Grupės „One Direction“ narys atskleidė žiaurią tiesą: „Tik vėliau tą supratome“

Niallas Horanas nepaliko viešbučio nė karto per penkerius metus, kai priklausė vaikinų muzikos grupei „One Direction“. Dainininkas atvirai pasidalino prisiminimais apie laiką didžiausioje pasaulyje vaikinų grupėje ir atskleidė žiaurią tos eros realybę, rašoma portale „Mirror“.
Pasaulinė šlovė
Grupė, kurią sudarė Niallas, Louisas Tomlinsonas, Harry Stylesas, Zaynas Malikas ir šviesaus atminimo Liamas Payne'as, buvo katapultuota į pasaulinę šlovę per „The X Factor“ šou 2010 metais. Nors per naktį susilaukė milijonų gerbėjų, vaikinai užėmė trečią vietą, atsilikę nuo antros vietos laimėtojos Rebeccos Ferguson ir nugalėtojo Matto Cardle'o.
Tačiau nepaisant to, kad nelaimėjo, jie tapo sėkmingiausiu visų laikų šou palikusiu atlikėju, pasauliniu mastu pardavę įspūdingus 70 milijonų įrašų, kol 2016 metais nusprendė pasukti skirtingais keliais. Dabar 32-ejų Niallas prabilo apie savo laiką grupėje, atskleisdamas, kad jie niekada nepalikdavo viešbučių, ir nors retkarčiais kildavo konfliktų, jie išliko artimi draugai.
„Mes tikrai turėjome gerų verslo vadybininkų, puikų valdymą“, – sakė dainininkas. Apmąstydamas savo kuklų auklėjimą Mulingare, Airijoje, jis pridūrė: „Visada jaučiau, kad airiška kilmė lėmė mano auklėjimą, ir niekada neketinau per daug pasipūsti.“
Nors priklausė didžiausiai grupei pasaulyje, vaikinas turėjo susitaikyti su tuo, kad jo asmeninis gyvenimas, įskaitant pasimatymus ir šeimos reikalus, buvo aptarinėjamas milijonų akivaizdoje.
Į viešumą – nė žingsnio
To jis stengėsi vengti, jam pavyko išlaikyti tam tikrą privatumo lygį. Duodamas interviu „Manchester United“, Niallas tęsė: „Aš stengiausi iš visų jėgų išlaikyti dalykus privačius ne darbo metu, nes visas mano gyvenimas buvo labai viešas, ir buvo periodų, kai aš tiesiogine prasme neišėjau, sakyčiau, penkerius metus, nepalikau viešbučio nė karto.“
Niallas atskleidė, kad bandant suvokti savo pasaulinę šlovę, kartais jam pasidarydavo per sunku. Dėl nuolatinio laikymosi viešbučiuose ir stadionuose, jis ir jo grupės draugai susidurdavo su konfliktais, tačiau greitai išspręsdavo problemas.
Paklaustas, ar kuris nors iš jo grupės draugų „pernelyg pasipūtė“ ir ar jie kada nors „keikė vienas kitą“, jis atsakė: „Taip, šiek tiek to buvo. Nė vienas iš mūsų nebuvo maniaku, bet mes tikrai rūpinomės vienas kitu. Tokia jau ta tvarka. Aplink mus buvo gera komanda, jautėmės lyg savo burbule.“
„Kol neišėjome iš grupės, mes niekada iš tikrųjų nežinojome, kokia didelė ji yra, nors stovėjome ten scenoje ir žiūrėjome į minią, mes tiesiog buvome šiame mažame burbule ir tik vėliau, atsigręžus atgal, tai supratome.“
Niallas pripažįsta, kad „One Direction“ pasiektas pasisekimas buvo visiškai netikėtas, o jų pirmasis pasirodymas buvo stebimas dešimties milijonų žmonių šeštadienio vakarą, vėliau sekė arenos ir stadionai. Tačiau, nepaisant buvimo savo burbule, jis pripažįsta, kad nors dalis jo gyvenimo buvo normali, jam teko kovoti su šlovės aspektais.
