JAV gali padėti Ukrainai laimėti karą: įvardijo esminį žingsnį

Tokią nuomonę „The Washington Post“ išreiškė Ronas Wahidas, „Magellan Investment Holdings“ generalinis direktorius ir strateginės žvalgybos bendrovės „Arcanum“ valdybos pirmininkas.
Jis paaiškino, kad neseniai JAV įvestos sankcijos buvo pirmasis žingsnis darant spaudimą Rusijai, ir šį procesą būtina tęsti.
Pasak jo, logiška būtų taikyti antrines sankcijas, kurios atgrasytų užsienio bendroves nuo noro pirkti rusišką naftą.
Vakarai turi toliau padėti Ukrainai išsaugoti savo suverenitetą
Vis dėlto, kaip pažymi analitikas, tokio spaudimo pavojus slypi tame, kad jis gali paskatinti abi puses toliau eskaluoti konfliktą.
Todėl Vakarai turi toliau padėti Ukrainai išsaugoti savo suverenitetą, tačiau kartu suteikti Rusijai galimybę pasitraukti iš karo.
„Ukrainai nereikia visų įmanomų šiuolaikinių sistemų. Jai reikia strategiškai reikšmingos paramos. Tinkamas apgalvotos karinės pagalbos, tikslingų sankcijų ir koordinuotos diplomatijos derinys gali sustiprinti Ukrainos poziciją be nekontroliuojamos eskalacijos“, – daro išvadą R. Wahidas.
