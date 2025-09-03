Dainininkei Aušrinei Gerikienei – nemalonumai: „Jau bijau“

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė neslėpė, kad jai – itin nemalonu.
Kuriamos netikros anketos
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje galima išvysti ne vieną netikrą Aušrinės Gerikienės anketą.
„Labai nemalonu matyti, kai kažkas vagia mano nuotraukas, dalijasi ir kuria naujas anketas. Prieš metus laiko praradau savo anketą, kuri buvo sukurta 2009 m. ir praradau visus prisiminimus bei didelį būrį savo sekėjų, kurių jau buvo virš 13 tūkst.
Kai bandėme aiškintis, sužinojome, kad anketa buvo pagrobta kažkokio žmogaus ne iš Lietuvos. Jis talpino teroristinį turinį, todėl atgauti savo anketos jau nepavyko, kreipiausi į profesionalus, kurie jau buvo padėję atgauti ne vienam žinomam žmogui savo anketas, bet gavau atsakymą, kad nepavyks atgaut senos anketos“, – pasakojo pašnekovė.
Pasiteiravus, kaip aptinka netikras savo socialinio tinklo anketas, atlikėja neslėpė: „Kelias anketas atsiuntė gerbėjai, kitą užmačiau pati, kad mano vardu dalinasi įrašais, o aš nieko tuo metu nedėjau.“
Aušrinė teigė, kad nė nenumano, kodėl žmonės vagia jos nuotraukas ir naudojasi jos vardu. Tiesa, nežino ir kaip kovoti su šiais piktavaliais: „Nesu žinovė tų visų inernetinių platybių, todėl nelabai išmanau, kaip su tuo kovoti, kažką pildyti ar rašyti jau bijau, kad ir vel neprarasčiau esamos anketos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!