Paaiškėjo 46-erių žinomo boksininko mirties priežastis

Buvęs dviejų svorio kategorijų pasaulio čempionas Ricky Hattonas buvo rastas negyvas praėjusį mėnesį jo vadybininko ir ilgamečio draugo Paulo Spīko, skelbė mirror.co.uk.
Paaiškėjo mirties priežastis
Tą pačią dieną čempionas turėjo vykti į Dubajų spaudos konferencijai, kurioje turėjo būti oficialiai paskelbtas jo sugrįžimo kova.
Mirties priežastis buvo nustatyta kaip savižudybė. Tyrimo metu teismui pranešta, kad Ricky Hattonas paskutinį kartą buvo matytas šeimos penktadienį, rugsėjo 12 dieną, likus dviem dienoms iki kūno radimo.
Praeitą penktadienį tūkstančiai gedinčių gerbėjų susirinko gatvėse pagerbti R. Hattoną, o privačios atminimo pamaldos vyko Mančesterio katedroje.
Tarp dalyvių buvo grupės „Oasis“ vokalistas Lianas Galageris, ilgametis R. Hattono draugas, kuris jį lydėjo ringe kovojant su Pauliu Malinadži 2008 metais.
Taip pat atvyko žymūs britų bokso atstovai.
Po pamaldų, kurių metu R. Hattono trys vaikai skaitė atminimo kalbas, gedulinė eisena patraukė link Etihad stadiono – Hetono mylimos „Manchester City“ komandos namų.
Žinia apie R. Hattono mirtį buvo paskelbta vos kelios valandos prieš Mančesterio derbį „Eastlands“ stadione, o iškart prieš rungtynių pradžią žaidėjai ir sirgaliai pagerbė jį minutės trukmės plojimais.
R. Hattono energingas ir atkaklus kovos stilius atnešė jam 45 pergales, tačiau būtent jo žemiškas ir nuoširdus būdas pelnė pagarbą tiek profesionalų, tiek gerbėjų visame pasaulyje.
Daug tūkstančių gerbėjų sekė jį į Las Vegasą, kur jis kovojo su dviem savo eros geriausiais kovotojais – Floyd Joy Mayweathe ir Manny Pacquiao.
