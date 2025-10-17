Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paviešino tragiškai žuvusio 31-erių garsaus atlikėjo paskutines nuotraukas

2025-10-17 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 13:55

Ezequielis Davidas Pereyra, 22 metų valytojas, įkalintas ir laukiantis teismo dėl kaltinimų pardavus Liamo Payne’ui narkotinių medžiagų, pirmą kartą prabilo iš kalėjimo apie buvusio „One Direction“ žvaigždės mirtį. Vyras taip pat pasidalijo mintimis ir apie viešbučio, kuriame vyko tragedija, elgesį.

Liam Payne (nuotr. SCANPIX)

Ezequielis Davidas Pereyra, 22 metų valytojas, įkalintas ir laukiantis teismo dėl kaltinimų pardavus Liamo Payne’ui narkotinių medžiagų, pirmą kartą prabilo iš kalėjimo apie buvusio „One Direction“ žvaigždės mirtį. Vyras taip pat pasidalijo mintimis ir apie viešbučio, kuriame vyko tragedija, elgesį.

0

Jis teigia, kad dainininkas galėjo būti išgelbėtas, tačiau viešbučio vadovybė nesureagavo tinkamai, skelbė thesun.co.uk.

Prakalbo valytojas

Per metus, praėjusius nuo Liamo žūties, kuri įvyko iškritus iš trečio aukšto balkono Buenos Airių „CasaSur Palermo“ viešbutyje, Pereyra atskleidė, kaip viešbučio darbuotojai ignoravo dainininko narkotikų vartojimą.

„Jie laikė jį tarsi atskirtame bunkeryje ir leido daryti viską, ko jis norėjo — įskaitant narkotikų vartojimą kambaryje ir viešose viešbučio erdvėse.

Vadovai sakė, kad jis jiems neša per daug pinigų — trigubai daugiau pelno. Tačiau, mano manymu, didžiausia klaida buvo ta, kad, kai Payne’as nualpo vestibiulyje, niekas neiškvietė greitosios pagalbos. Jei viešbutis būtų pasielgęs kitaip, Liamą būtų buvę galima išgelbėti. Jie jį pakėlė už rankų ir kojų ir nunešė į kambarį per liftą. Jį reikėjo palikti ten, kur jis buvo, ir iškviesti greitąją“, – pasakojo jis.

Jis taip pat teigė, kad „ta dieną, kadangi į viešbutį atvyko daug užsienio svečių, jie nusprendė nunešti jį į kambarį tokios būklės, kokioje jis buvo. Po to jie iškvietė policiją, o ne greitąją pagalbą.

Skambutį jie atliko tik tada, kai paliko jį vieną kambaryje. Tuo metu, kai jie pagaliau paskambino, jau buvo per vėlu.“

„Tai, kas įvyko, buvo labai liūdna. Liamo mirtis iš tiesų buvo tragiška ir jos buvo galima išvengti“, – pridūrė jis.

Pereyra pasakojo, kad yra įkalintas kartu su „tikrais nusikaltėliais, labai pavojingais žmonėmis“ ir teigia, jog „yra klausimų, kurių vengiama“.

„Aš tik noriu teisingumo ir reiškiu užuojautą Liamo šeimai“, – kalbėjo vyras.

Pereyra pradėjo dirbti viešbutyje 2024 metų sausį. Vėliau Liamo 310 kambaryje jis vykdė užduotis, tarp kurių buvo ir viskio butelių nešimas.

„Kambarys buvo netvarkingas, pilnas tuščių butelių ir narkotikų vartojimo priemonių. Liamas vertė tekstą nešiojamuoju kompiuteriu ir paklausė, ar galėčiau nupirkti narkotikų, pasiūlęs man 100 dolerių kaip arbatpinigius. Baigęs pamainą, sužinojau, kad svečias iš 310 kambario buvo supykęs“, – pasakojo Pereyra.

Jis prisiminė, kad Liemas jį apkaltino pinigų vagyste ir norėjo atsiųsti mašiną į jo namus. „Man buvo paaiškinta, kad jis kenčia nuo narkotikų abstinencijos ir kad, kadangi priėmiau pinigus, turėjau likti su juo. Buvo patarta grąžinti pinigus, kitaip galėjau būti atleistas. Grįžau į viešbutį, o Liemas atsiprašė ir padovanojo man apyrankę.“

Prokurorai kaltina Pereyrą ir kitą viešbučio darbuotoją Braianą Nahuelį Paizą, 25 metų, narkotikų tiekimu. Jie gali būti nuteisti iki 15 metų kalėjimo.

Nauji vaizdo įrašai rodo Liamą laukiantį prie viešbučio 15:48, o 16:28 jis ilsisi vestibiulyje su nešiojamuoju kompiuteriu ir buteliais šalia.

Byloje taip pat yra tekstinė žinutė, tariamai iš Liamo adresuota galimam narkotikų tiekėjui: „Reikia penkių gramų“.

Liamas atskrido į Argentiną su drauge Kate Cassidy penkių dienų atostogoms, kad pamatytų savo buvusio grupės „One Direction“ nario Niallo Horano koncertą.

Nors Liamas pratęsė kelionę, Kate grįžo namo į JAV, o, kaip teigiama, Liamas ėmė daugiau vartoti alkoholio ir narkotikų.

Skrodimo metu nustatyta, kad jis mirė nuo daugybinių traumų bei vidinio ir išorinio kraujavimo. Toksikologinis tyrimas parodė alkoholio ir narkotinių medžiagų pėdsakus.

Pereyros tėvai, Fernando ir Ruth, kaltina kitus dėl Liamo Payne’o tragedijos. „Mano sūnus yra panaudotas kaip atpirkimo ožys, o tie, kurie iš tiesų buvo neatsargūs, liko nenubausti“, – ašarodama sakė Ruth.

Ji paaiškino, kad Pereyra ir Liamas susidraugavo, nes abu domėjosi muzika ir bendravo per „Google Translate“. „Liamo telefone yra įrodymų, kas tiekė narkotikus. Tačiau teisingumo sistema juda taip lėtai, kad niekas negali rasti ramybės – nei mes, nei Liamo šeima“, – sakė moteris.

Ji pridūrė, kad Pereyrai buvo liepta daryti viską, ko pageidauja Liemas, o viešbutis žinojo, kas vyksta kambaryje, tačiau tiesiog norėjo, kad jis būtų patenkintas: „Praėjo metai, o mes vis dar neturime atsakymų.“

