  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dainininkei Aušrinei Gerikienei – nemalonumai: „Jau bijau“

2025-09-03 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 14:25

Dainininkė Aušrinė Gerikienė susidūrė su itin nemalonia situacija – piktavaliai naudojasi jos atvaizdu ar vardu ir kuria netikras anketas socialiniame tinkle.

Aušrinė Gerikienė (nutr. asm. archyvo ir stop kadras)
10

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė neslėpė, kad jai – itin nemalonu.

Nemalonumai Aušrinei Gerikienei
Kuriamos netikros anketos

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje galima išvysti ne vieną netikrą Aušrinės Gerikienės anketą.

„Labai nemalonu matyti, kai kažkas vagia mano nuotraukas, dalijasi ir kuria naujas anketas. Prieš metus laiko praradau savo anketą, kuri buvo sukurta 2009 m. ir praradau visus prisiminimus bei didelį būrį savo sekėjų, kurių jau buvo virš 13 tūkst.

Kai bandėme aiškintis, sužinojome, kad anketa buvo pagrobta kažkokio žmogaus ne iš Lietuvos. Jis talpino teroristinį turinį, todėl atgauti savo anketos jau nepavyko, kreipiausi į profesionalus, kurie jau buvo padėję atgauti ne vienam žinomam žmogui savo anketas, bet gavau atsakymą, kad nepavyks atgaut senos anketos“, – pasakojo pašnekovė.

Pasiteiravus, kaip aptinka netikras savo socialinio tinklo anketas, atlikėja neslėpė: „Kelias anketas atsiuntė gerbėjai, kitą užmačiau pati, kad mano vardu dalinasi įrašais, o aš nieko tuo metu nedėjau.“

Aušrinė teigė, kad nė nenumano, kodėl žmonės vagia jos nuotraukas ir naudojasi jos vardu. Tiesa, nežino ir kaip kovoti su šiais piktavaliais: „Nesu žinovė tų visų inernetinių platybių, todėl nelabai išmanau, kaip su tuo kovoti, kažką pildyti ar rašyti jau bijau, kad ir vel neprarasčiau esamos anketos.“

