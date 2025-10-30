Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Velionio Liamo Payne`o mylimoji pateko į avariją: parodė, kas liko iš naujo „Lamborghini“

2025-10-30 20:39
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 20:39

Velionio grupės „One Direction“ nario Liamo Payne’o mylimoji Kate Cassidy atskleidė, kad pateko į automobilio avariją, kurios metu buvo stipriai apgadintas naujutėlaitis „Lamborghini“.

Liamas Payne`as, Kate Cassidy (nuotr. Instagram)

Velionio grupės „One Direction" nario Liamo Payne'o mylimoji Kate Cassidy atskleidė, kad pateko į automobilio avariją, kurios metu buvo stipriai apgadintas naujutėlaitis „Lamborghini".

0

Amerikiečių influencerė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašu, kuriame matyti po avarijos sudaužyta jos draugo nauja mašina.

Kaip teigiama, automobilis – „Lamborghini Urus“, kurio vertė siekia daugiau nei 200 tūkst. svarų sterlingų.

Sudaužė naujutėlaitį „Lamborghini“

Instagram“ paskyroje Kate paskelbė vaizdo įrašą, kuriame ji įsėda į mėlyną „Lamborghini“ su užrašu: „Kaip viskas prasidėjo“. Kitoje įrašo dalyje ji parodė avarijos padarinius ir pridėjo užrašą: „Kaip viskas baigėsi“.

26-erių influencerė paaiškino, kad tuo metu ją vežė draugė, vairavusi savo vaikino naują „Lamborghini“. Vaizdo įraše matyti automobilis, sustojęs kelkraštyje, su didele skyle virš rato arkos.

Kate prie įrašo pridūrė: „Pamoka išmokta – niekada neleisk savo merginai vairuoti naujutėlaičio automobilio.“

Po įrašo pasirodymo gerbėjai užplūdo komentarus linkėdami sveikatos ir dėkodami, kad niekas rimtai nenukentėjo.

„Labai džiaugiuosi, kad esi sveika“, – rašė vienas sekėjas.

„Svarbiausia, kad visi gyvi ir sveiki. Myliu jus“, – pridūrė kitas.

Avarijos metu automobilį vairavusi Alexandra Gall komentaruose parašė: „Džiaugiuosi, kad mūsų angelai mus saugojo.“

Tuo metu T. Steezy, kurio mergina vairavo automobilį, savo „Instagram“ paskyroje pateikė daugiau detalių: „Mano mergina šiandien sudaužė mano 240 tūkst. dolerių vertės „Urus“. Ar esu dėl to piktas? Žinoma. Bet ar pergyvenu? Ne – svarbiausia, kad visi sveiki. Mašiną nupirksime kitą. Kad būtų aišku – į mus atsitrenkė autobusas. Nematau, kad čia būtų jų kaltė.“

Primename, kad buvęs „One Direction“ narys tragiškai žuvo pernai spalį, iškritęs iš trečiojo aukšto viešbučio balkono Buenos Airėse, Argentinoje, būdamas 31-erių.

Skrodimo išvadose nurodyta, kad atlikėjas mirė dėl daugybinių traumų ir vidinių bei išorinių kraujavimų, patirtų po kritimo iš „Casa Sur“ viešbučio balkono.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

