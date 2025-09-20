„One Direction“ žvaigždė Louis Tomlinsonas tapo aferistų auka: išviliota itin didelė suma

Norėdamas padėti savo vaikystės klubui tapti futbolo jėga, Louis entuziastingai sutiko būti viešuoju perėmimo veidu. Tačiau dainininkas nežinojo, kad kai kurie investuotojai buvo pensijų aferomis užsiimanti gauja, išviliojusi milijonus svarų iš žmonių gyvenimo santaupų, rašo mirror.co.uk.
Priimtas nuosprendis
Atskleista, kad Kevinas Phelanas, Danielis Gilesas ir Adrianas Bashforthas praėjusį mėnesį buvo pripažinti kaltais ir laukia laisvės atėmimo bausmės. Prokurorai teigė, jog „Doncaster“ sandoris buvo panaudotas kaip priedanga, bandant pateisinti dingusius pinigus.
Teismas išgirdo, kad Louis į šią aferą įsitraukė 2014 m., per tuometinį klubo pirmininką Johną Ryaną. Tuo metu jis pradėjo sutelktinio finansavimo kampaniją, siekdamas pritraukti 6 mln. svarų iš savo 36 mln.
Aferistai susitiko su dainininku jo namuose Česyre, pačiame „One Direction“ šlovės pike. Vėliau jie buvo pakviesti į koncertą Dubline, kur pasirašytas sandoris: jei perėmimas būtų pavykęs, 70 % „Doncaster“ akcijų būtų perleista ofšorinei „Sequentia Capital SA“ bendrovei iš Belizo. Teismas išgirdo, jog šios bendrovės lėšų šaltinis buvo „pavogti pensijų pinigai“.
Vis dėlto sutelktinis finansavimas tesurinko 600 tūkst. svarų – dauguma jų atėjo iš vieno gaujos nario įmonės, kaip 500 tūkst. svarų paskola, naudota kaip pradinė įmoka.
Dar 2013 m. „Doncaster“ buvo faktiškai bankrutuojantis, remiamas paskolomis. Du ankstesni bandymai perimti klubą su „Sequentia Capital“ žlugo. Ryanas perdavė savo 30 % akcijų dalį ir atsistatydino. Naujame sandoryje 2014 m. viešaisiais veidais tapo Louis ir Ryanas, o „Sequentia“ liko „tylus dalyvis užkulisiuose“.
Louis, tikėdamasis iškelti klubą į „Premier League“, sutiko įsigyti 10 % akcijų. Jis planavo lankytis rungtynėse, treniruotėse, rašyti tinklaraštį, įkurti „Louis’s Room“ sirgalių klubą, o gal net surengti „One Direction“ koncertą klubo stadione.
Tačiau kampanija nesulaukė palaikymo, pinigai buvo grąžinti, o „Sequentia“ neturėjo reikiamų lėšų.
„Esu sugniuždytas, kad „Doncaster“ sandoris neįvyko. Man be galo svarbu, kad klubas sulauktų tokio pripažinimo, kokio nusipelno. Man buvo sakyta, kad sandoris nepriklauso nuo sutelktinio finansavimo. Deja, buvau suklaidintas“, – sakė Louis tuo metu.
Teisme pabrėžta, kad nei Louis, nei Ryanas nieko nežinojo apie pensijų aferą. Prokuroras Timothy Hannamas KC sakė: „Šie kaltinamieji tiesiog pavogė žmonių gyvenimo santaupas.“ Per dvejus metus jie iš daugiau nei 200 aukų išviliojo 3,7 mln. svarų, iš kurių žmonėms sugrįžo vos 1,3 mln. Jų bausmės bus paskelbtos sausį.
