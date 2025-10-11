Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Staiga mirus žinomai rašytojai atskleidė, koks buvo 1 paskutinis jos noras

2025-10-11 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 18:00

Garsi britų rašytoja Jilly Cooper, geriausiai žinoma dėl savo „Rutshire Chronicles“ romanų serijos, mirė sulaukusi 88 metų.

Lašelinė, žvakutė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Garsi britų rašytoja Jilly Cooper, geriausiai žinoma dėl savo „Rutshire Chronicles" romanų serijos, mirė sulaukusi 88 metų.

0

Leidykla patvirtino, kad autorė sekmadienio rytą mirė po nelaimingo kritimo, rašoma express.co.uk.

Prašymas vaikams po mirties

Dar prieš mirtį Jilly Cooper buvo prašiusi savo vaikų sunaikinti visus jos dienoraščius. 2020 metais ji sakė žurnalui The Sunday Times Magazine:

„Sakau savo vaikams, žinote, brangieji, nenoriu jūsų sugėdinti, todėl manau, kad juos reikėtų sudeginti... Jie gana, na, gana pikantiški.“

Rašytoja bijojo, kad atviri jos užrašai po mirties galėtų ją ar jos šeimą pastatyti į nejaukią padėtį.

Šeimos netektys

Jilly Cooper buvo ištekėjusi už savo vyro Leo, kuris mirė sulaukęs 79 metų po ilgos kovos su Parkinsono liga. Pora susilaukė dviejų vaikų – Felixo ir Emily.

Žinią apie rašytojos mirtį paskelbė jos agentas, o vaikai pateikė bendrą pareiškimą:

„Jos netikėta mirtis mums buvo visiškas šokas. Nepaprastai didžiuojamės viskuo, ką ji pasiekė savo gyvenime, ir sunku net įsivaizduoti gyvenimą be jos užkrečiančios šypsenos ir juoko.“

Nuo žurnalistikos iki literatūrinės šlovės

Savo karjerą Jilly Cooper pradėjo kaip žurnalistė, tačiau 1960-aisiais perėjo prie rašymo. Pirmoji jos knyga How to Stay Married („Kaip išlikti santuokoje“) pasirodė 1969 metais.

Vėliau ji išgarsėjo dėl romanų Rivals, Riders ir kitų, kupinų sąmojo, aistros ir britiškos prabangos pasaulio detalių. Šie kūriniai pavertė ją tikra literatūros ikona Jungtinėje Karalystėje.

Jos kūriniai atgimsta ekrane

Visai neseniai buvo paskelbta, kad Rivals sulauks antrojo sezono „Disney+“ platformoje. Aštuonių dalių pirmasis sezonas, išleistas praėjusiais metais, tapo sėkmingiausiu neanimaciniu „Disney+“ serialu Jungtinėje Karalystėje.

Antrasis sezonas bus dar platesnis – iš 12 serijų. Jame vėl pasirodys tokie aktoriai kaip Davidas Tennantas, Alexas Hassellas, Aidanas Turneris ir Danny Dyeris.

Veiksmas, kaip ir pirmame sezone, vyksta žavingame Kotsvoldo kraštovaizdyje bei spindinčiame 1980-ųjų Didžiosios Britanijos televizijos pasaulyje, kuriame netrūks sąmojo, troškimų ir dramos.

