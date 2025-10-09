Grupės „Kiss“ narys buvo skubiai išgabentas į ligoninę

Susidūrimo metu jis „nualpo arba prarado sąmonę“ prie vairo, skelbė dailystar.co.uk.
Po susidūrimo jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau dabar jo žmona Shannon Tweed patvirtino, kad po įvykio jis jau sveiksta namuose.
76 metų roko žvaigždė pareigūnams sakė, jog vairuodamas „nualpo arba prarado sąmonę“ ir atsitrenkė į stovintį automobilį.
Šis įvykis nutiko visai prieš tai, kai grupės „Kiss“ nariai turėjo vėl susijungti ir pirmą kartą pasirodyti kartu nuo tada, kai roko grupė 2023 metais pasitraukė iš koncertinių gastrolių.
Planuojama, kad jie koncertuos Las Vegase nuo lapkričio 14 iki 16 dienos renginyje „Kiss Army Storms Vegas“, skirtame paminėti jų 50 metų jubiliejų.
Pasak pranešimo spaudai, renginyje laukia „išskirtinės klausimų ir atsakymų sesijos su grupės nariais, diskusija su ilgalaikiu vadybininku Docu McGhee, specialus gyvas pasirodymas iš buvusio „Kiss“ nario Bruce’o Kulicko, taip pat koncertai, kuriuos surengs „KISS“ pagerbimo grupės, kiti ypatingi svečiai, interaktyvios veiklos, išskirtinės patirtys ir dar daugiau.“
Renginio dalyviai taip pat galės mėgautis karaoke, „Kiss“ viktorina, susitikimais su grupės nariais.
Neseniai G. Simmonsas kalbėjosi su „Ultimate Classic Rock“ ir atvirai prisipažino, kaip vertina pinigus bei sėkmę.
Jis sakė: „Visa, ką kada nors dariau, buvo bandymas sužinoti, kaip tapti galingu ir uždirbti daug pinigų išgyvenimui. Iš tikrųjų pinigai tik suteikia laisvę daryti tai, ką iš tikrųjų mėgsti. Geriau būti turtingam nei vargšui, tikrai geriau.“
Taip pat pridūrė: „Ir jei esi nelaimingas, vis tiek geriau būti turtingu nelaimingu. Būtent to aš visada ir siekiau.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!