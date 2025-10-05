32-ejų vyras į savo medaus mėnesį taip ir neišskrido: mirė po vestuvių

34 metų Catherine iš Edinburgo pasakojo apie tragišką savo vyro mirtį. Iain, kuriam buvo tik 32-eji, mirė 2023 m. gegužę. Pora kartu buvo nuo paauglystės – 14 metų – o santuoką įteisino vos likus pusmečiui iki tragedijos, rašoma mirror.co.uk.
Jų medaus mėnuo Portugalijoje buvo numatytas kitą savaitę, tačiau Iain mirė. Catherine prisiminė dieną, kai rado vyrą negyvą ant sofos, grįžusi namo po darbo medicinos registratore:
„Pradėjau rėkti, bet žinojau, kad jis mirė. Iškviečiau greitąją pagalbą ir šešias minutes dariau dirbtinį kvėpavimą. Atrodė, kad tai truko daug ilgiau. Paramedikai dar 45 minutes bandė jį gaivinti, bet nepavyko...“
Gyvenimas po tragedijos
Po netekties Catherine persikėlė gyventi pas vyro tėvus Sharon ir Fraser. Ji sako, kad kartu išmoko gedėti atvirai:
„Mes neslepiame savo skausmo – verkiame, kalbamės, būname nuoširdūs. Jei kažkam sunku, visi susiburiame aplink tą žmogų.“
Siekiant pagerbti Iain atminimą ir surinkti lėšų Britų širdies fondui (BHF), Catherine įveikė 21 mylios (33 km) Kiltwalk žygį Edinburge. Ji taip pat prisipažino, kad po vyro mirties buvo pasidavusi žalingiems įpročiams:
„Aš per daug gėriau, per daug valgiau, bet supratau, kad nenoriu mirti jauna. Dabar stengiuosi rūpintis savimi. Skausmas išlieka, bet blogų dienų vis mažėja.“
Catherine įsitraukė į BHF veiklą: „Mes negalėjome išgelbėti Iaino, bet galime skleisti žinias apie širdies sveikatą ir padėti kitiems žmonėms gyventi geresnį gyvenimą.“
Širdies ir kraujagyslių ligos – dažna mirties priežastis
David McColgan, BHF Škotijos padalinio vadovas, sakė:
„Liūdna realybė yra ta, kad širdies ir kraujagyslių ligos vis dar atima šimtus gyvybių kiekvieną dieną.
Esame pasiryžę plėsti žinomumą apie širdies ir kraujagyslių ligas skatindami mokslinius tyrimus ir naujus gydymo būdus.“
