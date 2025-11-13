 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV gali padėti Ukrainai laimėti karą: įvardijo esminį žingsnį

2025-11-13 17:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 17:23

JAV turi galimybę padėti Ukrainai sustabdyti Rusijos agresiją ir tai padaryti neįsitraukdamos į pavojingą eskalaciją, teigia „The Washington Post“. Pasak analitiko, Kyjivui būtina skubi finansinė ir karinė parama, o Vakarai privalo rasti būdų spausti Kremlių, kartu palikdami jam kelią pasitraukti iš karo.

Karas Ukrainoje
13

JAV turi galimybę padėti Ukrainai sustabdyti Rusijos agresiją ir tai padaryti neįsitraukdamos į pavojingą eskalaciją, teigia „The Washington Post“. Pasak analitiko, Kyjivui būtina skubi finansinė ir karinė parama, o Vakarai privalo rasti būdų spausti Kremlių, kartu palikdami jam kelią pasitraukti iš karo.

REKLAMA
0

Tokią nuomonę „The Washington Post“ išreiškė Ronas Wahidas, „Magellan Investment Holdings“ generalinis direktorius ir strateginės žvalgybos bendrovės „Arcanum“ valdybos pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis paaiškino, kad neseniai JAV įvestos sankcijos buvo pirmasis žingsnis darant spaudimą Rusijai, ir šį procesą būtina tęsti.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, logiška būtų taikyti antrines sankcijas, kurios atgrasytų užsienio bendroves nuo noro pirkti rusišką naftą.

REKLAMA

Vakarai turi toliau padėti Ukrainai išsaugoti savo suverenitetą

Vis dėlto, kaip pažymi analitikas, tokio spaudimo pavojus slypi tame, kad jis gali paskatinti abi puses toliau eskaluoti konfliktą.

Todėl Vakarai turi toliau padėti Ukrainai išsaugoti savo suverenitetą, tačiau kartu suteikti Rusijai galimybę pasitraukti iš karo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Ukrainai nereikia visų įmanomų šiuolaikinių sistemų. Jai reikia strategiškai reikšmingos paramos. Tinkamas apgalvotos karinės pagalbos, tikslingų sankcijų ir koordinuotos diplomatijos derinys gali sustiprinti Ukrainos poziciją be nekontroliuojamos eskalacijos“, – daro išvadą R. Wahidas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
„Neleisime, kad karas baigtųsi Rusijos sėkme“: Baltijos ir Šiaurės šalys skirs Ukrainai paramos paketą (14)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Vakarai turi keisti taktiką: paaiškino, kaip iš tiesų reiktų elgtis su Putinu (10)
Rūkas leido rusams pralaužti frontą: Ukraina praneša naujus praradimus (nuotr. SCANPIX)
Rūkas leido rusams pralaužti frontą: Ukraina praneša apie naujus praradimus (8)
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
„The Atlantic“: Trumpo taikos pastangos Ukrainoje vis žlunga, bet išeitis egzistuoja (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų