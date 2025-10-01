Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo dešimtys žmonių

2025-10-01 06:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 06:50

Per smarkų žemės drebėjimą Filipinuose, institucijų duomenimis, žuvo apie 60 žmonių. Buvo sugriauta pastatų, nutrūko elektros tiekimas. Dagiau kaip 140 gyventojų buvo sužeisti, pranešė nacionalinė kovos su katastrofomis tarnyba.

Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo dešimtys žmonių. EPA-ELTA nuotr.

Per smarkų žemės drebėjimą Filipinuose, institucijų duomenimis, žuvo apie 60 žmonių. Buvo sugriauta pastatų, nutrūko elektros tiekimas. Dagiau kaip 140 gyventojų buvo sužeisti, pranešė nacionalinė kovos su katastrofomis tarnyba.

REKLAMA
0

JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6,9 balo stiprumo žemės drebėjimas Pietryčių Azijos salų grupę vėlų antradienio vakarą (vietos laiku) supurtė prie Sebu ir Leitės salų krantų 10 km gylyje. Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismlogijos instituto, registruota daugiau kaip 370 pakartotinių požeminių smūgių, kurių stiprumas siekė iki 4,8 balo. 

Vaizdo įrašuose ir nuotraukose socialinėje žiniasklaidoje matėsi apgadinti pastatai, įskaitant bažnyčias, bei panikos apimti žmonės. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų