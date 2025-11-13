 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atvyko į karščiausią fronto ruožą: pateikė nurodymus kariuomenei

2025-11-13 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 18:00

Zaporižios srityje apsilankęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su fronto kariais, išklausė jų problemas ir pažadėjo skirti daugiau išteklių gynybai šiame viename karščiausių fronto ruožų, rašo UNIAN.

Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“ (nuotr. SCANPIX)
13

Zaporižios srityje apsilankęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su fronto kariais, išklausė jų problemas ir pažadėjo skirti daugiau išteklių gynybai šiame viename karščiausių fronto ruožų, rašo UNIAN.

8

„65-oji atskira mechanizuotoji brigada, priklausanti 17-ajam korpusui ir ginanti mūsų valstybę, taip pat 128-osios atskirosios kalnų šturmo brigados kariai. Tai – gynyba Stepnohirsko rajonuose. Šiandien su vadais labai išsamiai aptarėme, ko būtent reikia, kad sustiprintume savo pozicijas ir kaip suteikti daugiau pajėgumų šiai svarbiai krypčiai“, – sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė, kad gavo išsamią informaciją apie sunkumus, su kuriais susiduria gynybos pajėgos.

Zelenskis aptarė paramą Zaporižiai

Taip pat informavo, kad rytoj surengs štabo posėdį dėl Zaporižios apsaugos nuo Rusijos okupantų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Išsamiai aptarėme situaciją mieste ir regione su administracijos vadovu Ivanu Fedorovu, taip pat paramą, kurios dabar reikia. Visų pirma – apsaugą nuo smūgių, apsaugą regione nuo Rusijos puolimų. Jau nustatėme užduotis kariuomenei ir skirsime daugiau išteklių šiai sričiai“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

