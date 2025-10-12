Netikėtai mirusios legendinės aktorės kaimynas atskleidė, kokia ji buvo paskutinį kartą, kai ją matė

Keaton pelnė „Oskarą“ už novatorišką vaidmenį Woody Alleno filme „Annie Hall“, kuriame jos personažas tapo žinomas dėl vyriško stiliaus įkvėptos aprangos.
Netektis
Ji taip pat buvo nominuota „Oskarui“ už vaidmenis filmuose „Kažkas turi nusileisti“ (Something’s Gotta Give), „Marvino kambarys“ (Marvin’s Room) ir „Reds“, skelbė dailystar.co.uk.
Per savo karjerą aktorė buvo apdovanota ne tik „Oskaru“, bet ir BAFTA, keliais „Auksiniais gaubliais“, taip pat buvo nominuota dviem „Emmy“ ir vienam „Tony“ apdovanojimui.
Nors Diane Keaton niekada neištekėjo, jos meilės gyvenimas buvo susijęs su žinomais Holivudo aktoriais – Woody Allenu, savo kolega iš „Krikštatėvio“ Al Pacino ir Warrenu Beatty.
50 metų amžiaus ji tapo mama, įsivaikinusi du vaikus. Apie motinystę po tėvo netekties ji sakė:„Motinystė visiškai mane pakeitė. Tai turbūt pati nuolankiausia patirtis, kokią esu kada nors išgyvenusi.“
Kalbėdama apie sprendimą likti neištekėjusia, Diane 2019 metais žurnalui PEOPLE sakė: „Šiandien pagalvojau, kad esu vienintelė iš savo kartos aktorių, kuri visą gyvenimą liko vieniša moteris.“
Ir pridūrė: „Labai džiaugiuosi, kad neištekėjau. Esu keistuolė. Atsimenu, kai mokiausi vidurinėje, prie manęs priėjo vaikinas ir pasakė: „Vieną dieną tu būsi gera žmona.“ O aš pagalvojau: „Aš nenoriu būti žmona. Ne.“
Diane Keaton mirė Kalifornijoje, o daugiau detalių apie jos mirtį kol kas nepateikiama. Artimieji prašo privatumo šiuo sunkiu metu.
Prakalbo kaimynas
Aktorės mirtis buvo netikėta jos artimiesiems – vienas jos draugas sakė: „Tai buvo taip netikėta, ypač iš žmogaus, turėjusio tiek stiprybės ir dvasios.“
Per paskutinius savo gyvenimo mėnesius ji buvo apsupta tik artimiausių šeimos narių, kurie nusprendė viską laikyti labai privačiai. Kaip sakė šaltinis: „Net seniai pažįstami draugai iki galo nežinojo, kas vyksta.“
D. Keaton paskutiniai gyvenimo mėnesiai leidžia manyti, kad ji tyliai atsisveikino ir ruošėsi gyvenimo pabaigai, skelbė syracuse.com.
Kovo mėnesį D. Keaton pardavė savo svajonių namus Brentwoode už 26,4 milijono eurų. Aktorė šį sprendimą gerbėjams pateikė kaip netikėtą, ypač žinant, kad ji buvo atlikusi ilgai trukusį namo remontą, aprašytą jos 2017 metų knygoje „The House That Pinterest Built“.
Moteris taip pat pradėjo dingti iš interneto erdvės. Kadaise aktyvi „Instagram“ naudotoja, šiais metais ji paskelbė vos du įrašus. Paskutinį kartą, balandį, ji pasidalijo nuotrauka, kurioje šypsosi namuose kartu su savo šunimi, minėdama Nacionalinę augintinių dieną. Sausį ji ragino sekėjus paaukoti „GoFundMe“ fondui, skirtam Kalifornijos gaisrų aukoms.
Iki 2025 metų Keaton socialiniuose tinkluose buvo gana aktyvi – bent po vieną įrašą per mėnesį, kartais ir daugiau.
Ji pati yra sakusi: „Tai tampa blogu įpročiu. Pradedi tikrinti per dažnai. Vis dar tikiuosi, kad kada nors turėsiu milijoną sekėjų, bet juk niekada nebūsiu kaip Reese Witherspoon. Kiek ji turi – 15 milijonų? Aš net nesuprantu. Reikia nusiraminti!“
Be to, gyvenimo pabaigoje D. Keaton pasitraukė ir nuo kasdienės rutinos. Antrasis šaltinis, gyvenęs tame pačiame rajone, pasakojo: „Ji daugelį metų gyveno Brentwoode. Ji labai mylėjo savo kaimynystę. Dar visai neseniai, vos prieš kelis mėnesius, ji kasdien vedžiodavo savo šunį. Paprastai būdavo apsirengusi panašiai – su skrybėle ir savo firminiais akiniais nuo saulės, nepaisydama oro.“
Jis pridūrė: „Ji visada buvo labai maloni, linksma ir šneki. Su savo šunimi kalbėdavosi tarsi su žmogumi. Ji buvo ekscentriška ir turėjo tą senosios Holivudo dvasios aurą. Ji buvo tikrai, tikrai ypatinga.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!