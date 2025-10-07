Skaudi žinia: per mokytojų dieną mirė mylima Lietuvos pedagogė

Savo gyvenimą ji paskyrė pedagoginiam darbui: rūpinosi, kad mokykla būtų graži, jauki, kad būtų ta vieta, kur visiems būtų saugu, mokėjo bendrauti ir su mokiniais, ir su kolegomis, ir su kitais darbuotojais.
Mirė ilgametė mokytoja ir direktorė
Ji buvo tikras šviesos spindulys, skleidęs gėrį ir šilumą visiems aplinkiniams. Vandutė, kitaip jos net nesinori vadinti, buvo labai šiltas, tolerantiškas žmogus, mūsų kolektyvo geroji dvasia, kuri iki paskutinių gyvenimo dienų jungė mus.
Sunku patikėti, kad Vandutės nebebus tarp mūsų, lieka tik gyvi prisiminimai apie labai gerą ir šviesų žmogų, lieka buvimo kartu dėkingumo jausmas.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms Ingai ir Vilmai, artimiesiems, visiems, kurie pažinojo ir mylėjo ją.
Autoriai: Buvusios Laibgalių pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas
