TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė populiarus rokeris: „Su giliu liūdesiu turiu pranešti“

2025-10-06 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 11:25

Legendinis britų rokeris Chrisas Dreja, grupės „The Yardbirds“ bendraįkūrėjas, mirė sulaukęs 79 metų. Liūdną žinią paskelbė jo svainė Muriel Levy, atskleisdama, kad jis jau keletą metų kovojo su sveikatos problemomis.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Pranešimą ji papildė keliais roko žvaigždės nuotraukų įrašais platformoje „Threads“, skelbė dailystar.co.uk.

Pranešė apie netektį

Ji rašė: „Su giliu liūdesiu turiu pranešti, kad mano svainis Chrisas Dreja, buvęs legendinės grupės „The Yardbirds“ narys, ritminės gitaros ir taip pat bosinės gitaros grojėjas, mirė po daugelį metų trukusių sveikatos problemų.“

Taip pat pridėjo: „Dalinuosi skausmu su savo sese Kate, kuri rūpinosi juo per visus tuos metus, ir jo dukra Jackie. Tebūnie jis ilsisi ramybėje.“

Chrisas buvo grupės buvo įtrauktas į Rokenrolo šlovės muziejų, praneša „Express“.

Jo gerbėjai rašė, kad ši žinia juos sukrėtė.

„O, tai siaubingos žinios. Man labai gaila. Mano mokyklos laikų mėgstamiausia grupė buvo „The Yardbirds“. Tebūnie ramybėje, Chrisai“, – rašė viena.

Kitas rašė: „Mano užuojauta jums ir jūsų šeimai šiuo liūdnu metu, ilsėkis ramybėje.“

Trečias pridūrė: „Labai gaila išgirsti labai liūdną žinią apie jūsų itin talentingą brolį.“

O ketvirtas parašė: „Labai užjaučiu dėl jūsų netekties. „The Yardbirds“ muzika buvo nuostabi, ačiū jums.“

Chrisas Dreja kartu su Anthony Topham, Keithu Relfu, Jimu McCarthy ir Paulu Samwell-Smithu įkūrė „The Yardbirds“ 1963 metais. Grupės sudėtį papildė Ericas Claptonas, pakeitęs Tophamą, Jeffas Beckas, pakeitęs Claptoną, ir Jimmy Page iš „Led Zeppelin“.

Grupė sulaukė didelio pasisekimo su debiutiniu albumu „For Your Love“, kuriame buvo tokie hitai kaip „Heart Full of Soul“ ir „I'm a Man“.

Antrasis albumas „Over Under Sideways Down“ papildė repertuarą dar dviem hitais, kurie pakilo į hitų topus. Tiek šis albumas, tiek „Having a Rave Up“ pateko į prestižinį žurnalo „Rolling Stone“ sudarytą 500 geriausių visų laikų albumų sąrašą — tai didelis pripažinimas grupei. Be to, „The Yardbirds“ užėmė 89-ą vietą „Rolling Stone“ 100 geriausių visų laikų atlikėjų sąraše.

Jų muzikinė kelionė prasidėjo 1963 metais ir pasiekė kulminaciją 1992-aisiais, kai jie buvo įtraukti į Rokenrolo šlovės muziejų, žymint trisdešimtmetį nuo pirmojo pasirodymo scenoje.

