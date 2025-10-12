Mirė žinoma aktorė Diane Keaton: iš šeimos – prašymas

Keaton pelnė „Oskarą“ už novatorišką vaidmenį Woody Alleno filme „Annie Hall“, kuriame jos personažas tapo žinomas dėl vyriško stiliaus įkvėptos aprangos.
Netektis
Ji taip pat buvo nominuota „Oskarui“ už vaidmenis filmuose „Kažkas turi nusileisti“ (Something’s Gotta Give), „Marvino kambarys“ (Marvin’s Room) ir „Reds“, skelbė dailystar.co.uk.
Per savo karjerą aktorė buvo apdovanota ne tik „Oskaru“, bet ir BAFTA, keliais „Auksiniais gaubliais“, taip pat buvo nominuota dviem „Emmy“ ir vienam „Tony“ apdovanojimui.
Nors Diane Keaton niekada neištekėjo, jos meilės gyvenimas buvo susijęs su žinomais Holivudo aktoriais – Woody Allenu, savo kolega iš „Krikštatėvio“ Al Pacino ir Warrenu Beatty.
50 metų amžiaus ji tapo mama, įsivaikinusi du vaikus. Apie motinystę po tėvo netekties ji sakė:„Motinystė visiškai mane pakeitė. Tai turbūt pati nuolankiausia patirtis, kokią esu kada nors išgyvenusi.“
Kalbėdama apie sprendimą likti neištekėjusia, Diane 2019 metais žurnalui PEOPLE sakė: „Šiandien pagalvojau, kad esu vienintelė iš savo kartos aktorių, kuri visą gyvenimą liko vieniša moteris.“
Ir pridūrė: „Labai džiaugiuosi, kad neištekėjau. Esu keistuolė. Atsimenu, kai mokiausi vidurinėje, prie manęs priėjo vaikinas ir pasakė: „Vieną dieną tu būsi gera žmona.“ O aš pagalvojau: „Aš nenoriu būti žmona. Ne.“
Diane Keaton mirė Kalifornijoje, o daugiau detalių apie jos mirtį kol kas nepateikiama. Artimieji prašo privatumo šiuo sunkiu metu.
