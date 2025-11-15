 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina ir Rusija apsikeis karo belaisviais

2025-11-15 20:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 20:52

Ukraina ir Rusija susitarė apsikeisti karo belaisviais. Į Ukrainą turėtų grįžti 1 200 į Rusijos nelaisvę patekusių karių.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)

Ukraina ir Rusija susitarė apsikeisti karo belaisviais. Į Ukrainą turėtų grįžti 1 200 į Rusijos nelaisvę patekusių karių.

0

Apie tai šeštadienį socialinėje platformoje „Telegram“ paskelbė Rustemas Umerovas, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos pirmininkas.

„Ukrainos prezidento pavedimu šiomis dienomis surengiau konsultacijas, tarpininkaujant partneriams Turkijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, dėl mainų proceso atnaujinimo ir mūsų žmonių išlaisvinimo iš Rusijos nelaisvės“, – paskelbė R. Umerovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, derybų metu susitarta aktyvuoti Stambulo susitarimus dėl belaisvių mainų.

„Kalbame apie 1 200 ukrainiečių paleidimą“, – teigė jis.

Artimiausiu metu įvyks techninės konsultacijos siekiant suderinti procedūrinius ir organizacinius klausimus.

„Be perstojo dirbame, kad iš nelaisvės grįžę ukrainiečiai galėtų sutikti Naujuosius metus ir Kalėdas namie, prie šeimos stalo ir su artimaisiais“, – sakė R. Umerovas.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad Dohoje R. Umerovas su Kataro ministru pirmininku Mohammedu bin Abdulrahmanu al Thani aptarė ukrainiečių vaikų sugrąžinimą, kuriuos rusai neteisėtai pagrobė laikinai okupuotoje teritorijoje.

