„One Direction“ nario laidotuvės subūrė seniai kartu matytus grupės vyrus: štai kaip jie atrodo šiandien

Tai buvo ypatingai emocingas ir simbolinis momentas ne tik jiems, bet ir gerbėjams, prisimenantiems grupės bendrą karjerą. Per šį laiką visi nariai gerokai pasikeitė tiek išoriškai, tiek kaip asmenybės.

Per dešimtmetį visi grupės nariai brendo tiek kūrybiškai, tiek asmeniškai. Jie visi išgyveno karjeros pakilimus ir nuosmukius, skirtingai formavo savo gyvenimus.

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Liamo Payne laidotuvės

Nepaisant prabėgusių metų ir pokyčių, laidotuvėse buvo akivaizdu, kad jų draugystė ir ryšys, užsimezgęs „One Direction“ laikais, tebėra stiprus ir prasmingas.

Grupės narius gerbėjai puikiai prisimena kaip vieningą kumštį, jaunus, entuziastingus vaikinus, tačiau iširus grupei visi pasuko skirtingais keliais.

Naujienų portalas tv3.lt kviečia prisiminti ir apžvelgti kiekvieno iš narių gyvenimą, karjeros pokyčius ir pamatyti, kaip jie atrodo dabar.

Harry Styles

Harry Stylesas tapo pasaulinio lygio solo atlikėju ir stiliaus ikona. Jis eksperimentuoja su mada, o jo drąsa scenoje ir unikalus stilius sulaukia tarptautinio pripažinimo.

Harry tapo vienu sėkmingiausių grupės narių. Jis išleido tris solinius albumus, tarp kurių ypatingai išsiskiria „Fine Line“ su hitais „Watermelon Sugar“ ir „Adore You“. 2022 m. jis išleido „Harry's House“, kuris laimėjo „Grammy“ už geriausią metų albumą.

Harry pasuko ir į aktorystę bei pasirodė garsiuose filmuose: „Diunkerkas“ (angl. „Dunkirk“), „Nesijaudink, brangioji“ (angl. „Don't Worry Darling“) ir „Mano policijos pareigūnas“ (angl. „My Policeman“).

Jo stiliaus eksperimentai bei drąsūs pasirinkimai pavertė jį pasauline mados ikona. Laidotuvių metu Harry pasirodė su stilingu juodu kostiumu bei laisvai krentančia šukuosena, o jo akyse matėsi skausmas ir liūdesys dėl bendražygio netekties.

Zayn Malik

Laidotuvių metu Zaynas atrodė santūriai, pasipuošęs juodu kostiumu. Veidą dengė stilinga barzda ir akiniai nuo saulės.

Zaynas pirmasis pasitraukė iš grupės ir iškart išleido savo debiutinį albumą „Mind of Mine“ su hitu „Pillowtalk“. Nors atlikėjas nesilaiko įprastų popmuzikos taisyklių, jo muzika išlieka gerbėjų mėgstama.

Dainininkas retai rodosi viešumoje, tačiau turi bendrų kūrinių su garsiomis žvaigždėmis, tokiomis kaip Taylor Swift. Drauge jiedu sukūrė hitą „I Don’t Wanna Live Forever“. Jis taip pat garsėja savo aistra madai.

Louis Tomlinson

Louisas Tomlinsonas buvo teisėjas britų laidoje „The X Factor“ ir vėliau išleido savo debiutinį albumą „Walls“. Jo kūryboje vyrauja alternatyvaus poproko skambesys, kuris atspindi jo asmeniškesnę pusę. 2022 m. albumas „Faith in the Future“ parodė augančią jo kaip muzikanto brandą.

Louisas yra atsidavęs savo fanų bendruomenei ir aktyviai dalyvauja labdaringoje veikloje. Bėgant metams Louisas vis dar išliko paprastas, kaip ir tada, kai dar priklausė grupei.

Laidotuvėse jo emocingas žvilgsnis parodė, kad atvykimas į laidotuves buvo daugiau nei tik pagarbos atidavimas – tai buvo atsisveikinimas su žmogumi, kuris buvo artimas jo draugas. Jis dėvėjo juodos spalvos kostiumą bei dėvėjo juodus akinius nuo saulės.

Niall Horan

Niallas Horanas užsitikrino savo vietą muzikos industrijoje su tokiais albumais kaip „Flicker“ ir „Heartbreak Weather“. Jo akustinis stilius, įkvėptas folk-pop stiliaus, sužavėjo ir kritikus, ir klausytojus. Šiuo metu jis dirba prie naujo albumo.

Niallas tapo televizijos projekto „The Voice“ teisėju. Laidotuvėse vyro akyse buvo matyti skausmas ir liūdesys dėl draugo netekties.

Laidotuvėse dalyvavo visi grupės nariai

Primename, kad grupė „One Direction“ susikūrė 2010 m. ir žaibiškai išpopuliarėjo užėmę trečiąją vietą Jungtinės Karalystės laidoje „X faktorius“.

Jie išleido keturis didelio populiarumo sulaukusius studijinius albumus: „Up All Night“, „Take Me Home“, „Midnight Memories“ ir „Four“.

Tačiau po penkerių grupės gyvavimo metų Z. Malikas pirmasis paliko grupę ir 2015-ųjų kovo mėnesį paskelbė apie savo pasitraukimą.

N. Horanas, L. Payne‘as, L. Tomlinsonas ir H. Stylesas išleido penktąjį albumą „Made in the A. M.“ po Z. Maliko pasitraukimo iš grupės, tačiau netrukus po to, kai albumas buvo išleistas, likę grupės nariai paskelbė, kad daro pertrauką.

Mažiau nei po metų „Us Weekly“ paskelbė naujieną, kad ketveriukė nusprendė nepratęsti su tarties su savo įrašų studija ir galiausiai nutraukti grupės veiklą.

O 2024 m. spalį pasaulį apskriejo tragiška žinia – būdamas 31-erių žuvo L. Payne‘as, iškritęs pro balkoną viešbutyje Argentinoje, Buenos Airėse.

Atlikus skrodimą paaiškėjo, kad jis mirė nuo daugybinių sužalojimų, patirtų iškritus iš trečio aukšto. Dėl jo žūties įtarimai pareikšti trims asmenims.

Į paskutinę kelionę jis išlydėtas trečiadienį. Tarti paskutinį „sudie“ suplūdo šeima ir artimieji, „One Direction“ grupės nariai, draugai ir kiti šou pasaulio atstovai, kurie artimai pažinojo L. Payne‘ą.