Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Grupės „Kiss“ narys buvo skubiai išgabentas į ligoninę

2025-10-09 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 14:55

Roko grupės „Kiss“ narys Gene’as Simmonsas buvo paguldytas į ligoninę po incidento, kuris įvyko spalio 7 dieną Pacific Coast Highway kelyje Malibu mieste. Pranešama, kad vyras atsitrenkė į stovintį automobilį vairuodamas savo visureigį.

Grupės „Kiss“ narys Gene’as Simmonsas ir greitoji (nuotr. SCANPIX)
4

Roko grupės „Kiss“ narys Gene’as Simmonsas buvo paguldytas į ligoninę po incidento, kuris įvyko spalio 7 dieną Pacific Coast Highway kelyje Malibu mieste. Pranešama, kad vyras atsitrenkė į stovintį automobilį vairuodamas savo visureigį.

REKLAMA
0

Susidūrimo metu jis „nualpo arba prarado sąmonę“ prie vairo, skelbė dailystar.co.uk.

Grupės „Kiss“ narys buvo skubiai nugabentas į ligoninę
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupės „Kiss“ narys buvo skubiai nugabentas į ligoninę

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po susidūrimo jis buvo skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau dabar jo žmona Shannon Tweed patvirtino, kad po įvykio jis jau sveiksta namuose.

REKLAMA
REKLAMA

76 metų roko žvaigždė pareigūnams sakė, jog vairuodamas „nualpo arba prarado sąmonę“ ir atsitrenkė į stovintį automobilį.

REKLAMA

Šis įvykis nutiko visai prieš tai, kai grupės „Kiss“ nariai turėjo vėl susijungti ir pirmą kartą pasirodyti kartu nuo tada, kai roko grupė 2023 metais pasitraukė iš koncertinių gastrolių.

Planuojama, kad jie koncertuos Las Vegase nuo lapkričio 14 iki 16 dienos renginyje „Kiss Army Storms Vegas“, skirtame paminėti jų 50 metų jubiliejų.

Pasak pranešimo spaudai, renginyje laukia „išskirtinės klausimų ir atsakymų sesijos su grupės nariais, diskusija su ilgalaikiu vadybininku Docu McGhee, specialus gyvas pasirodymas iš buvusio „Kiss“ nario Bruce’o Kulicko, taip pat koncertai, kuriuos surengs „KISS“ pagerbimo grupės, kiti ypatingi svečiai, interaktyvios veiklos, išskirtinės patirtys ir dar daugiau.“

REKLAMA
REKLAMA

Renginio dalyviai taip pat galės mėgautis karaoke, „Kiss“ viktorina, susitikimais su grupės nariais.

Neseniai G. Simmonsas kalbėjosi su „Ultimate Classic Rock“ ir atvirai prisipažino, kaip vertina pinigus bei sėkmę.

Jis sakė: „Visa, ką kada nors dariau, buvo bandymas sužinoti, kaip tapti galingu ir uždirbti daug pinigų išgyvenimui. Iš tikrųjų pinigai tik suteikia laisvę daryti tai, ką iš tikrųjų mėgsti. Geriau būti turtingam nei vargšui, tikrai geriau.“

Taip pat pridūrė: „Ir jei esi nelaimingas, vis tiek geriau būti turtingu nelaimingu. Būtent to aš visada ir siekiau.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų