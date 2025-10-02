Nelaimingo incidento metu žuvo rašytoja: „Tai buvo tragiška nelaimė“

Moteris, kuri buvo terapeute ir rašytoja, atliko sau įprastą šuolį, tačiau šį kartą naudojo kitokią įrangą nei įprastai, skelbė mirror.co.uk.
Pasipylė užuojautos
Pranešama, kad „Rosanos parašiutas neatsidarė po šuolio iš lėktuvo, ir ji žuvo nukritusi“ Miramare.
Po tragedijos jos klubas išreiškė užuojautą.
„Aero Club Miramar“ apgailestauja dėl tragiško nelaimingo atsitikimo, įvykusio netoli aerodromo, per kurį parašiutininkė neteko gyvybės. Šiuo sunkiu metu teikiame pagalbą jos šeimai, artimiesiems ir kolegoms“, – rašoma pareiškime.
Klubas taip pat pabrėžė: „Svarbu pažymėti, kad „Aero Club Miramar“ nėra susijęs su parašiutizmo veikla, vykdoma provincijos valdomoje Miramaro oro uosto teritorijoje. Dar kartą reiškiame savo liūdesį dėl įvykusios nelaimės ir šiuo skausmo metu esame kartu su aviacijos ir sporto bendruomene.“
Argentinos rašytojų draugija pagerbė Rosaną atminimo žodžiais.
„Su liūdesiu pranešame apie mūsų narės Rosanos Mabel Back mirtį per vakar įvykusią nelaimę Miramaro mieste“, – sakė atstovas spaudai.
Jie pridūrė: „Tai buvo tragiška nelaimė, nusinešusi mūsų kolegės, rašytojos, gyvybę. Mums liko prisiminimai apie dalijimąsi jos draugyste ir tuo šiltu juoku, kuris ją geriausiai apibūdino. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos šeimai.“
Buvo nurodyta atlikti autopsiją, o ekspertai ketina peržiūrėti Rosanos naudotą įrangą, kilus įtarimų, kad joje galėjo būti techninių trūkumų. Tyrimas dėl jos mirties vis dar tęsiamas.
