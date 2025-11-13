Zelenskis atvyko į karščiausią fronto ruožą: pateikė nurodymus kariuomenei

„65-oji atskira mechanizuotoji brigada, priklausanti 17-ajam korpusui ir ginanti mūsų valstybę, taip pat 128-osios atskirosios kalnų šturmo brigados kariai. Tai – gynyba Stepnohirsko rajonuose. Šiandien su vadais labai išsamiai aptarėme, ko būtent reikia, kad sustiprintume savo pozicijas ir kaip suteikti daugiau pajėgumų šiai svarbiai krypčiai“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad gavo išsamią informaciją apie sunkumus, su kuriais susiduria gynybos pajėgos.
Zelenskis aptarė paramą Zaporižiai
Taip pat informavo, kad rytoj surengs štabo posėdį dėl Zaporižios apsaugos nuo Rusijos okupantų.
„Išsamiai aptarėme situaciją mieste ir regione su administracijos vadovu Ivanu Fedorovu, taip pat paramą, kurios dabar reikia. Visų pirma – apsaugą nuo smūgių, apsaugą regione nuo Rusijos puolimų. Jau nustatėme užduotis kariuomenei ir skirsime daugiau išteklių šiai sričiai“, – pabrėžė V. Zelenskis.
