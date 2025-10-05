Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

32-ejų vyras į savo medaus mėnesį taip ir neišskrido: mirė po vestuvių

2025-10-05 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 18:00

Catherine Murray vyras mirė nuo laiku nediagnozuotos širdies vainikinių arterijų ligos vos praėjus šešies mėnesiams po jų vestuvių ir likus kelioms dienoms iki suplanuoto medaus mėnesio.

Žvakutė (nuotr. SCANPIX)

Catherine Murray vyras mirė nuo laiku nediagnozuotos širdies vainikinių arterijų ligos vos praėjus šešies mėnesiams po jų vestuvių ir likus kelioms dienoms iki suplanuoto medaus mėnesio.

REKLAMA
0

34 metų Catherine iš Edinburgo pasakojo apie tragišką savo vyro mirtį. Iain, kuriam buvo tik 32-eji, mirė 2023 m. gegužę. Pora kartu buvo nuo paauglystės – 14 metų – o santuoką įteisino vos likus  pusmečiui iki tragedijos, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jų medaus mėnuo Portugalijoje buvo numatytas kitą savaitę, tačiau Iain mirė. Catherine prisiminė dieną, kai rado vyrą negyvą ant sofos, grįžusi namo po darbo medicinos registratore:

REKLAMA
REKLAMA

„Pradėjau rėkti, bet žinojau, kad jis mirė. Iškviečiau greitąją pagalbą ir šešias minutes dariau dirbtinį kvėpavimą. Atrodė, kad tai truko daug ilgiau. Paramedikai dar 45 minutes bandė jį gaivinti, bet nepavyko...“

REKLAMA

Gyvenimas po tragedijos

Po netekties Catherine persikėlė gyventi pas vyro tėvus Sharon ir Fraser. Ji sako, kad kartu išmoko gedėti atvirai:

„Mes neslepiame savo skausmo – verkiame, kalbamės, būname nuoširdūs. Jei kažkam sunku, visi susiburiame aplink tą žmogų.“

Siekiant pagerbti Iain atminimą ir surinkti lėšų Britų širdies fondui (BHF), Catherine įveikė 21 mylios (33 km) Kiltwalk žygį Edinburge. Ji taip pat prisipažino, kad po vyro mirties buvo pasidavusi žalingiems įpročiams:

REKLAMA
REKLAMA

„Aš per daug gėriau, per daug valgiau, bet supratau, kad nenoriu mirti jauna. Dabar stengiuosi rūpintis savimi. Skausmas išlieka, bet blogų dienų vis mažėja.“

Catherine įsitraukė į BHF veiklą: „Mes negalėjome išgelbėti Iaino, bet galime skleisti žinias apie širdies sveikatą ir padėti kitiems žmonėms gyventi geresnį gyvenimą.“

Širdies ir kraujagyslių ligos – dažna mirties priežastis

David McColgan, BHF Škotijos padalinio vadovas, sakė:

„Liūdna realybė yra ta, kad širdies ir kraujagyslių ligos vis dar atima šimtus gyvybių kiekvieną dieną.

Esame pasiryžę plėsti žinomumą apie širdies ir kraujagyslių ligas skatindami mokslinius tyrimus ir naujus gydymo būdus.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų