Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą

ES rengia 20-ąjį sankcijų Rusijai paketą
ES pradėjo rengti naują sankcijų paketą Rusijai, mat nėra jokių ženklų, kad pastarosios Ukrainoje pradėtas karas greitu metu baigsis.
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas apie šį sprendimą paskelbė po Berlyne vykusio susitikimo su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu ir kitais kolegomis.
„Karus pralaimi tie, kuriems pirmiems baigiasi pinigai arba kareiviai“, – sakė K. Kallas, pridurdama, kad būtent dėl to „turime toliau sankcijomis daryti spaudimą Rusijai“.
Ji taip pat pagyrė naujausias poveikio priemones, kurias prezidento Donaldo Trumpo vadovaujama JAV vyriausybė pritaikė Rusijos naftos bendrovėms.
„Sankcijos veikia geriau, kai jas taikyti padeda tarptautiniai partneriai“, – sakė buvusi Estijos ministrė pirmininkė.
Kitas ES sankcijų Rusijai paketas bus jau 20-asis. 19-asis paketas įsigaliojo spalio mėnesį ir, kaip ir JAV sankcijos, yra skirtas visų pirma dar labiau sumažinti Rusijos pajamas iš dujų ir naftos pardavimo.
Visiškai importuoti suskystintąsias gamtines dujas (SGD) iš Rusijos bus uždrausta jau 2027 m. – vieneriais metais anksčiau nei buvo planuota iš pradžių.
Be to, finansų sektoriuje bus taikomos papildomos poveikio priemonės, bus apribota Rusijos diplomatų judėjimo laisvė ES teritorijoje.
K. Kallas jokios išsamesnės informacijos apie galimas naujas priemones, numatytas 20-ajame sankcijų pakete, būdama Berlyne nepateikė. Briuselio diplomatų teigimu, sankcijos gali būti taikomos ir kitoms Rusijos energetikos bendrovėms bei laivams, priklausantiems vadinamajai Rusijos šešėliniam laivynui.
Maskva šiuo šešėliniu laivynu naudojasi, kad apeitų Vakarų šalių, remiančių Ukrainą, nustatytą viršutinę rusiškos naftos kainos ribą. Paprastai tuo tikslu pasenę laivai ir įvairūs metodai, skirti paslėpti naftos siuntų kilmę.
Oficialu: smogta laivų bazei „Novorosijsk“, naftos perdirbimo gamyklai Saratovo srityje ir degalų saugyklai Engelso rajone
Šiąnakt smogta laivų bazei „Novorosijsk“, naftos perdirbimo gamyklai Saratovo srityje ir degalų saugyklai Engelso rajone, skelbia Ukrainos kariuomenė.
Generalinis štabas patikslino, kad priešo kariniams objektams pulti buvo panaudoti Ukrainos gamybos ginklai, konkrečiai – raketos „Neptūnas“ ir įvairių tipų smogiamieji bepiločiai.
Užfiksuotas Novorosijsko uosto ir naftos terminalo infrastruktūros bei S400 priešlėktuvinės raketų sistemos paleidimo įrenginio ir raketų saugyklos sunaikinimas, po kurio įvyko sprogimas ir gaisras.
Terminalas „Šesharis“ – vienas didžiausių naftos ir naftos produktų perkrovimo kompleksų pietų Rusijoje, aprūpinantis, be kita ko, ir okupacinę armiją.
Naftos perdirbimo gamykla „Saratovskij“ – taip pat aprūpina Rusijos ginkluotąsias pajėgas – užfiksuoti sprogimai su tolesniu degimu objekto teritorijoje.
Kuro ir degalų saugojimo įmonė „Kombinat Kristal“ – užfiksuoti sprogimai ir gaisras objekto teritorijoje.
„Idiotas, kuris filmavo“: įžymybėmis tapusių rusų karių tikriausiai nebėra tarp gyvųjų
Rusijos karinės pajėgos tęsia puolimą Pokrovsko kryptimi, o Ukrainos pajėgos vykdo kontratakas. Neseniai pasirodžius „įžengimo į miestą“ vaizdo įrašui, kuriame Pokrovske užfiksuotos rusų pajėgos, sulaukė pasipiktinimo ir tarp pačių rusų. Pasirodo, vaizdo įraše matomi rusų kariai buvo sutriuškinti ukrainiečių artilerijos smūgiais.
Maskva teigia, kad ant Rusijos atominės elektrinės nukrito Ukrainos drono nuolaužos
Penktadienį Rusijos pareigūnai paskelbė, kad dieną prieš tai ukrainiečių drono nuolaužos pataikė į vieną iš šalyje veikiančių atominę elektrinių, dėl to joje teko laikinai sumažinti elektros gamybos apimtis.
„Novovoronežo atominės elektrinės kryptimi skriejo maždaug aštuoni dronai, dėl to nėra jokių abejonių“, – spaudos konferencijoje sakė Rusijos branduolinės energetikos agentūros „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačevas.
Jis pridūrė, kad jie visi buvo numušti, bet „krito nuolaužos, kurios sugadino pagrindinį skirstomąjį įrenginį“.
Per Rusijos smūgį Kyjive nukentėjus Azerbaidžano ambasadai, Baku iškvietė rusų diplomatą
Azerbaidžanas pranešė, kad penktadienį į Užsienio reikalų ministeriją iškvietė Rusijos ambasadorių, nes Maskvai surengus didžiulę ataką Ukrainos sostinėje, nukentėjo jo ambasada Kyjive.
„Susitikimo metu buvo išreikštas griežtas protestas dėl vienos iš „Iskander“ tipo raketų nukritimo į Azerbaidžano Respublikos ambasados teritoriją“, – pareiškime teigė Azerbaidžano užsienio reikalų ministerija.
Sprogimas sunaikino dalį ambasados perimetro ir apgadino pastatus, automobilius bei ambasados kompleksą, priduriama ministerijos pranešime.
Rusija nusižudžiusį LGBTQ kelionių agentą pripažino kaltu dėl ekstremizmo
Penktadienį Maskvos teismas pripažino prieš metus kalėjime nusižudžiusį LGBTQ kelionių agentą kaltu dėl ekstremizmo, Rusijai vis intensyviau persekiojant asmenis, kurie, jos nuomone, kenkia „tradicinėms“ vertybėms.
Šis po kalinamojo mirties priimtas sprendimas buvo paskelbtas praėjus metams po to, kai 48-erių metų Andrejus Kotovas buvo rastas negyvas savo kameroje Maskvos ikiteisminio sulaikymo centre.
Prezidento Vladimiro Putino valdoma Rusija imasi griežtų priemonių prieš LGBTQ bendruomenę, o penktadienio sprendimas dėl prieš metus mirusio asmens laikomas ypač simboliniu pavyzdžiu, parodančiu, kaip uoliai vykdomas šis persekiojimas.
A. Kotovas, kuris vadovavo kelionių agentūrai „Men Travel“, teigė, kad, kai buvo sulaikomas 2024 m. lapkritį, jį sumušė 15 vyrų.
Maskvos Golovinskio teismas pripažino jį kaltu dėl dalyvavimo „ekstremistinėje veikloje“ ir nepilnamečių išnaudojimo pornografiniais tikslais, iš teismo salės pranešė nepriklausomas tinklalapis „Mediazona“.
Jo advokatė 2024 m. gruodį pranešė, kad A. Kotovo kūnas buvo rastas jo kameroje ir kad tyrėjai jai paaiškino, jog jis nusižudė.
Žmogaus teisių gynimo grupės apkaltino valdžios institucijas, kad jos naudojasi šia byla kaip parodomuoju teismu, nenutraukdamos jos ir po jo mirties, kad įbaugintų LGBTQ žmones.
2024 m. lapkričio mėnesį A. Kotovas teisme pasakodamas apie savo suėmimą teigė, kad „naktį pas mane atėjo penkiolika žmonių, jie mane sumušė, daužė man per veidą“.
V. Putinas jau daugelį metų smerkia viską, kas prieštarauja jo vadinamoms „tradicinėms šeimos vertybėms“, aiškindamas, kad tai nerusiška ir įtakota Vakarų.
2023 m. Rusijos Aukščiausiasis Teismas uždraudė, jo teigimu, „tarptautinį socialinį LGBT judėjimą“, paskelbdamas jį „ekstremistine organizacija“.
Žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ pareiškė, kad šis sprendimas „atvėrė vartus savavališkam LGBT asmenų arba tokiais laikomų asmenų, taip pat visų, kurie gina jų teises arba reiškia jiems solidarumą, persekiojimui“.
Aplinka Rusijoje niekada nebuvo palanki LGBTQ bendruomenei, tačiau ji tapo dar pavojingesnė po to, kai Maskva užpuolė Ukrainą ir dar staigiau pasuko konservatizmo link.
Ukrainos smūgis Rusijos uostui supurtė naftos rinkas: štai kas vyksta pasaulyje
Ukrainos surengta dronų ataka į Rusijai strategiškai svarbų Novorosijsko uostą smarkiai sujudino pasaulines naftos rinkas – „juodojo aukso“ kainos šoktelėjo aukštyn, o analitikai perspėja apie galimus tiekimo sutrikimus ir dar didesnę įtampą energetikos sektoriuje.
Penktadienio rytą naftos kainos pakilo dėl prekiautojų nuogąstavimų po Ukrainos dronų smūgio Novorosijsko uostui, per kurį eksportuojama nafta, praneša „Reuters“.
Remiantis portalo „Investing“ duomenimis, 10:55 val. Kyjivo laiku „Brent“ naftos ateities sandoriai pabrango 66 centais – iki 63,67 JAV dolerio (apie 54,7 eurų) už barelį.
Analitikai pažymi, kad nauja Ukrainos dronų ataka prieš naftos eksporto uostą Novorosijską sukėlė nerimą dėl naftos tiekimo į pasaulinę rinką.
„Ukrainiečių dronų atakos prieš Novorosijsko uostą sukėlė naujų nuogąstavimų dėl galimų naftos tiekimo sutrikimų, nes šis uostas yra antras pagal dydį naftos eksporto centras Rusijoje“, – pažymėjo „Sparta Commodities“ vyresnioji naftos rinkos analitikė Jun Go.
Leidinys rašo, kad padarytos žalos mastas kol kas nežinomas ir priduria, jog toliau eskaluojantis situacijai „mažės naftos ir naftos produktų tiekimas iš Rusijos“.
Tuo pat metu „juodojo aukso“ kainų augimą riboja padidėjusios naftos atsargos JAV, kurios yra didžiausia žaliavos vartotoja pasaulyje.
Investuotojai taip pat stebi Vakarų sankcijų poveikį Rusijos naftos tiekimui.
„Reuters“ primena, kad JAV įvedė sankcijas Rusijos naftos bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“. Sankcijos draudžia vykdyti operacijas su Rusijos bendrovėmis po lapkričio 21 d.
Per Rusijos bepiločių orlaivių ataką, nukreiptą į turgų Ukrainos pietuose, žuvo du žmonės
Penktadienį per Rusijos bepiločių orlaivių ataką, nukreiptą į vietos turgų Ukrainos pietinėje Odesos srityje, žuvo du žmonės, o dar septyni buvo sužeisti, pranešė regiono administracija.
„Šįryt priešas smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais ciniškai atakavo vietos turgų Čornomorske. Pirminiais duomenimis, du žmonės žuvo, o dar septyni buvo sužeisti, kai kurie iš jų – sunkiai“, – teigė srities administracijos vadovas Olegas Kiperis.
Sąjungininkai pratrūko po korupcijos skandalo Ukrainoje: „Tai nebus naudinga jų reputacijai“
Po korupcijos skandalo Ukrainos energetikos sektoriuje Europos Sąjunga spaudžia Kyjivą pateikti aiškius atsakymus ir garantijas dėl skaidraus paramos panaudojimo. Nors sąjungininkai tvirtina ir toliau remsiantys Ukrainą, skandalas sukėlė rimtų abejonių Briuselyje ir atvėrė kelią naujiems reikalavimams griežtinti kontrolę bei reformas.
ES sąjungininkai reikalauja iš Ukrainos garantijų ir ataskaitų dėl finansinės paramos, atsižvelgdami į didžiulį korupcijos skandalą, skelbia „Politico“.
Kaip rašo leidinys, šis skandalas sukėlė nesutarimų tarp Kyjivo Europos partnerių. Nors daugeliui šie atskleidimai yra teigiamas ženklas, rodantis Ukrainos antikorupcinių institucijų nepriklausomybę, kiti tikisi iš Ukrainos konkrečių įsipareigojimų, kurie įrodytų jos rimtą požiūrį į tokių incidentų prevenciją ateityje.
„Tyrimo metu visur atskleista korupcija yra pasibaisėtina“, – pareiškė vienas ES pareigūnas, pabrėždamas, kad tai „nebus naudinga“ šalies reputacijai tarptautinių partnerių akyse.
„Tai reikš, kad [Europos] Komisija, be abejo, turės persvarstyti savo išlaidas energetikos sektoriui Kyjive“, – sakė pareigūnas, pridurdamas, kad ateityje „Ukraina turės skirti daugiau dėmesio ir užtikrinti didesnį skaidrumą naudojant lėšas“.
Kol kas šis skandalas – didžiausias iš visų, su kuriais susidūrė Volodymyras Zelenskis nuo įžengimo į pareigas 2019 m.
Ketvirtadienį ES patvirtino, kad Ukrainai skirs 6 mlrd. eurų naujos pagalbos. Anksčiau šią savaitę Estija oficialiai patvirtino papildomai skirianti 150 tūkst. eurų Kyjivo energetikos sektoriui, o Vokietija, kaip pranešama, svarsto galimybę kitąmet skirti šaliai dar 3 mlrd. eurų.
„Skaudu matyti, kaip korupcija daro įtaką energetikos sektoriui, ypač artėjant žiemai, kai Rusija tęsia žiaurius išpuolius prieš energetikos infrastruktūrą“, – pareiškė Lietuvos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Tačiau, anot jo, Lietuva „tvirtai remia Ukrainos žmones – mūsų parama nesiliaus“.
Tuo pat metu kai kurie Ukrainos rėmėjai ES baiminasi, kad pernelyg aktyvi antikorupcinių institucijų veikla gali paskatinti Ukrainos priešininkus diskredituoti Kyjivą ir pakenkti jo pastangoms įstoti į ES.
„Pabrėždami korupcijos skandalus, jie tik suteikia pretekstą tokioms šalims kaip Vengrija vadinti Ukrainą korumpuota“, – sakė vienas ES diplomatas.
„Tie, kurie priešinasi Ukrainai, iš to išspaus maksimumą“, – pridūrė kitas diplomatas.
Buvęs aukštas Ukrainos pareigūnas teigė, kad Briuselis greičiausiai dar griežčiau sieks susieti dalį finansavimo su reformų įgyvendinimu. „Tačiau bendras tabu viešai kritikuoti Ukrainą išliks“, – pridūrė jis.
Mūšis dėl Pokrovsko tęsiasi: Ukrainos kariai sunaikino Rusijos pajėgų židinį
Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos sudavė smūgį okupantams – Donecko srityje buvo sunaikinta 51-osios Rusijos armijos gyvosios jėgos sutelkimo vieta, kur, kaip teigiama, priešas bandė slapta kaupti pajėgas nepaisant nepalankių oro sąlygų.
Ukraina sulaikė automobilius padegusį Rusijos agentą
Policija sulaikė 18-metį, Rusijos specialiųjų tarnybų nurodymu padegusį automobilius Kyjivo Obolonskio rajone, pranešė policija.
Tyrėjai nustatė, kad jaunuolis internete rado „darbo“ skelbimą ir susisiekė su anoniminiu „darbdaviu“. Padegti transporto priemones Kyjive buvo siūloma už atlygį.
Įtariamasis gavo aiškius nurodymus iš savo kuratoriaus apie padegtinus taikinius. Vykdydamas priešo nurodymus, jaunuolis atvyko į garažą, esantį netoli degalinės Obolonskio rajone, ir ieškojo kariuomenei priklausančių transporto priemonių. Tačiau jų neradęs nusprendė sudeginti civilių automobilius.
Nusikaltėlis degiu skysčiu apipylė ir padegė automobilius „Mercedes-Benz“ ir BMW. Dvi mašinos visiškai sudegė, buvo apgadintas automobilis „Hyundai“.
Pareigūnai kartu su kriminalistais nustatė, kad su padegimu susijęs 18-metis Kyjivo srities gyventojas, ir jį sulaikė. Už tyčinį kito asmens turto sunaikinimą padegimu baudžiama laisvės atėmimu iki 10 metų.
Anksčiau pranešta apie Charkive sulaikytą 16-metį, įtariamą padegusį lokomotyvą geležinkelio stotyje.
Rusijos smūgiai Kyjivui: „Iskander“ nuolaužos pataikė į Azerbaidžano ambasadą
Naktį Rusija surengė milžinišką ataką prieš Ukrainą – raketų nuolaužos Kyjive apgadino Azerbaidžano ambasadą, o sostinėje ir keliuose regionuose sunaikinta dešimtys gyvenamųjų pastatų, nurodė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Po tragiškos nakties – Zelenskio skambutis Suomijos prezidentui: štai ką jie aptarė
Rusijos surengta naktinė ataka prieš Ukrainą pareikalavo gyvybių, o prezidentas Volodymyras Zelenskis po pokalbio su Suomijos vadovu Alexanderiu Stubbu paragino dar labiau stiprinti spaudimą agresorei.
Prezidentas V. Zelenskis pokalbio su Suomijos prezidentu A. Stubbu metu aptarė tolesnę paramą Ukrainai ir Rusijos ataką, skelbia „Ukrinform“.
Kilus korupcijos skandalui Kyjivas atliks valstybinių įmonių auditą
Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko ketvirtadienį paskelbė apie „išsamų visų pagrindinių valstybės valdomų įmonių auditą“, plečiantis skandalui dėl korupcijos energetikos ir gynybos sektoriuose.
Šių dviejų sektorių įmonės bus ypač griežtai tikrinamos, „Telegram“ tinkle pareiškė J. Svyrydenko. Dėmesys bus skiriamas skaidrumui viešuosiuose pirkimuose ir finansinei kontrolei. Ji konkrečiai paminėjo naftos ir dujų bendrovę „Naftogaz“ ir Ukrainos geležinkelius.
Kitame įraše premjerė teigė, kad bus sustabdytas ir konkursas į aukščiausiąją Ukrainos dujų perdavimo sistemos operatorės pareigybę, nes vienas iš finalininkų minimas korupciją tiriančių pareigūnų.
„Tokiomis aplinkybėmis tęsti konkursą yra nesuderinama su skaidrumo, sąžiningumo ir pasitikėjimo procesu principais“, – parašė ji.
Oksana Kryvenko, dirbusi buvusio energetikos ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos patarėja, anksčiau buvo įveikusi pirminės atrankos procesą.
G. Galuščenka yra vienas iš dviejų ministrų, turėjusių atsistatydinti Ukrainai vykdant plataus masto tyrimą dėl įtariamo kyšininkavimo, susijusio su energetikos infrastruktūros projektais.
Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) ir Specializuota kovos su korupcija prokuratūra (SAP) pranešė, kad tyrimai susiję su valstybine branduolinės energetikos bendrove „Energoatom“. Bylos centre – milijoniniai kyšiai, tariamai sumokėti statant apsaugines konstrukcijas, skirtas apsaugoti energetikos objektus nuo Rusijos aviacijos smūgių.
Zelenskis pranešė apie kraupią naktį: žuvo 4 žmonės
Per masinį Rusijos išpuolį Ukrainoje, daugiausia atakuojant Kyjivą, penktadienį žuvo keturi žmonės, pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis, pareigūnams skelbiant ir apie dešimtis sužeistųjų.
„Žuvo keturi žmonės (...), panaudota apie 430 dronų ir 18 raketų“, – teigė V. Zelenskis, kaltindamas Rusiją „sąmoningai apskaičiuota ataka, kuria siekta padaryti kuo didesnę žalą žmonėms ir civilinei infrastruktūrai“.
Rusija raketomis ir dronais taikėsi į svarbiausius sostinės infrastruktūros objektus, sakė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Beveik visi Kyjivo rajonai penktadienio rytą buvo masiškai atakuojami, teigė Ukrainos sostinės meras.
Per išpuolį, kurio metu devyniuose rajonuose buvo padaryta žala 30 gyvenamųjų pastatų, žuvo keturi žmonės, tarp jų pagyvenusi moteris, o tarp sužeistųjų yra nėščia moteris ir septynerių bei 10 metų berniukai, pranešė Kyjivo policija.
Apie gaisrus pranešta iš mažiausiai septynių Kyjivo rajonų. Tarp užsidegusių pastatų yra gyvenamieji namai, medicinos įstaiga.
Pasak V. Zelenskio, raketos „Iskander“ nuolaužos padarė žalos Azerbaidžano ambasadai.
Ukrainos gelbėjimo tarnybos išgelbėjo daugiau kaip 40 žmonių iš gaisrų ir griuvėsių visame mieste.
Buvo sužeisti mažiausiai 27 žmonės, sakė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Į ligonines paguldyta 15 žmonių, įskaitant nėščiąją ir kritinės būklės vyrą.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pavadino tai „masine priešo ataka“.
„Buvo sugadintos šilumos tinklų atkarpos“, – sakė jis, kai kuriems pastatams Desnos ir Podilo rajonuose laikinai likus be šilumos.
Tačiau, anot mero, dėl išpuolio susidarę vietiniai sutrikimai buvo išspręsti iki ryto.
Miesto administracija pranešė, kad iš dalies sutriko eismas, vėluoja autobusai ir tramvajai.
„Rusai smūgiuoja gyvenamiesiems namams. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniame tinkle rašė T. Tkačenka.
Kyjivo regione per rusų smūgius apgadinta ypatingos svarbos infrastruktūros ir privačių namų, sužeistas mažiausiai vienas civilis, sakė M. Kalašnykas.
Atakas prieš infrastruktūrą stiprinanti Maskva, kuri 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
Ukrainą sukrėtęs skandalas pasiekė JAV: Kyjivas skuba aiškintis
Ukrainą sudrebinęs korupcijos skandalas energetikos sektoriuje pasiekė ir Vašingtoną – ambasadorė Olha Stefanišyna patvirtino, kad Kyjivas skubiai teikia informaciją JAV įstatymų leidėjams, baiminantis, jog skandalas gali tapti pretekstu mažinti paramą karo alinamai šaliai, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Rusijoje sudužo naikintuvas: žuvo abu pilotai
Šiauriniame Rusijos Karelijos regione per mokomąjį skrydį sudužo naikintuvas Su-30.
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija
Rusijos invazijai užsitęsus ir frontui toliau slenkant į Ukrainos gilumą, šalis ruošiasi ilgam ir alinčiam karui: nuo dronų pramonės plėtros iki kariuomenės reformų. Tačiau didėjant nuostoliams, gilėjant politinėms krizėms ir Vakarams vis dar svarstant paramos apimtis, Kyjivą vis stipriau spaudžia ir įnirtingi mūšiai, ir vidaus įtampa.
Rusijos kariuomenė kare prieš Ukrainą neteko dar 1 tūkst. 40 karių
Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 14 d. Rusijos pajėgos kare prieš Ukrainą neteko apie 1 mln. 156 tūkst. 400 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 40 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 tūkst. 344 tankų, 23 tūkst. 569 šarvuotųjų kovos mašinų (+2), 34 tūkst. 423 artilerijos sistemų (+35), 1 tūkst. 540 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 242 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 347 sraigtasparnių, 80 tūkst. 387 bepiločių orlaivių (+442), 3 tūkst. 926 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 67 tūkst. 306 automobilių (+95) ir 3 tūkst. 996 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Dronų smūgis Rusijos uostui: liepsnose paskendo strategiškai svarbus naftos terminalas
Naktį surengta dronų ataka Rusijos Novorosijsko uostui sukėlė didžiulį gaisrą strategiškai svarbiame naftos terminale „Šescharis“. Pranešama apie apgadintą infrastruktūrą, sužeistus įgulos narius ir mieste pabirusius dronų nuolaužų fragmentus.
„Sprendimas jau priimtas“: prabilo apie Ukrainos pajėgų išvedimą iš Pokrovsko
Ukrainos kariuomenė gali būti priversta pasitraukti iš intensyvių kovų draskomo Pokrovsko, o sprendimas dėl galimo atsitraukimo, pasak karo eksperto Aleksejaus Getmano, jau yra priimtas, rašo UNIAN.
Per Rusijos ataką Kyjive žuvo vienas žmogus, sužeistųjų skaičius išaugo iki 24
Per Rusijos didelio masto dronų ir raketų ataką Kyjive žuvo vienas žmogus, sužeistųjų skaičius išaugo iki 24, pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Penki sužeistieji, tarp jų nėščia moteris, buvo paguldyti į ligoninę.
Pasak pranešimų, penktadienio rytą sostinėje buvo girdėti sprogimai, žala padaryta beveik visuose miesto rajonuose. Taip pat pranešta apie kelis gaisrus gyvenamuosiuose pastatuose.
Meras Vytalijus Klyčko teigė, kad apgadinta medicinos įstaiga ir administracinis pastatas. Taip pat pranešta apie elektros energijos tiekimo sutrikimus.
Rusija tvirtina numušusi daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių
Rusijos pajėgos naktį numušė daugiau nei 200 Ukrainos bepiločių orlaivių, penktadienį pranešė Maskvos gynybos ministerija.
„Praėjusią naktį oro gynyba perėmė ir sunaikino 216 Ukrainos bepiločių orlaivių“, – tinkle „Telegram“ parašė ministerija, įskaitant 66 virš Krasnodaro krašto ir 45 virš Saratovo Rusijos pietuose.
Ukrainos sostinę sudrebino masinė ataka: rusai smogė į gyvenamuosius namus
Rusijai intensyvinant atakas prieš infrastruktūrą, penktadienio rytą kone kiekvienas Kyjivo rajonas buvo masiškai atakuojamas, paskelbė Ukrainos sostinės meras, o naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė apie sprogimus miesto centre.
Maskva, kuri 2022 m. pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelius, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
Penktadienį sostinėje raketomis ir bepiločiais orlaiviais buvo taikomasi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, teigė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko kalbėjo apie „masinę priešo ataką“ ir kartu nurodė, kad veikė oro gynybos pajėgos. V. Klyčko susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ iš pradžių rašė, kad buvo sužeista mažiausiai 11 žmonių, iš kurių penki buvo hospitalizuoti, įskaitant nėščią moterį ir „itin sunkios būklės“ vyrą, tačiau šalies Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba kiek vėliau informavo, jog per Rusijos ataką vienas žmogus žuvo, o sužalojimų patyrė bent 15.
Pasak V. Klyčko, buvo pažeistos tam tikros šildymo tinklų atkarpos, o kai kurie pastatai šiaurės rytiniame Desnos rajone laikinai liko be šildymo. Meras pridūrė, kad gali būti sutrikdytas ir elektros bei vandens tiekimas.
„Rusai smogia į gyvenamuosius pastatus. Visame Kyjive, beveik kiekviename rajone, yra daug apgadintų daugiaaukščių pastatų“, – socialiniuose tinkluose savo ruožtu parašė miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Klyčko pranešė apie gaisrus ar pastatų apgadinimus aštuoniuose iš 10 Kyjivo rajonų ir taip pat pažymėjo, kad į visus juos buvo išsiųstos greitosios medicinos pagalbos komandos. Anot duomenų, Solomiansko rajone liepsnojo penkių aukštų gyvenamojo pastato stogas.
Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalies vyriausybė pradėjo visų valstybinių įmonių auditą. Tokių veiksmų kariaujanti šalis priversta imtis po korupcijos skandalo – didelio masto nusikalstama schema, dariusi poveikį strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
„Vyriausybė pradėjo visų valstybinių įmonių auditą. Patikrinimo rezultatai bus perduoti teisėsaugos ir antikorupcijos institucijoms“, – penktadienio vakarą paskelbė V. Zelenskis.
Lapkričio 10 d. Ukrainos Nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios metu pavyko atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Tyrėjų teigimu, nusikalstamos organizacijos nariai buvo sukūrę didelio masto schemą, skirtą daryti poveikį strateginėms valstybinėms įmonėms, tarp jų ir „Energoatom“. Nurodoma, kad keli aukšti šalies pareigūnai per šią schemą pasisavino apie 100 milijonų JAV dolerių.
Trečiadienį dėl šio skandalo atsistatydino Ukrainos teisingumo ministras ir energetikos ministrė, o ketvirtadienį V. Zelenskis nurodė įvesti sankcijas savo buvusiam bendražygiui ir verslo partneriui Timūrui Mindičui, kuris šiame korupcijos skandale yra pagrindinė figūra.