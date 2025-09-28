Grupės „One Direction“ nariai išgyvena dar viena netektį: „Ramiai išėjo amžinybėn“

Jis mirė penktadienio vakarą savo namuose, apsuptas artimiausių šeimos narių, skelbė mirror.co.uk.
Skaudi netektis
Šeima ir draugai paskelbė jautrų pareiškimą jo oficialiame „Instagram“ puslapyje: „Vakar vakare, po drąsios kovos su vėžiu, Paulas ramiai išėjo amžinybėn savo namuose, apsuptas šeimos. Jo išėjimas, kaip ir gyvenimas, buvo kupinas ramybės ir orumo. Ilsėkis ramybėje.“
Netekties žinią palydėjo daugybė garsių žmonių užuojautos žinučių. Dainininkė Kimberley Walsh rašė:„Tai pati liūdniausia žinia... Man labai labai gaila, @thephilgriffin. Paulas buvo išties ypatingas žmogus. Siunčiu jums visą savo meilę.“
Pastaruoju metu Paulas Robertsas dirbo su Harry Styles ir buvo atsakingas už choreografiją jo vaizdo klipui „Treat People With Kindness“, kuris 2021 m. laimėjo MTV vaizdo muzikos apdovanojimą (VMA) už geriausią choreografiją.
Tuo metu džiaugsmingai rašė: „GERUMAS LAIMI!! Wow, kokia žinia atsibusti... Negaliu patikėti, kad laimėjome „Moon Man“ @vmas #tpwk #bestchoreography. Jums tikrai patiko mūsų šokis! Ačiū už visus žinutes – atsakysiu, tikriausiai po vienos ar kitos margaritos. Reikia švęsti – tiesiog džiūgauju. Už meilę šokiui!“
Interviu BBC 2021 m. jis dalijosi prisiminimais apie darbą su „One Direction“: „Darbas su „One Direction“ visada buvo labai įdomus. Labai anksti supratau, kad juose slypi kažkokia magija, ir mačiau, kad jie turi įgūdžių ne tik būti labai patrauklia penkių, o vėliau – keturių narių, grupe.“
„Asmeniškesnėmis akimirkomis galėjai matyti, kaip jie atsiskleidžia. Jie kvailiodavo, šokdami juokingus judesius, bet aš pagalvodavau: „Jei tik norėtumėte šokti rimtai – tikrai, be jokios abejonės, galėtumėte tai padaryti.“
Kalbėdamas apie darbą su Harry Styles prieš pandemiją, jis sakė: „Žvelgiant atgal, tai buvo maždaug trys savaitės iki tol, kol pasaulis ėmė degti. Galbūt todėl žmonėms dabar tas vaizdo klipas ir taip patinka – jis kupinas laisvumo ir nerūpestingumo.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!