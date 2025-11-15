 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nuo rusų dronų smūgio mirė pirmojo per Černobylio avariją žuvusio likvidatoriaus žmona

2025-11-15 17:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 17:01

Lapkričio 15 d-osios naktį mirė pirmosios Černobylio katastrofos aukos Valerijaus Chodemčuko žmona Natalija Chodymčuk, kuri buvo sunkiai sužeista per Rusijos ataką Kyjive. Jai buvo 73 metai.

Po Rusijos smūgio Černobylio atominės elektrinės apsauginis „kiautas“ liko be elektros (nuotr. SCANPIX)

0

Apie tai „Facebooke“ pranešė Ukrainos valstybinė atskirties zonos valdymo agentūra.

„Su giliu liūdesiu ir širdgėla pranešame, kad mirė pirmosios Černobylio katastrofos aukos Valerijaus Chodemčuko žmona Natalija Chodymčuk – motina, močiutė, didžiulės širdies ir nepaprasto likimo moteris. Ji mirė naktį į lapkričio 15-ąją, nepakėlusi sunkių „Shahed“ smūgio į gyvenamąjį namą Troješčynoje padarinių“, – sakoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad po „Shahed“ smūgio į pastatą Troješčynoje, kuriame gyveno buvusių Černobylio AE darbuotojų šeimos, N. Chodymčuk buvo paguldyta į ligoninę kritinės būklės su 45 proc. kūno nudegimais. Jos butą sunaikino ugnis.

„Netekome moters, kuri išgyveno Černobylio pragarą, prarado vyrą, užaugino vaikus ir atlaikė tragedijas, kurios galėtų palaužti kiekvieną. Bet tik ne ją. Natalija gyveno oriai, su meile ir tylia stiprybe, kuri įkvėpė visus, pažinojusius ją asmeniškai ar per jos istoriją. Ji buvo linksma, palaikanti ir spindinti. Dabar jos balsas prisijungia prie visų nekaltų ukrainiečių, žuvusių nuo Rusijos teroro, balsų“, – pabrėžė agentūra.

Kaip buvo pranešta anksčiau, baigtos skubios gelbėjimo operacijos Kyjivo Desnos rajone, Rusijos smūgio, įvykdyto lapkričio 14 d., vietoje. Per masinę ataką sostinėje žuvo septyni žmonės.

