepaneigė, tik pasakė: „Man niekas nėra uždavęs tokių kvailų klausimų.“ Ji tvirtino, kad butą pirko su hipoteka.
Šiandien Alisa yra sėkmingo elitinių soliariumų tinklo bendrasavininkė. Naujausi jos romano su Putinu atskleidimai pasirodė po knygos „The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All“ išleidimo, kurioje teigiama, kad Putinas viešai giria tradicines santuokas, tačiau pats renkasi „laisvus“ santykius, miega su „daugybe moterų“.
„Aš turiu privatų gyvenimą, į kurį neleidžiu kištis. Tai turi būti gerbiama“, – yra sakęs Putinas. Jis peikė „tuos, kurie su savo snarglėtomis nosimis ir erotinėmis fantazijomis landžioja po kitų gyvenimus“.
