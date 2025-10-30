Velionio Liamo Payne`o mylimoji pateko į avariją: parodė, kas liko iš naujo „Lamborghini“

Amerikiečių influencerė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašu, kuriame matyti po avarijos sudaužyta jos draugo nauja mašina.
Kaip teigiama, automobilis – „Lamborghini Urus“, kurio vertė siekia daugiau nei 200 tūkst. svarų sterlingų.
Sudaužė naujutėlaitį „Lamborghini“
„Instagram“ paskyroje Kate paskelbė vaizdo įrašą, kuriame ji įsėda į mėlyną „Lamborghini“ su užrašu: „Kaip viskas prasidėjo“. Kitoje įrašo dalyje ji parodė avarijos padarinius ir pridėjo užrašą: „Kaip viskas baigėsi“.
26-erių influencerė paaiškino, kad tuo metu ją vežė draugė, vairavusi savo vaikino naują „Lamborghini“. Vaizdo įraše matyti automobilis, sustojęs kelkraštyje, su didele skyle virš rato arkos.
Kate prie įrašo pridūrė: „Pamoka išmokta – niekada neleisk savo merginai vairuoti naujutėlaičio automobilio.“
Po įrašo pasirodymo gerbėjai užplūdo komentarus linkėdami sveikatos ir dėkodami, kad niekas rimtai nenukentėjo.
„Labai džiaugiuosi, kad esi sveika“, – rašė vienas sekėjas.
„Svarbiausia, kad visi gyvi ir sveiki. Myliu jus“, – pridūrė kitas.
Avarijos metu automobilį vairavusi Alexandra Gall komentaruose parašė: „Džiaugiuosi, kad mūsų angelai mus saugojo.“
Tuo metu T. Steezy, kurio mergina vairavo automobilį, savo „Instagram“ paskyroje pateikė daugiau detalių: „Mano mergina šiandien sudaužė mano 240 tūkst. dolerių vertės „Urus“. Ar esu dėl to piktas? Žinoma. Bet ar pergyvenu? Ne – svarbiausia, kad visi sveiki. Mašiną nupirksime kitą. Kad būtų aišku – į mus atsitrenkė autobusas. Nematau, kad čia būtų jų kaltė.“
