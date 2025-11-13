 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lietuvos pasieniečiai sulaikė už Rusiją kovojusį ukrainietį: bandė slapta patekti į ES

2025-11-13 16:03 / šaltinis: BNS
2025-11-13 16:03

Bendradarbiaujant Ukrainos ir Lietuvos teisėsaugai buvo sulaikytas Rusijos pusėje kovojęs ukrainietis, ketvirtadienį pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU).

Lietuvos pasieniečiai sulaikė už Rusiją kovojusį ukrainietį: bandė slapta patekti į ES (nuotr. SCANPIX)
13

2

Kaip nurodoma SBU pranešime spaudai, sulaikymas įvyko pasienyje su Lietuva, kur įtariamasis bandė pabėgti.

Tyrimo metu nustatyta, kad sulaikytasis – 33 metų dronų operatorius, leidęs Rusijos bepiločius virš Chersono.

Pasak SBU, jis kilęs iš Sumų srities, tačiau Rusijai atplėšus Krymą, jis išvyko į šį pusiasalį, ten gavo Rusijos pasą, įstojo į Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino partiją „Vieningoji Rusija“ ir savanoriškai pasirašė sutartį su Rusijos gynybos ministerija.

Vėliau sulaikytasis dalyvavo mokymuose poligone ir prisiekė ištikimybę Maskvai, tada buvo pasiųstas kariauti.

Ukrainietis norėjo pabėgti į ES

Galiausiai, pasak ukrainiečių tarnybų, šis vyras nutarė pabėgti į Europos Sąjungą (ES), kur planavo gauti pabėgėlio statusą, pasinaudodamas savo Ukrainos pasu.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

SBU kontržvalgybos ir Nacionalinės policijos Kriminalinių tyrimų departamento teigimu, Lietuvos pareigūnai atpažino šį vyrą pasienyje ir perdavė jį Ukrainai.

Ukrainos pareigūnai sulaikytajam pareiškė įtarimus dėl valstybės išdavystės, padarytos karo padėties metu.

Jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos ir turto konfiskavimas.

