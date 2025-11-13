 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Grupė „Vyšnios“ nustebino nauju įvaizdžiu – kadrai spindi elegancija

2025-11-13 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 16:25

Kai moterys kalba per muziką, jų balsai tampa ne tik garsais, bet ir jausmais. Kai jos pasirodo prieš fotoaparatą – tai tarsi pasakojimas be žodžių. Tokia yra popgrupės „Vyšnios“ nauja fotosesija – moteriškumo, švelnumo ir vidinės stiprybės atvaizdas.

Grupė „Vyšnios“ (nuotr. pranešimo spaudai)
6

Šį kartą „Vyšnios" atsiveria kitaip – subtiliau, brandžiau, bet kartu ir drąsiau. Naujoji fotosesija – tai tarsi virsmas, kai moteris priima save tokią, kokia ji yra: jautrią, ryžtingą, kūrybingą.

Šį kartą „Vyšnios“ atsiveria kitaip – subtiliau, brandžiau, bet kartu ir drąsiau. Naujoji fotosesija – tai tarsi virsmas, kai moteris priima save tokią, kokia ji yra: jautrią, ryžtingą, kūrybingą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vyšnios“ – naujas įvaizdis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vyšnios“ – naujas įvaizdis

„Aš jau esu pakankama“

Mes, moterys, dažnai bandome būti visur ir viską atlikti tobulai – darbe, namuose, scenoje. Tačiau tikrasis grožis atsiranda tada, kai nustoji bėgti ir supranti: „Aš jau esu pakankama“, – sako merginos.

„Išdrįsk būti švelni“ – tai pagrindinė fotosesijos mintis. Grupės narės kalba apie moteriškumą ne per išorinius standartus, o per vidinį pasaulį: grožį, kuris gimsta iš autentiškumo, pasitikėjimo savimi ir gebėjimo išlikti švelnia net tada, kai pasaulis reikalauja būti stipria.

Vyšninė ir juoda spalvos

Fotosesijoje atskleidžiamas kontrastas tarp sodrios vyšninės raudonos ir juodos spalvų – jos simbolizuoja energiją, aistrą ir stiprybę.

Virš galvų iškelta vyšnia tampa ne tik atpažįstamu ženklu, bet ir grupės metafora – saldu, ryžtinga, moteriška, tačiau stipru.

„Šis įvaizdis – tai mūsų žinutė apie moters daugialypiškumą. Ji gali būti švelni ir kartu nepalaužiama – subtili, bet drąsi. Norėjome parodyti, kad tikroji stiprybė slypi pasitikėjime savimi“, – sako grupės narės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

