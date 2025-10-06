Tiesioginės transliacijos metu žuvo 23-ejų vyras: liudytojas papasakojo, kas nutiko

Jo mama Jeanine Girard-Moorman patvirtino apie nelaimę, skelbė metro.co.uk.
„Jis laipiojo nuo pat mažens. Jo širdis ir siela iš tikrųjų priklausė laipiojimui. Jis mylėjo laipioti, ir tai niekada nebuvo susiję su pinigais ar šlove“, – sakė ji.
Papasakojo, kas nutiko
Šokiruoti gerbėjai, kurie stebėjo jo „TikTok“ transliaciją, išreiškė užuojautą po staigios mirties.
Vienas gerbėjas pasakojo: „Jis pasiekė viršūnę, bet turėjo paimti savo krepšius, nes jie užstrigo ant uolos, kai jis juos kėlė aukštyn. Kai bandė paimti krepšius, nukrito ir žuvo – visa tai buvo užfiksuota tiesioginėje transliacijoje.“
Millerio mirtis įvyko tada, kai nacionaliniai parkai, pasak Nacionalinės parkų tarnybos (NPS), buvo „bendrai“ atviri, bet su ribota veikla, o lankytojų centrai uždaryti.
NPS pareiškė, kad parko ir greitosios pagalbos darbuotojai reagavo nedelsiant, o B. Millerio žūtis yra tiriama.
Aplinkosaugininkai ragina lankytojus vengti nacionalinių parkų vyriausybės uždarymo metu. Nacionalinė parkų apsaugos asociacija (NPCA), prižiūrinti daugiau nei 400 vietovių, teigia, kad dėl mažo personalo skaičiaus trūksta komunikacijos.
„Parkų tarnyba neturi komunikacijos darbuotojų, kurie padėtų informuoti visuomenę, todėl jūs iš tikrųjų patenkate į situaciją, nežinodami, kokios paslaugos bus prieinamos“, – sakė NPCA vyresnioji viceprezidentė Kristen Brengel.
„Mes nerekomenduotume lankytis parkuose savaitgalį… jūs iš tiesų rizikuojate, eidami ten, kur bus ribotas personalas.“
