„Queen“ gitaristas prabilo apie Freddie Mercury: „Visą laiką apie jį galvoju“

2025-10-20 17:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Praėjus net 33 metams po legendinio „Queen“ lyderio Freddie Mercury mirties, jo dvasia vis dar gyva. Grupės narys pripažįsta, kad laikas nepajėgė ištrinti jo iš atminties – Freddie tebėra nuolatinis jų palydovas bei įkvėpimo šaltinis.

Freddie Mercury (nuotr. SCANPIX)
12

Praėjus net 33 metams po legendinio „Queen“ lyderio Freddie Mercury mirties, jo dvasia vis dar gyva. Grupės narys pripažįsta, kad laikas nepajėgė ištrinti jo iš atminties – Freddie tebėra nuolatinis jų palydovas bei įkvėpimo šaltinis.

1

Grupės „Queen“ gitaristas Brianas May tikina, kad roko ikonos dvasia niekada jų nepaliko – ji lydi kiekvieną jų pasirodymą ir sprendimą.

Prisimena Freddie Mercury

Jis visą laiką galvojąs apie Freddie, agentūrai „dpa“ sakė gitaristas Brianas May.

„Freddie yra mūsų DNR dalis ir visada ja bus“, – pažymėjo atlikėjas. Jis pasakojo kasdienybėje nuolat matąs prieš akis Freddie veidą. 

„Tada galima visad nuspėti, ką jis galvotų ar sakytų kokioje nors situacijoje“, – kalbėjo B. May.

Seras Brianas May, grupės gitaristas ir dainų kūrėjas, sukūrė tokius pasaulinius hitus, kaip „We Will Rock You“ ar „The Show Must Go On“ – ir net buvo įšventintas į riterius.

78-erių B. May nustebino svečius miuziklo „We Will Rock You“ premjeroje Vokietijos Štutgarto mieste, atlikdamas dainos „Bohemian Rhapsody“ solo intarpą. Ką Freddie būtų pasakęs po finalinių aplodismentų?

„Man reikia šampano, brangusis“, – buvo įsitikinęs B. May.

