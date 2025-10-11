Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė žinomo aktoriaus dukra: savo gyvenimą taip pat siejo su kino industrija

2025-10-11 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 15:00

Mirė Susan Kendall Newman, amerikiečių aktorė, prodiuserė ir filantropė, buvo legendinio Holivudo aktoriaus, režisieriaus bei verslininko Paulo Newmano ir jo pirmosios žmonos Jackie Witte duktė.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Mirė Susan Kendall Newman, amerikiečių aktorė, prodiuserė ir filantropė, buvo legendinio Holivudo aktoriaus, režisieriaus bei verslininko Paulo Newmano ir jo pirmosios žmonos Jackie Witte duktė.

REKLAMA
0

Paulas Newmanas – pelnęs „Oskaro“ apdovanojimą, garsėjęs tokiais filmais kaip „Šaltakraujis Liukas“, „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas “, „Apgaulė“, bei savo plačia labdaringa veikla.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netektis

Susan Newman mirė sulaukusi 72 metų, dėl komplikacijų, susijusių su lėtinėmis sveikatos problemomis, skelbė mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Savo karjerą mene ji pradėjo teatre – pasirodydama Brodvėjuje ir už jo ribų – o vėliau nusifilmavo keliuose pilnametražiuose filmuose. Ji išgarsėjo atlikusi vieną iš pagrindinių vaidmenų Steveno Spielbergo ir Roberto Zemeckio filme „I Wanna Hold Your Hand“ („Noriu laikyti tavo ranką“), pasakojančiame apie šešis paauglius, trokštančius pamatyti „The Beatles“. Susan taip pat vaidino filmuose „Slap Shot“ („Smūgis į vartus“) ir „A Wedding“ („Vestuvės“), kuriuose pasirodė ir jos tėvas.

REKLAMA

Vėliau ji sėkmingai dirbo televizijos prodiusere. Už darbą prie televizijos filmo „The Shadow Box“ („Šešėlių dėžė“), kurį režisavo jos tėvas, o pagrindinį vaidmenį atliko jos pamotė – „Oskaro“ laureatė Joanne Woodward – Susan buvo nominuota Emmy apdovanojimui. Ji taip pat prodiusavo klasikinės literatūros garsinių knygų seriją, pritaikytą šeimai ir vaikams, kuri jai pelnė „Grammy“ nominaciją kategorijoje „Geriausias žodinis albumas vaikams“.

REKLAMA
REKLAMA

Už meno ribų Susan buvo aktyvi visuomenininkė ir filantropė. Vėlesniais metais ji daug dėmesio skyrė švietimui, nepilnamečių teisingumui, gamtosaugai ir sveikatos apsaugai.

Jos nekrologe rašoma: „Susan Kendall Newman, visą gyvenimą skyrusi filantropijai ir socialiniam aktyvizmui, kovai už pilietines teises, švietimą, gamtosaugą ir taiką, bus prisimenama dėl savo aštraus proto, dosnumo, meilės ir atsidavimo šeimai bei draugams. Jos labai trūks.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų