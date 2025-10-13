8-metė nuėjo į mokyklą ir taip negrįžo namo: dukros netekusi mama negali susitaikyti su realybe

Policija pranešė, kad „aplinkybės nėra įtartinos, o šiuo metu vykdomas koronerio pavedimu atliekamas tyrimas“, skelbė metro.co.uk.
Netektis
Po mergaitės mirties jos šeima išreiškė skausmą ir meilę mažajai Olivia-Grace, pagerbdami jos nepaprastą stiprybę.
Jos mama Melanie sakė: „Mano gražioji, gražioji mažyle, aš negaliu nei valgyti, nei miegoti be tavęs. Esu tokia dėkinga, kad galėjau tave paskutinį kartą apkabinti ir užmigdyti dainuodama tavo mėgstamą lopšinę.“
Ji pridūrė: „Tu buvai trokštama, mylima ir visiškai dievinama visų, kuriems pasisekė tave pažinoti. Neįsivaizduoju, kaip dabar atrodys gyvenimas. Myliu tave iki mėnulio ir atgal… du kartus.“
Olivia-Grace labiausiai mėgo Kalėdas. Kiekvieną vakarą, visus metus, ji prašydavo mamos padainuoti dainelę „Rudolfas raudonosis elnias“.
Po tragiško įvykio mokykla buvo kelioms dienoms uždaryta, tačiau vėliau atvėrė duris mokiniams.
Incidento pobūdis nebuvo viešai atskleistas, tačiau Pietų Velso policija pranešė, kad pradėtas tyrimas dėl mergaitės mirties.
Jie taip pat išreiškė padėką policijos pareigūnams, greitosios pagalbos medikams ir ligoninės personalui, kurie „rūpinosi mūsų mažąja mergaite ir suteikė mums galimybę su ja atsisveikinti“.
Pareiškime laikraščiui šeima apibūdino mergaitę kaip „tobulą stebuklą“: „Olivia-Grace buvo mūsų tobula stebuklinga mergaitė. Jos supergalia buvo nepaprastas gebėjimas praskaidrinti nuotaiką bet kam – šeimos nariui, draugui ar net visiškai nepažįstamam žmogui gatvėje ar prekybos centre.“
Ji buvo linksma, kūrybinga ir gyvybinga mergaitė: „Ji dievino šokti ir dainuoti. Ji įveikė sunkią atvirą širdies operaciją ir plaučių uždegimą, nors gydytojai manė, kad gali jų neįveikti.“
„Ji buvo ryžtinga, drąsi ir galėjo priversti gėdytis net patį stipriausią vyrą. Nors turėjo labai švelnią sielą, galėjo apversti valgomąjį stalą dėl menkiausio nepatogumo.Šalia jos tiesiog neįmanoma buvo nesijuokti.“
Šeima šiuo metu renka lėšas mergaitės laidotuvėms. Per trumpą laiką jau surinkta beveik 11 500 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!