Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tiesioginės transliacijos metu žuvo 23-ejų vyras: liudytojas papasakojo, kas nutiko

2025-10-06 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 19:20

Populiarus laipiotojas Balin Miller (23 m.) iš Aliaskos trečiadienį žuvo nukritęs nuo uolos El Kapitano Jozemito nacionaliniame parke. Vyras tuo metu filmavo tiesioginę transliaciją „TikTok“.

Balin Miller (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Populiarus laipiotojas Balin Miller (23 m.) iš Aliaskos trečiadienį žuvo nukritęs nuo uolos El Kapitano Jozemito nacionaliniame parke. Vyras tuo metu filmavo tiesioginę transliaciją „TikTok“.

REKLAMA
1

Jo mama Jeanine Girard-Moorman patvirtino apie nelaimę, skelbė metro.co.uk.

„Jis laipiojo nuo pat mažens. Jo širdis ir siela iš tikrųjų priklausė laipiojimui. Jis mylėjo laipioti, ir tai niekada nebuvo susiję su pinigais ar šlove“, – sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Papasakojo, kas nutiko

Šokiruoti gerbėjai, kurie stebėjo jo „TikTok“ transliaciją, išreiškė užuojautą po staigios mirties.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas gerbėjas pasakojo: „Jis pasiekė viršūnę, bet turėjo paimti savo krepšius, nes jie užstrigo ant uolos, kai jis juos kėlė aukštyn. Kai bandė paimti krepšius, nukrito ir žuvo – visa tai buvo užfiksuota tiesioginėje transliacijoje.“

REKLAMA

Millerio mirtis įvyko tada, kai nacionaliniai parkai, pasak Nacionalinės parkų tarnybos (NPS), buvo „bendrai“ atviri, bet su ribota veikla, o lankytojų centrai uždaryti.

NPS pareiškė, kad parko ir greitosios pagalbos darbuotojai reagavo nedelsiant, o B. Millerio žūtis yra tiriama.

Aplinkosaugininkai ragina lankytojus vengti nacionalinių parkų vyriausybės uždarymo metu. Nacionalinė parkų apsaugos asociacija (NPCA), prižiūrinti daugiau nei 400 vietovių, teigia, kad dėl mažo personalo skaičiaus trūksta komunikacijos.

REKLAMA
REKLAMA

„Parkų tarnyba neturi komunikacijos darbuotojų, kurie padėtų informuoti visuomenę, todėl jūs iš tikrųjų patenkate į situaciją, nežinodami, kokios paslaugos bus prieinamos“, – sakė NPCA vyresnioji viceprezidentė Kristen Brengel.

„Mes nerekomenduotume lankytis parkuose savaitgalį… jūs iš tiesų rizikuojate, eidami ten, kur bus ribotas personalas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų