Mirė žinomo aktoriaus dukra: savo gyvenimą taip pat siejo su kino industrija

Paulas Newmanas – pelnęs „Oskaro“ apdovanojimą, garsėjęs tokiais filmais kaip „Šaltakraujis Liukas“, „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas “, „Apgaulė“, bei savo plačia labdaringa veikla.
Netektis
Susan Newman mirė sulaukusi 72 metų, dėl komplikacijų, susijusių su lėtinėmis sveikatos problemomis, skelbė mirror.co.uk.
Savo karjerą mene ji pradėjo teatre – pasirodydama Brodvėjuje ir už jo ribų – o vėliau nusifilmavo keliuose pilnametražiuose filmuose. Ji išgarsėjo atlikusi vieną iš pagrindinių vaidmenų Steveno Spielbergo ir Roberto Zemeckio filme „I Wanna Hold Your Hand“ („Noriu laikyti tavo ranką“), pasakojančiame apie šešis paauglius, trokštančius pamatyti „The Beatles“. Susan taip pat vaidino filmuose „Slap Shot“ („Smūgis į vartus“) ir „A Wedding“ („Vestuvės“), kuriuose pasirodė ir jos tėvas.
Vėliau ji sėkmingai dirbo televizijos prodiusere. Už darbą prie televizijos filmo „The Shadow Box“ („Šešėlių dėžė“), kurį režisavo jos tėvas, o pagrindinį vaidmenį atliko jos pamotė – „Oskaro“ laureatė Joanne Woodward – Susan buvo nominuota Emmy apdovanojimui. Ji taip pat prodiusavo klasikinės literatūros garsinių knygų seriją, pritaikytą šeimai ir vaikams, kuri jai pelnė „Grammy“ nominaciją kategorijoje „Geriausias žodinis albumas vaikams“.
Už meno ribų Susan buvo aktyvi visuomenininkė ir filantropė. Vėlesniais metais ji daug dėmesio skyrė švietimui, nepilnamečių teisingumui, gamtosaugai ir sveikatos apsaugai.
Jos nekrologe rašoma: „Susan Kendall Newman, visą gyvenimą skyrusi filantropijai ir socialiniam aktyvizmui, kovai už pilietines teises, švietimą, gamtosaugą ir taiką, bus prisimenama dėl savo aštraus proto, dosnumo, meilės ir atsidavimo šeimai bei draugams. Jos labai trūks.“
