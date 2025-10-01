Per žemės drebėjimą Filipinuose žuvo dešimtys žmonių

JAV geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, 6,9 balo stiprumo žemės drebėjimas Pietryčių Azijos salų grupę vėlų antradienio vakarą (vietos laiku) supurtė prie Sebu ir Leitės salų krantų 10 km gylyje. Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismlogijos instituto, registruota daugiau kaip 370 pakartotinių požeminių smūgių, kurių stiprumas siekė iki 4,8 balo.
Vaizdo įrašuose ir nuotraukose socialinėje žiniasklaidoje matėsi apgadinti pastatai, įskaitant bažnyčias, bei panikos apimti žmonės.
