Ligoninėje mirė 56-erių vyras: medikai padarė žiaurią klaidą

2021 m. rugsėjo 28 d., praėjus vos dviem savaitėms po hospitalizavimo, jis mirė, skelbė mirror.co.uk.
Mirties galėjo išvengti
„Kadangi nesame medikai, natūraliai manėme, kad jis gauna mitybą, paduodamą per lašelinę. Tačiau paaiškėjo, kad jį badu marino“, – ITV News sakė jo tėvas Derekas Poultonas.
Vidinis ligoninės tyrimas patvirtino, kad mitybos stoka tiesiogiai prisidėjo prie A. Poultono mirties.
Dorseto universiteto ligoninių vyriausiasis medicinos pareigūnas dr. Peteris Wilsonas sakė: „Dar kartą nuoširdžiai užjaučiame [pono Poultono] šeimą ir atsiprašome už klaidas, kurios lėmė jo mirtį. Tuo metu atlikome rimtą incidento tyrimą, kad iš to pasimokytume. Įgyvendinome keletą pokyčių ir informavome apie tai šeimą.“
Tačiau A. Poultono atvejis nėra išskirtinis. Vienas garsiausių ir liūdniausių pavyzdžių – 18-metis Oliveris McGowanas, turėjęs autizmą ir epilepsiją, kuris mirė 2016 m. NHS ligoninėje po to, kai jam buvo suleistas antipsichozinis vaistas, nepaisant medicininių įrašų, rodančių, kad jis turėjo žinomą netoleravimą šiam preparatui. Vėlesnė apžvalga parodė, kad jo mirtis buvo „potencialiai išvengiama“.
